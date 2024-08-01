☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Интер Эскальдес
0:4
Конец матча
АЕК
0'
23' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
0:1
29' Гол
Гарсия Леви
40' Желтая карточка
Лопез Гильом
50' Желтая карточка
Йонссон Йенс
0:2
74' Гол
Гарсия Леви
81' Желтая карточка
Фернандес Пауло
0:3
83' Гол
Амрабат Нордин
0:4
86' Гол
Гарсия Леви
90'+4

Ход матча

23'
 
Хаджсафи Эсхан
29'
0:1
Гарсия Леви
40'
Лопез Гильом
 
50'
 
Йонссон Йенс
56'
 
Манталос Петрос
Йонссон Йенс
59'
Андреу Саша
Мартинес Виктор
 
59'
Joanet Lopez
Hamza Ryahi
 
72'
 
Койта Абубакари
Гачинович Мият
74'
0:2
Гарсия Леви
(Кальенс Александр)
74'
Санчес Алекс
Гальего Адриа
 
81'
 
Рота Лазарос
Хаджсафи Эсхан
81'
 
Фернандес Пауло
81'
 
Амрабат Нордин
Фернандес Пауло
81'
Рафинья Марсио
Торрес Хильмар
 
83'
0:3
Амрабат Нордин
(Манталос Петрос)
86'
0:4
Гарсия Леви

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 113
Интер Эскальдес 6.2% (7)
X 9.7% (11)
АЕК 84.1% (95)
Все прогнозы
1
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
4
Фехер
Рауль
2
Camilo
Puentes
3
Торрес
Хильмар
21
Hamza
Ryahi
8
Мартинес
Виктор
26
Алонсо
Виктор
11
Domi
Berlanga
27
Лопез
Гильом
7
Де
ла
Торре
Анхель
1
Стракоша
Томас
28
Хаджсафи
Эсхан
2
Мукуди
Ароль
21
Вида
Домагой
18
Кальенс
Александр
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
22
Фернандес
Пауло
23
Любичич
Роберт
8
Гачинович
Мият
7
Гарсия
Леви
Интер Эскальдес
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Эскальдес
АЕК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Domi Berlanga 2 0.5
Андреу Саша 2 (1) 0.5
Лопез Гильом 2 0.5
Joanet Lopez 1 0.25
Мартинес Виктор 1 0.25
Ассубре Жан 0 0
Де ла Торре Анхель 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 4 2
Амрабат Нордин 1 0.5
Гачинович Мият 1 0.5
Мукуди Ароль 1 0.5
Любичич Роберт 1 0.5
Манталос Петрос 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Кальенс Александр 0 0

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньоз Адриан 1 0
Мартинес Виктор 1 0
Фехер Рауль 1 0
Лопез Гильом 1 0
Domi Berlanga 1 0
Алонсо Виктор 1 0
Camilo Puentes 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Йенс 2 0
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Стракоша Томас 1 0
Фернандес Пауло 1 0

Результаты матчей

Интер Эскальдес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
Интер Эскальдес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Интер Эскальдес - Вележ 5:1 Вележ - Интер Эскальдес 1:1 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 1:3
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 6:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0 Интер Эскальдес - CF Esperanca 4:0 Пас-де-ла-Каса - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 2:0 Интер Эскальдес - Атлетик Америка 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 0:1 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Интер Эскальдес - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 0:2 Интер Эскальдес - Пас-де-ла-Каса 2:0 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Интер Эскальдес - Эспортиу Каррои 3:1
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1
Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2

Результаты матчей

Интер Эскальдес
АЕК

Точный счет

0:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интер Эскальдес
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Лопез Гильом получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Гарсия Леви бьет в цель!
    • 23'
      Хаджсафи Эсхан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Интер Эскальдес 6.2% (7)
    X 9.7% (11)
    АЕК 84.1% (95)
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    Где смотреть матч Интер Эскальдес 0:4 АЕК онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Эскальдес 0:4 АЕК

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    6.2% (7)
    Ничья
    9.7% (11)
    АЕК
    84.1% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    1:2 АЕК
    41.6% (47)
    0:2 АЕК
    14.2% (16)
    1:3 АЕК
    8% (9)
    0:3 АЕК
    7.1% (8)
    0:1 АЕК
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    2:1 Интер Эскальдес
    3.5% (4)
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