Тур: 2. Стадион: Papara Park.
1:0
Конец матча
Ход матча
36'
65'
1:0
71'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
11
Туфан
Озан
61
Cihan
Canak
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
История личных встреч
Трабзонспор
Ружомберок
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|1
|0.5
|Дрэгуш Денис
|1
|0.5
|Cihan Canak
|1
|0.5
|Вишча Эдин
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симон Габриэл
|3
|0.75
|Мадленяк Матей
|1
|0.25
|Селески Александер
|1
|0.25
|Гладик Ян
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симон Габриэл
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1
Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2
Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5
Результаты матчей
Трабзонспор
Ружомберок
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|2 (2)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Трабзонспор 1:0 Ружомберок
Исход игры
Трабзонспор
98.2% (111)
Ничья
0.9% (1)
Ружомберок
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
2:0 Трабзонспор
42.5% (48)
2:1 Трабзонспор
21.2% (24)
3:1 Трабзонспор
9.7% (11)
3:0 Трабзонспор
8.8% (10)
1:0 Трабзонспор
8.8% (10)
3:2 Трабзонспор
1.8% (2)
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