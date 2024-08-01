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Тур: 2. Стадион: .
Левадия Таллин
0:0
Второй тайм: 50'
Осиек
0'
27' Желтая карточка
Мавретич Тиль
39' Желтая карточка
Педро Жоао

Ход матча

27'
Мавретич Тиль
 
39'
Педро Жоао
 
46'
 
Югович Ведран
Неяшмич Дарко
46'
Александре Афонсо
Мусаба Ричи
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 114
Левадия Таллин 20.2% (23)
X 17.5% (20)
Осиек 62.3% (71)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Левадия Таллин
Ничья
Осиек
3.60
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4.00
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Oliver
Ani
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
6
Пеэтсон
Расмус
2
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
11
Айнсалу
Михкель
19
Мусаба
Ричи
15
Мавретич
Тиль
36
Педро
Жоао
17
Кирсс
Роберт
10
Ioan
Yakovlev
1
Чавлина
Никола
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
3
Andre
Duarte
22
Юришич
Роко
10
Pedro
Lima
14
Сольдо
Марко
6
Неяшмич
Дарко
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
39
Буквич
Домагой
Левадия Таллин
4-3-3
Осиек
4-3-3

История личных встреч

Левадия Таллин
Осиек

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Felicio 1 0.25
Ioan Yakovlev 1 0.25
Мусаба Ричи 1 0.25
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 1.5
Гедес Ренан 1 0.5
Буквич Домагой 1 0.5
Пушич Петар 0 0
Чавлина Никола 0 0

Карточки

Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 2 0
Мавретич Тиль 2 0
Пеэтсон Расмус 1 0
Curro Torres1 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0
Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2
Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1

Результаты матчей

Левадия Таллин
Осиек

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Левадия Таллин
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мусаба Ричи уходит с поля. Александре Афонсо выходит вместо него
  • 46'
    Дарко Неясмич уходит с поля. Югович Ведран выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Педро Жоао получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Мавретич Тиль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 114
Левадия Таллин 20.2% (23)
X 17.5% (20)
Осиек 62.3% (71)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Левадия Таллин
Ничья
Осиек
3.60
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4.00
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Прогнозы на матч Левадия Таллин 0:0 Осиек

Исход игры
Левадия Таллин
20.2% (23)
Ничья
17.5% (20)
Осиек
62.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Осиек
36% (41)
1:1 Ничья
14% (16)
2:1 Левадия Таллин
10.5% (12)
0:1 Осиек
10.5% (12)
1:0 Левадия Таллин
7.9% (9)
0:2 Осиек
4.4% (5)
1:3 Осиек
4.4% (5)
0:3 Осиек
3.5% (4)
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