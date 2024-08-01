☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Тромсё
1:0
Конец матча
КуПС
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Нордас Лассе
1:0
29' Гол
Jens Hjertoe-Dahl
69' Желтая карточка
Миеттинен Самули
76' Желтая карточка
Tobias Guddal
89' Желтая карточка
Matias Siltanen
90'+5

Ход матча

3'
Нордас Лассе
0:0
29'
Jens Hjertoe-Dahl
(Jakob Napoleon Romsaas)
1:0
46'
Винтер Феликс
Йенсен Рубен
 
51'
 
Otto Ruoppi
Хейнонен Артту
68'
 
Paul Ogunkoya
Ousmane Diawara
68'
 
Воутилайнен Джерри
Видьеског Аксель
69'
 
Миеттинен Самули
73'
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
 
73'
Heine Larsen
Нордас Лассе
 
76'
Tobias Guddal
 
78'
 
Музинга Джонатан
Joslyn Luyeye-Lutumba
78'
 
Оксанен Яакко
Пеннанен Петтери
81'
Markus Johnsgaard
Jakob Napoleon Romsaas
 
89'
 
Matias Siltanen
90'
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 108
Тромсё 89.8% (97)
X 7.4% (8)
КуПС 2.8% (3)
Все прогнозы
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
6
Jens
Hjertoe-Dahl
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
17
Хейнонен
Артту
11
Ousmane
Diawara
26
Видьеског
Аксель
Тромсё
3-5-2
КуПС
4-4-2

История личных встреч

Тромсё
КуПС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 1 0.5
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.5
Jakob Napoleon Romsaas 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Otto Ruoppi 2 0.5
Видьеског Аксель 1 0.25
Хейнонен Артту 1 0.25
Ousmane Diawara 1 0.25
Joslyn Luyeye-Lutumba 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Guddal 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 1 1
Миеттинен Самули 2 0
Matias Siltanen 2 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1

Результаты матчей

Тромсё
КуПС

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тромсё
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Romsaa Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Тромсё 89.8% (97)
    X 7.4% (8)
    КуПС 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тромсё 1:0 КуПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Тромсё 1:0 КуПС

    Исход игры
    Тромсё
    89.8% (97)
    Ничья
    7.4% (8)
    КуПС
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (46)
    Меньше
    56.6% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (53)
    Нет
    50% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Тромсё
    37% (40)
    1:0 Тромсё
    27.8% (30)
    2:0 Тромсё
    20.4% (22)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    1:2 КуПС
    2.8% (3)
    3:1 Тромсё
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный