Второй тайм в Костанае!

Кошта слева из пределов штрафной площади не смог прицельно пробить в ближний угол ворот.

Ндиайе не позволил Жеббелю слева убежать к воротам.

Жеббель не смог сделать точный пас налево к бровке на ход Окороджи.

Иванович от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навесил к дальней штанге на Асранкулова. роману удачно сделать скидку к воротам не удалось.

Асранкулов слева навесил к дальней штанге куда вышел Ати-Зиги и забрал мяч в руки.

Мамбимби слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но Покатилов вышел к углу штрафной площади и опередил Феликса.

"Тобол" на своей половине поля попал под прессинг соперников и вперёд продвинуться не смог.

Амброзиус на фланге опередил Кошту и выбил мяч за боковую линию поля.

Эль-Мессауди справа пошёл вперёд, но перед штрафной площадью обыграться с Коштой не смог. Ахмеда подвела точность передачи.

Чесноков слева убежал в отрыв, но подачу к дальней штанге Ислам исполнил слишком сильно.

Асранкулов по центру покатил мяч в штрафную площадь на Ивановича, чей удар с четырнадцати метров соперники заблокировали.

Мосиашвили по центру заброс вперёд на Кошту исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Швейцарцы с мячом всё чаще отходят на свою половину поля. Преимущество в три мяча позволяет гостям не всегда играть вперёд с обострением.

Окороджи слева прошёл вперёд, но доставить мяч к воротам не смог.

Кинтилья у центрального круга завалил на газон Чеснокова.

Кинтилья не смог сделать точный пас вперёд направо на ход Гёртлеру.

Мамбимби у центрального круга подтолкнул в спину Габараева.

25' Чесноков с Асранкуловым активно действуют на левом фланге, но им далеко не всегда удаётся добираться до чужой штрафной площади.

24' Мамбимби получил мяч перед чужой штрафной площадью, но промедлил и до удара атаку гостей довести не смог.

22' Хозяева снова стараются перехватить инициативу. Пока получается только контроль мяча у центрального круга.

21' Габараев справа навесил в штрафную площадь, где все партнёры проскочили мимо мяча.

20' Фабер по правому флангу пронёсся вперёд и откатил мяч на Гёртлера, который с угла штрафной площади пробил над ближней "девяткой".

18' Эль-Мессауди попытался по центру прорваться в штрафную площадь гостей, но мяч себе на ход Ахмед прокинул немного сильно.

17' У Фабера навес справа получился слишком сильным. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.

16' Кинтилья справа со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Ндиайе.

15' Чесноков на фланге ударил по ногам Фабера.

14' После неудачного выноса Ндиайе партнёры вывели к воротам Стевановича, который перебросил мяч через выскочившего навстречу Покатилова, но направил сферу немного левее цели.

12' "Санкт-Галлен" постепенно выравнивает игру. Гости стараются всё чаще задерживаться на половине поля соперников.

11' Руис от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда вышел Покатилов и кулаками выбил мяч от ворот.

10' Эль-Мессауди справа откатил мяч на Кошту, который с двадцати двух метров низоми пробил рядом с ближней штангой.

9' Руис слева оторвался от соперников, но точный пас в штрафную площадь на Жеббеля исполнить не смог.

8' Чесноков у чужой штрафной площади нарушил правила.

7' Швейцарцы забрали мяч и спокойно перекатывают его у центрального круга.

6' Асранкулов слева дошёл до штрафной площади и от угла пробил низом по воротам. Ати-Зиги прилёг на газон и забрал мяч в руки.

4' Хозяева активно начали встречу и с разных флангов стараются подобраться к штрафной площади соперников. Обостряющих передач под удар нет.

2' "Тобол" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Санкт-Галлен" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.