Тур: 2. Стадион: Boraas Arena.
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Эльфсборга»
-
-
-
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
33
Линс
Матеус
66
Пата
Илунга
18
Киабу
Мусса
44
Мия
Алесио
45
Аллач
Айуб
9
Риак
Аяк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
-
12 Эстман ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Линс МатеусЗащитник
- Защитник
-
66 Пата ИлунгаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
-
44 Мия АлесиоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Аллач АйубНападающий
-
9 Риак АякНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Форов ДалилаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
69 Адемо ПитерНападающий
-
Главный тренер: Гура Юрий
История личных встреч
Эльфсборг
Шериф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зенели Арбер
|2
|0.67
|Байду Майкл
|1
|0.33
|Хульт Никлас
|1
|0.33
|Фрик Пер
|1
|0.33
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.33
|Оума Тимоти
|1
|0.33
|Абдулаи Джалал
|1
|0.33
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|0.33
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллач Айуб
|1
|0.33
|Яде Папа Ндиага
|1
|0.33
|Пата Илунга
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Оума Тимоти
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адемо Питер
|2
|0
|Мия Алесио
|2
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Пата Илунга
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Эльфсборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
0
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шериф
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1
Шериф
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шериф - Эльфсборг 0:1 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Шериф - Флорешть 5:0
Шериф - Бельцы 2:1 Зимбру - Шериф 2:0 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Зимбру 1:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Зимбру - Шериф 1:0 Шериф - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Бельцы 2:0 Шериф - Зимбру 4:1 Бардар - Шериф 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 1:1 Шериф - Бардар 2:0 Шериф - РФШ Рига 1:2 Шериф - ФК Валмиера 1:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Шериф
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|2 (1)
|Эльфсборг
|Зенели Арбер
|2
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|2
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|Ботев Пловдив
|Это'О Джеймс
|2
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|2
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Эльфсборга»
-
-
-
Прогнозы на матч Эльфсборг 1:0 Шериф
Исход игры
Эльфсборг
78.9% (90)
Ничья
7.9% (9)
Шериф
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (56)
Меньше
47.17% (50)
Обе команды забьют
Да
58.49% (62)
Нет
41.51% (44)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
36% (41)
2:0 Эльфсборг
22.8% (26)
1:0 Эльфсборг
12.3% (14)
1:1 Ничья
7.9% (9)
1:2 Шериф
6.1% (7)
3:1 Эльфсборг
3.5% (4)
3:0 Эльфсборг
2.6% (3)
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