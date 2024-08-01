Первый тайм

6' Арбер Зенели хитро сыграл на правом фланге и на скорости пытался продвинуться вперёд, но его руками придержал Мия. Рефери никак на этот момент не отреагировал.

5' Продолжают футболисты "Эльфсборга" владеть инициативой на первых минутах. Уверенно они перекатывают мяч в центральной части поля и не позволяют гостям выбраться в свою первую атаку.

4' Напомню, что в первом матче шведский коллектив одержал минимальную победу со счётом 1-0. Сегодня гостям нет смысла "отсиживаться" в обороне, а начало встречи заставляет их действовать ещё более активно.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АБДУЛАИ! Быстро открывают счёт хозяева! Хульт с левого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Линс головой неудачно отбросил мяч своему защитнику, чем и воспользовался Абдулаи, с близкого расстояния переигравший Аль-Туми!

2' Хозяева вышли на эту встречу в жёлтых футболках и чёрных трусах, футболисты "Шерифа" играют в чёрной форме. Ворота Петтерссона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.