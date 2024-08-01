Тур: 2. Стадион: А. Ле Кок Арена.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаМавретич Тиль
30' Желтая карточкаCurro Torres1
39' Желтая карточкаПедро Жоао
59' Желтая карточкаГедес Ренан
0:1
63' ГолПушич Петар
90'+3
Ход матча
27'
30'
39'
59'
63'
0:1
78'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
3
Heitor
19
Мусаба
Ричи
36
Педро
Жоао
17
Кирсс
Роберт
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
22
Юришич
Роко
10
Pedro
Lima
14
Сольдо
Марко
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 HeitorЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Кирсс РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
-
25 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лийвак ФранкНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Curro Torres
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
26 Luka JelenicЗащитник
- Защитник
-
22 Юришич РокоЗащитник
-
10 Pedro LimaПолузащитник
-
14 Сольдо МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Пушич ПетарНападающий
-
13 Мьерес РамонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Tin Sajko
-
18 Niko Farkas
-
Главный тренер: Federico Coppitelli
История личных встреч
Левадия Таллин
Осиек
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Felicio
|1
|0.25
|Ioan Yakovlev
|1
|0.25
|Мусаба Ричи
|1
|0.25
|Мавретич Тиль
|0
|0
|Тур Эдгар
|0
|0
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мьерес Рамон
|3
|1.5
|Пушич Петар
|1
|0.5
|Гедес Ренан
|1
|0.5
|Буквич Домагой
|1
|0.5
|Чавлина Никола
|0
|0
Карточки
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|2
|0
|Мавретич Тиль
|2
|0
|Curro Torres1
|2
|0
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Результаты матчей
Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Левадия Таллин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
67%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левадия Таллин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0
Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2
Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1
Результаты матчей
Левадия Таллин
Осиек
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Левадия Таллин
Осиек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Левадия Таллин 0:1 Осиек
Исход игры
Левадия Таллин
20.2% (23)
Ничья
17.5% (20)
Осиек
62.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Осиек
36% (41)
1:1 Ничья
14% (16)
2:1 Левадия Таллин
10.5% (12)
0:1 Осиек
10.5% (12)
1:0 Левадия Таллин
7.9% (9)
0:2 Осиек
4.4% (5)
1:3 Осиек
4.4% (5)
0:3 Осиек
3.5% (4)
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