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Тур: 2. Стадион: .
Астана
 
Позже
Милсами
Прогнозы 46
Астана 93.5% (43)
X 6.5% (3)
Милсами 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Милсами
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История личных встреч

Астана
Милсами

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 1 1
Бартолец Карло 0 0
Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спатару Дану 2 0.67
Камара Мамаду 2 0.67
Лупано Данни 1 0.33

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чарльз Джеффри 1 0
Казуколовас Кипрас 1 0
Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болохан Вадим 2 0
Камара Мамаду 2 0
Хали Набиль 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Милсами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милсами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милсами
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1
Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Астана - Урарту 0:0 Виктория Пльзень - Астана 3:0
Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милсами - Астана 1:1 Милсами - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Милсами 2:4 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1
Милсами - Петрокуб 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 3:0 Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0

Результаты матчей

Астана
Милсами

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Астана
Милсами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Милсами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 46
    Астана 93.5% (43)
    X 6.5% (3)
    Милсами 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Милсами
    1.40
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    7.80
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    8.10
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    Прогнозы на матч Астана - Милсами

    Исход игры
    Астана
    93.5% (43)
    Ничья
    6.5% (3)
    Милсами
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Астана
    34.8% (16)
    2:1 Астана
    28.3% (13)
    1:0 Астана
    19.6% (9)
    3:1 Астана
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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