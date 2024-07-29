Тур: 2. Стадион: Урарту.
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История личных встреч
Урарту
Баник Острава
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Урарту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мовсесян Эдгар
|2
|0.67
|Мирзоян Микаель
|2
|0.67
|Тарахчян Геворг
|1
|0.33
|Игнатьев Иван
|0
|0
Баник Острава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|1
|1
|Прекоп Эрик
|1
|1
|Бухта Давид
|1
|1
|Jiri Boula
|1
|1
|Клима Иржи
|1 (1)
|1
|Кпозо Патрик
|0
|0
Карточки
Урарту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонян Эрик
|2
|0
|Агасарян Нарек
|2
|0
|Маргарян Жирайр
|0
|1
|Гилмор Лукман
|1
|0
|Айзек Барри
|1
|0
Баник Острава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matej Sin
|1
|0
Результаты матчей
Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Урарту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Урарту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Урарту
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Баник Острава - Урарту 5:1 Урарту - Калев 2:0 Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1
Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0
Баник Острава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Баник Острава - Яблонец 1:0 Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3 Баник Острава - Теплице 4:1
Результаты матчей
Урарту
Баник Острава
Точный счет
2:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Урарту
Баник Острава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Урарту - Баник Острава
Исход игры
Урарту
25% (11)
Ничья
18.2% (8)
Баник Острава
56.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
65.85% (27)
Нет
34.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Баник Острава
34.1% (15)
1:1 Ничья
18.2% (8)
1:0 Урарту
15.9% (7)
0:1 Баник Острава
11.4% (5)
2:1 Урарту
4.5% (2)
1:3 Баник Острава
4.5% (2)
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