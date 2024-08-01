☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Шелбурн
0:0
Конец матча
Цюрих
0'
38' Желтая карточка
Шуиар Мунир
43' Желтая карточка
John Martin2
51' Желтая карточка
Evan Caffrey
70' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
90'+4

Ход матча

38'
 
Шуиар Мунир
43'
John Martin2
 
46'
 
Конде Шейк
Шуиар Мунир
46'
Боун Сэм
Shane Griffin1
 
51'
Evan Caffrey
 
66'
Таллок Рейхаан
Джарвис Уилл
 
66'
Берт Лиам
О’Салливан Джон
 
66'
Вуд Харри
John Martin2
 
70'
 
Мэтью Ифиний
72'
Лунни Джонатан
Кут Алистер
 
72'
 
Cheveyo Tsawa
Мэтью Ифиний
81'
 
Окита Жонатан
Переа Хуан
82'
 
Око-Флекс Армостронг
Эммануэль Умех

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 108
Шелбурн 3.7% (4)
X 12% (13)
Цюрих 84.3% (91)
Все прогнозы
1
Conor
Kearns
3
Уилсон
Тайрик
29
Барретт
Патрик
5
Shane
Griffin1
4
Kameron
Ledwidge
14
Кут
Алистер
16
О’Салливан
Джон
27
Evan
Caffrey
10
John
Martin2
11
Matthew
Smith
III
36
Джарвис
Уилл
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
7
Красничи
Бледиан
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
21
Эммануэль
Умех
9
Переа
Хуан
Шелбурн
4-3-3
Цюрих
4-4-2

История личных встреч

Шелбурн
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Шелбурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джарвис Уилл 1 (1) 0.25
Mark Coyle 1 0.25
Боун Сэм 1 0.25
Кут Алистер 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 2 1
Мэтью Ифиний 1 0.5
Крюезиу Мирлинд 0 0
Переа Хуан 0 0

Карточки

Шелбурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гэннон Шон 0 1
Дафф Дэмьен 1 0
Барретт Патрик 1 0
Mark Coyle 1 0
Conor Kearns 1 0
John Martin2 1 0
Evan Caffrey 1 0
Джарвис Уилл 1 0
Kameron Ledwidge 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 1 0
Шуиар Мунир 1 0

Результаты матчей

Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Шелбурн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шелбурн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Шелбурн 3:0 Брэй Уондерерс - Шелбурн 0:1 Сент-Джозефс - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0
Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2

Результаты матчей

Шелбурн
Цюрих

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шелбурн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    John Martin получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tolka Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Шелбурн 3.7% (4)
    X 12% (13)
    Цюрих 84.3% (91)
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    Где смотреть матч Шелбурн 0:0 Цюрих онлайн

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    Прогнозы на матч Шелбурн 0:0 Цюрих

    Исход игры
    Шелбурн
    3.7% (4)
    Ничья
    12% (13)
    Цюрих
    84.3% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.38% (64)
    Меньше
    39.62% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (74)
    Нет
    30.19% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Цюрих
    50% (54)
    0:2 Цюрих
    13.9% (15)
    0:1 Цюрих
    12% (13)
    1:1 Ничья
    11.1% (12)
    1:3 Цюрих
    3.7% (4)
    0:3 Цюрих
    1.9% (2)
    2:1 Шелбурн
    1.9% (2)
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