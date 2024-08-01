Напомним, что первый матч между командами в Молдове завершился вничью со счётом 1:1.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Астаной" из Казахстана и "Милсами" из Молдовы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать будут я, Михаил Бугров.