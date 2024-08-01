Тур: 2. Стадион: Толка Парк.
0'
38' Желтая карточкаШуиар Мунир
43' Желтая карточкаJohn Martin2
51' Желтая карточкаEvan Caffrey
70' Желтая карточкаМэтью Ифиний
90'+4
Ход матча
38'
43'
51'
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
14
Кут
Алистер
27
Evan
Caffrey
10
John
Martin2
36
Джарвис
Уилл
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кут АлистерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Evan CaffreyПолузащитник
-
10 John Martin2Нападающий
- Нападающий
-
36 Джарвис УиллНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Берт ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бойд ШонНападающий
-
19 Lorcan Healy
-
50 Ali Topcu
-
15 Боун Сэм
-
43 Mark Isong
-
44 Daniel Ring
-
Главный тренер: Damien Duff
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Silas Huber
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Шелбурн
Цюрих
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Шелбурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джарвис Уилл
|1 (1)
|0.25
|Mark Coyle
|1
|0.25
|Боун Сэм
|1
|0.25
|Кут Алистер
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|2
|1
|Мэтью Ифиний
|1
|0.5
|Крюезиу Мирлинд
|0
|0
|Переа Хуан
|0
|0
Карточки
Шелбурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гэннон Шон
|0
|1
|Дафф Дэмьен
|1
|0
|Барретт Патрик
|1
|0
|Mark Coyle
|1
|0
|Conor Kearns
|1
|0
|John Martin2
|1
|0
|Evan Caffrey
|1
|0
|Джарвис Уилл
|1
|0
|Kameron Ledwidge
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
Результаты матчей
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Шелбурн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Шелбурн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шелбурн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Цюрих - Шелбурн 3:0 Брэй Уондерерс - Шелбурн 0:1 Сент-Джозефс - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Сент-Джозефс 2:1
Дроэда Юнайтед - Шелбурн 1:1 Шелбурн - Голуэй Юнайтед 2:0 Уотерфорд Юнайтед - Шелбурн 0:1 Шелбурн - Дандолк 1:0 Шелбурн - Слайго Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Шелбурн - Уотерфорд Юнайтед 1:0 Шелбурн - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Шелбурн 1:1 Дандолк - Шелбурн 0:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Голуэй Юнайтед - Шелбурн 1:0 Шелбурн - Богемианс Дублин 1:2 Дроэда Юнайтед - Шелбурн 2:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0
Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2
Результаты матчей
Шелбурн
Цюрих
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шелбурн
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Шелбурн 0:0 Цюрих
Исход игры
Шелбурн
3.7% (4)
Ничья
12% (13)
Цюрих
84.3% (91)
Тотал 2.5
Больше
60.38% (64)
Меньше
39.62% (42)
Обе команды забьют
Да
69.81% (74)
Нет
30.19% (32)
Популярный счёт
1:2 Цюрих
50% (54)
0:2 Цюрих
13.9% (15)
0:1 Цюрих
12% (13)
1:1 Ничья
11.1% (12)
1:3 Цюрих
3.7% (4)
0:3 Цюрих
1.9% (2)
2:1 Шелбурн
1.9% (2)
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