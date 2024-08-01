Тур: 2. Стадион: Насьонал.
0:4
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
0:1
29' ГолГарсия Леви
40' Желтая карточкаЛопез Гильом
50' Желтая карточкаЙонссон Йенс
0:2
74' ГолГарсия Леви
81' Желтая карточкаФернандес Пауло
0:3
83' ГолАмрабат Нордин
0:4
86' ГолГарсия Леви
90'+4
Ход матча
23'
29'
0:1
40'
50'
74'
0:2
81'
83'
86'
0:4
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
21
Hamza
Ryahi
27
Лопез
Гильом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Hamza RyahiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лопез ГильомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кока ХесусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Joanet Lopez
-
-
30 Alex Carrera
-
Главный тренер: Otger Canals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Интер Эскальдес
АЕК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Domi Berlanga
|2
|0.5
|Андреу Саша
|2 (1)
|0.5
|Лопез Гильом
|2
|0.5
|Joanet Lopez
|1
|0.25
|Мартинес Виктор
|1
|0.25
|Ассубре Жан
|0
|0
|Де ла Торре Анхель
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|4
|2
|Амрабат Нордин
|1
|0.5
|Гачинович Мият
|1
|0.5
|Мукуди Ароль
|1
|0.5
|Любичич Роберт
|1
|0.5
|Манталос Петрос
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Кальенс Александр
|0
|0
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньоз Адриан
|1
|0
|Мартинес Виктор
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Лопез Гильом
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
|Алонсо Виктор
|1
|0
|Camilo Puentes
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
Результаты матчей
Интер Эскальдес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
Интер Эскальдес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Интер Эскальдес - Вележ 5:1 Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1
Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2
Результаты матчей
Интер Эскальдес
АЕК
Точный счет
0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Интер Эскальдес
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 0:4 АЕК
Исход игры
Интер Эскальдес
6.2% (7)
Ничья
9.7% (11)
АЕК
84.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
1:2 АЕК
41.6% (47)
0:2 АЕК
14.2% (16)
1:3 АЕК
8% (9)
0:3 АЕК
7.1% (8)
0:1 АЕК
6.2% (7)
1:1 Ничья
5.3% (6)
2:2 Ничья
4.4% (5)
2:1 Интер Эскальдес
3.5% (4)
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