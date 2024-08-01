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Тур: 2. Стадион: .
Тобол
0:0
Второй тайм: 49'
Санкт-Галлен
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 113
Тобол 33.6% (38)
X 23.9% (27)
Санкт-Галлен 42.5% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Санкт-Галлен
3.85
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3.60
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3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Покатилов
Стас
55
Миладинович
Иван
5
Ндиайе
Пап-Альюн
II
3
Асранкулов
Роман
15
Габараев
Альберт
11
Чесноков
Ислам
10
Иванович
Игор
6
Эдем
Эссьен
Эдедем
13
Мосиашвили
Цотнэ
20
Кошта
Руи
8
Эль-Мессауди
Ахмед
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
4
Станич
Йозо
5
Амброзиус
Стефан
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
30
Руис
Виктор
III
64
Стеванович
Михайло
9
Жеббель
Виллем
18
Мамбимби
Феликс
Тобол
5-3-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Тобол
Санкт-Галлен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 1 0.5
Фалльци Альберт 1 0.5
Тома Бастьен 1 0.5
Стеванович Михайло 1 0.5
Кинтилья Хорди 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Витциг Кристиан 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Мессауди Ахмед 1 0
Мосиашвили Цотнэ 1 0
Асранкулов Роман 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Эдем Эссьен Эдедем 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0

Результаты матчей

Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Тобол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Актобе - Тобол 3:4
Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0 Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1
Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1

Результаты матчей

Тобол
Санкт-Галлен

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тобол
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Жеббель не смог сделать точный пас налево к бровке на ход Окороджи.
  • 48'
    Ндиайе не позволил Жеббелю слева убежать к воротам.
  • 47'
    Кошта слева из пределов штрафной площади не смог прицельно пробить в ближний угол ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Костанае!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Тобол" (Костанай, Казахстан) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) - 0:0.
  • 45'
    Асранкулов слева навесил к дальней штанге куда вышел Ати-Зиги и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    45'
    Иванович от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навесил к дальней штанге на Асранкулова. роману удачно сделать скидку к воротам не удалось.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Хюютия в первом тайме.
  • 45'
    Асранкулов по центру покатил мяч в штрафную площадь на Ивановича, чей удар с четырнадцати метров соперники заблокировали.
  • 44'
    Чесноков слева убежал в отрыв, но подачу к дальней штанге Ислам исполнил слишком сильно.
  • 43'
    Эль-Мессауди справа пошёл вперёд, но перед штрафной площадью обыграться с Коштой не смог. Ахмеда подвела точность передачи.
  • Офсайд
    42'
    Мамбимби слева забежал в офсайд.
  • 40'
    Амброзиус на фланге опередил Кошту и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 39'
    "Тобол" на своей половине поля попал под прессинг соперников и вперёд продвинуться не смог.
  • 38'
    Мамбимби слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но Покатилов вышел к углу штрафной площади и опередил Феликса.
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    • Травма, повреждение
      36'
      Чеснокову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      35'
      Чесноков у чужой штрафной площади подыграл рукой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Мамбимби у центрального круга подтолкнул в спину Габараева.
    • Офсайд
      33'
      Чесноков слева забежал в офсайд.
    • 32'
      Кинтилья не смог сделать точный пас вперёд направо на ход Гёртлеру.
    • Фол, нарушение
      31'
      Кинтилья у центрального круга завалил на газон Чеснокова.
    • 30'
      Удар Гёртлера слева с двадцати шести метров заблокировал Миладинович.
    • 29'
      Окороджи слева прошёл вперёд, но доставить мяч к воротам не смог.
    • 28'
      Швейцарцы с мячом всё чаще отходят на свою половину поля. Преимущество в три мяча позволяет гостям не всегда играть вперёд с обострением.
    • 26'
      Мосиашвили по центру заброс вперёд на Кошту исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • 25'
      Чесноков с Асранкуловым активно действуют на левом фланге, но им далеко не всегда удаётся добираться до чужой штрафной площади.
    • 24'
      Мамбимби получил мяч перед чужой штрафной площадью, но промедлил и до удара атаку гостей довести не смог.
    • 22'
      Хозяева снова стараются перехватить инициативу. Пока получается только контроль мяча у центрального круга.
    • 21'
      Габараев справа навесил в штрафную площадь, где все партнёры проскочили мимо мяча.
    • 20'
      Фабер по правому флангу пронёсся вперёд и откатил мяч на Гёртлера, который с угла штрафной площади пробил над ближней "девяткой".
    • 18'
      Эль-Мессауди попытался по центру прорваться в штрафную площадь гостей, но мяч себе на ход Ахмед прокинул немного сильно.
    • 17'
      У Фабера навес справа получился слишком сильным. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.
    • 16'
      Кинтилья справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Ндиайе.
    • Фол, нарушение
      15'
      Чесноков на фланге ударил по ногам Фабера.
    • Опасный момент
      14'
      После неудачного выноса Ндиайе партнёры вывели к воротам Стевановича, который перебросил мяч через выскочившего навстречу Покатилова, но направил сферу немного левее цели.
    • 12'
      "Санкт-Галлен" постепенно выравнивает игру. Гости стараются всё чаще задерживаться на половине поля соперников.
    • Угловой
      11'
      Руис от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Покатилов и кулаками выбил мяч от ворот.
    • Опасный момент
      10'
      Эль-Мессауди справа откатил мяч на Кошту, который с двадцати двух метров низоми пробил рядом с ближней штангой.
    • 9'
      Руис слева оторвался от соперников, но точный пас в штрафную площадь на Жеббеля исполнить не смог.
    • Фол, нарушение
      8'
      Чесноков у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 7'
      Швейцарцы забрали мяч и спокойно перекатывают его у центрального круга.
    • 6'
      Асранкулов слева дошёл до штрафной площади и от  угла пробил низом по воротам. Ати-Зиги прилёг на газон и забрал мяч в руки.
    • 4'
      Хозяева активно начали встречу и с разных флангов стараются подобраться к штрафной площади соперников. Обостряющих передач под удар нет.
    • 2'
      "Тобол" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Санкт-Галлен" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Центральном стадионе!
    • До матча
    • Рефери: Йони Хюютия (Финляндия);
      Ассистенты рефери: Мика Ламппу (Финляндия), Вели-Матти Леппянен (Финляндия);
      Четвертый рефери: Пейман Симани (Финляндия).
    • Первая встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:1.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют казахстанский «Тобол» и швейцарский «Санкт-Галлен». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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      1.92 ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 113
      Тобол 33.6% (38)
      X 23.9% (27)
      Санкт-Галлен 42.5% (48)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Тобол
      Ничья
      Санкт-Галлен
      3.85
      Реклама, pari.ru
      3.60
      Реклама, pari.ru
      3.35
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kostanay Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тобол 0:0 Санкт-Галлен

    Исход игры
    Тобол
    33.6% (38)
    Ничья
    23.9% (27)
    Санкт-Галлен
    42.5% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Санкт-Галлен
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    2:1 Тобол
    15% (17)
    1:0 Тобол
    9.7% (11)
    2:0 Тобол
    5.3% (6)
    0:1 Санкт-Галлен
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Санкт-Галлен
    1.8% (2)
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    Тобол
    Санкт-Галлен
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