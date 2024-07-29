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Тур: 2. Стадион: .
Урарту
 
Позже
Баник Острава
Прогнозы 43
Урарту 23.3% (10)
X 18.6% (8)
Баник Острава 58.1% (25)
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Лучшие коэффициенты
Урарту
Ничья
Баник Острава
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История личных встреч

Урарту
Баник Острава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Урарту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мовсесян Эдгар 2 0.67
Мирзоян Микаель 2 0.67
Тарахчян Геворг 1 0.33
Игнатьев Иван 0 0
Баник Острава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Эвертон 1 1
Прекоп Эрик 1 1
Бухта Давид 1 1
Jiri Boula 1 1
Клима Иржи 1 (1) 1
Кпозо Патрик 0 0

Карточки

Урарту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Эрик 2 0
Агасарян Нарек 2 0
Маргарян Жирайр 0 1
Гилмор Лукман 1 0
Айзек Барри 1 0
Баник Острава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matej Sin 1 0

Результаты матчей

Урарту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Урарту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Баник Острава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Урарту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Урарту
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Баник Острава - Урарту 5:1 Урарту - Калев 2:0 Калев - Урарту 1:2 Урарту - Арарат 1:1
Ван - Урарту 1:1 Урарту - Алашкерт 6:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Вест Армения - Урарту 1:0 Урарту - Ширак 0:0 Пюник - Урарту 5:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Урарту - ЦСКА Ереван 2:1 Ширак - Урарту 1:2 Арарат - Урарту 0:0 Урарту - Ван 1:1 Алашкерт - Урарту 0:2 Урарту - ЦСКА Ереван 4:0 Урарту - Вест Армения 1:2 Ширак - Урарту 1:0
Баник Острава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Баник Острава - Яблонец 1:0 Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3 Баник Острава - Теплице 4:1

Результаты матчей

Урарту
Баник Острава

Точный счет

2:0
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Урарту
Баник Острава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урарту - Баник Острава от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 43
    Урарту 23.3% (10)
    X 18.6% (8)
    Баник Острава 58.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урарту
    Ничья
    Баник Острава
    4.50
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    4.30
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    3.90
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    Прогнозы на матч Урарту - Баник Острава

    Исход игры
    Урарту
    25% (11)
    Ничья
    18.2% (8)
    Баник Острава
    56.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    65.85% (27)
    Нет
    34.15% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Баник Острава
    34.1% (15)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    1:0 Урарту
    15.9% (7)
    0:1 Баник Острава
    11.4% (5)
    2:1 Урарту
    4.5% (2)
    1:3 Баник Острава
    4.5% (2)
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    Урарту
    Баник Острава
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