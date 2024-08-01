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Тур: 2. Стадион: .
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 7'
Шериф
0'
1:0
2' Гол
Абдулаи Джалал

Ход матча

2'
Абдулаи Джалал
(Хульт Никлас)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Эльфсборг 78.9% (90)
X 7.9% (9)
Шериф 13.2% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эльфсборг
Ничья
Шериф
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7.00
7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
9
Зенели
Арбер
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
16
Аль-Туми
Рашед
50
Беиратш
Жослен
33
Линс
Матеус
3
Боакие
Нана
66
Пата
Илунга
8
Пальинья
Жуан
18
Киабу
Мусса
44
Мия
Алесио
10
Бадоло
Седрик
45
Аллач
Айуб
9
Риак
Аяк
Эльфсборг
3-4-3
Шериф
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенели Арбер 2 0.67
Байду Майкл 1 0.33
Хульт Никлас 1 0.33
Фрик Пер 1 0.33
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.33
Оума Тимоти 1 0.33
Абдулаи Джалал 1 0.33
Хедлунд Симон 1 (1) 0.33
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллач Айуб 1 0.33
Яде Папа Ндиага 1 0.33
Пата Илунга 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Оума Тимоти 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адемо Питер 2 0
Мия Алесио 2 0
Бадоло Седрик 1 0
Пата Илунга 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
0
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шериф
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1
Шериф
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0
Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Шериф

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    6'
    Арбер Зенели хитро сыграл на правом фланге и на скорости пытался продвинуться вперёд, но его руками придержал Мия. Рефери никак на этот момент не отреагировал. 
  • 5'
    Продолжают футболисты "Эльфсборга" владеть инициативой на первых минутах. Уверенно они перекатывают мяч в центральной части поля и не позволяют гостям выбраться в свою первую атаку. 
  • 4'
    Напомню, что в первом матче шведский коллектив одержал минимальную победу со счётом 1-0. Сегодня гостям нет смысла "отсиживаться" в обороне, а начало встречи заставляет их действовать ещё более активно. 
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АБДУЛАИ! Быстро открывают счёт хозяева! Хульт с левого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Линс головой неудачно отбросил мяч своему защитнику, чем и воспользовался Абдулаи, с близкого расстояния переигравший Аль-Туми!
  • 2'
    Хозяева вышли на эту встречу в жёлтых футболках и чёрных трусах, футболисты "Шерифа" играют в чёрной форме. Ворота Петтерссона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли футболисты "Эльфсборга". 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором шведский "Эльфсборг" на своём поле будет принимать молдавский "Шериф". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эльфсборг 1:0 Шериф

Исход игры
Эльфсборг
78.9% (90)
Ничья
7.9% (9)
Шериф
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
58.49% (62)
Нет
41.51% (44)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
36% (41)
2:0 Эльфсборг
22.8% (26)
1:0 Эльфсборг
12.3% (14)
1:1 Ничья
7.9% (9)
1:2 Шериф
6.1% (7)
3:1 Эльфсборг
3.5% (4)
3:0 Эльфсборг
2.6% (3)
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