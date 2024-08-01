Тур: 2. Стадион: Romsaa Arena.
0'
0:0
3' Не забитый пенальтиНордас Лассе
1:0
29' ГолJens Hjertoe-Dahl
69' Желтая карточкаМиеттинен Самули
76' Желтая карточкаTobias Guddal
89' Желтая карточкаMatias Siltanen
90'+5
Ход матча
3'
0:0
29'
69'
76'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Тромсё
КуПС
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|1
|0.5
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.5
|Jakob Napoleon Romsaas
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Otto Ruoppi
|2
|0.5
|Видьеског Аксель
|1
|0.25
|Хейнонен Артту
|1
|0.25
|Ousmane Diawara
|1
|0.25
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Guddal
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|1
|1
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Matias Siltanen
|2
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0
Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1
Результаты матчей
Тромсё
КуПС
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тромсё
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Тромсё 1:0 КуПС
Исход игры
Тромсё
89.8% (97)
Ничья
7.4% (8)
КуПС
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (46)
Меньше
56.6% (60)
Обе команды забьют
Да
50% (53)
Нет
50% (53)
Популярный счёт
2:1 Тромсё
37% (40)
1:0 Тромсё
27.8% (30)
2:0 Тромсё
20.4% (22)
1:1 Ничья
6.5% (7)
1:2 КуПС
2.8% (3)
3:1 Тромсё
1.9% (2)
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