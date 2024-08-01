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Тур: 2. Стадион: .
Трабзонспор
1:0
Конец матча
Ружомберок
0'
36' Желтая карточка
Cihan Canak
1:0
65' Гол
Дрэгуш Денис
90'+5

Ход матча

36'
Cihan Canak
 
56'
 
Мудры Тимотей
Лютеран Оливер
56'
 
Кестль Даниэль
Мойжиш Александр
65'
Дрэгуш Денис
(Вишча Эдин)
1:0
71'
 
Хобот Марьян
Хриен Мартин
71'
 
Бодя Мартин
Герец Штефан
71'
Барди Энис
Туфан Озан
 
71'
Нвакаеме Энтони
Дрэгуш Денис
 
80'
 
Домонкос Кристоф
Гладик Ян
80'
Гюнеш Умут
Cihan Canak
 
80'
Дестан Энис
Трезеге
 
84'
Баришич Борна
Элмалы Эврен Эрен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Трабзонспор 98.2% (111)
X 0.9% (1)
Ружомберок 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Туфан
Озан
5
Ландстрем
Джон
7
Вишча
Эдин
61
Cihan
Canak
10
Трезеге
70
Дрэгуш
Денис
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
Трабзонспор
4-2-3-1
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Трабзонспор
Ружомберок

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 1 0.5
Дрэгуш Денис 1 0.5
Cihan Canak 1 0.5
Вишча Эдин 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симон Габриэл 3 0.75
Мадленяк Матей 1 0.25
Селески Александер 1 0.25
Гладик Ян 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Cihan Canak 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0
Селески Александер 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1
Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2
Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5

Результаты матчей

Трабзонспор
Ружомберок

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Джихан Чанак получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Papara Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Трабзонспор 98.2% (111)
    X 0.9% (1)
    Ружомберок 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Трабзонспор 1:0 Ружомберок

    Исход игры
    Трабзонспор
    98.2% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Ружомберок
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    35.78% (39)
    Нет
    64.22% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Трабзонспор
    42.5% (48)
    2:1 Трабзонспор
    21.2% (24)
    3:1 Трабзонспор
    9.7% (11)
    3:0 Трабзонспор
    8.8% (10)
    1:0 Трабзонспор
    8.8% (10)
    3:2 Трабзонспор
    1.8% (2)
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