☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Левадия Таллин
0:1
Конец матча
Осиек
0'
27' Желтая карточка
Мавретич Тиль
30' Желтая карточка
Curro Torres1
39' Желтая карточка
Педро Жоао
59' Желтая карточка
Гедес Ренан
0:1
63' Гол
Пушич Петар
90'+3

Ход матча

27'
Мавретич Тиль
 
30'
Curro Torres1
 
39'
Педро Жоао
 
46'
 
Югович Ведран
Неяшмич Дарко
46'
Александре Афонсо
Мусаба Ричи
 
51'
 
Anton Matkovic
Буквич Домагой
59'
 
Гедес Ренан
61'
 
Миколчич Симун
Сольдо Марко
63'
0:1
Пушич Петар
(Мьерес Рамон)
65'
Рооснупп Марк-Оливер
Мавретич Тиль
 
65'
Лийвак Франк
Ioan Yakovlev
 
71'
Maksimilian Skvortsov
Кирсс Роберт
 
76'
 
Адеми Кемаль
Мьерес Рамон
76'
 
Омерович Наиль
Пушич Петар
78'
Mousta Bah
Педро Жоао
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 114
Левадия Таллин 20.2% (23)
X 17.5% (20)
Осиек 62.3% (71)
Все прогнозы
1
Oliver
Ani
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
6
Пеэтсон
Расмус
2
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
11
Айнсалу
Михкель
19
Мусаба
Ричи
15
Мавретич
Тиль
36
Педро
Жоао
17
Кирсс
Роберт
10
Ioan
Yakovlev
1
Чавлина
Никола
42
Гедес
Ренан
26
Luka
Jelenic
3
Andre
Duarte
22
Юришич
Роко
10
Pedro
Lima
14
Сольдо
Марко
6
Неяшмич
Дарко
66
Пушич
Петар
13
Мьерес
Рамон
39
Буквич
Домагой
Левадия Таллин
4-3-3
Осиек
4-3-3

История личных встреч

Левадия Таллин
Осиек

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Felicio 1 0.25
Ioan Yakovlev 1 0.25
Мусаба Ричи 1 0.25
Мавретич Тиль 0 0
Тур Эдгар 0 0
Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 1.5
Пушич Петар 1 0.5
Гедес Ренан 1 0.5
Буквич Домагой 1 0.5
Чавлина Никола 0 0

Карточки

Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 2 0
Мавретич Тиль 2 0
Curro Torres1 2 0
Пеэтсон Расмус 1 0
Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гедес Ренан 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Левадия Таллин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
67%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
67%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Левадия Таллин - Курессааре 0:0 Левадия Таллин - Шяуляй 0:0 Шяуляй - Левадия Таллин 0:2
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 1:2 Нымме Юнайтед - Левадия Таллин 0:6 Левадия Таллин - Таммека Тарту 2:1 Левадия Таллин - Курессааре 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Левадия Таллин - Калев 2:2 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 0:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 0:3 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 1:1 Калев - Левадия Таллин 1:2 Левадия Таллин - Нымме Юнайтед 2:0
Осиек
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2 Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2
Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1 Локомотива Загреб - Осиек 1:0 Локомотива Загреб - Осиек 1:1

Результаты матчей

Левадия Таллин
Осиек

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Левадия Таллин
Осиек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Педро Жоао получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Курро Торрес получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Мавретич Тиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Левадия Таллин 20.2% (23)
    X 17.5% (20)
    Осиек 62.3% (71)
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    Прогнозы на матч Левадия Таллин 0:1 Осиек

    Исход игры
    Левадия Таллин
    20.2% (23)
    Ничья
    17.5% (20)
    Осиек
    62.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (66)
    Меньше
    40% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Осиек
    36% (41)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:1 Левадия Таллин
    10.5% (12)
    0:1 Осиек
    10.5% (12)
    1:0 Левадия Таллин
    7.9% (9)
    0:2 Осиек
    4.4% (5)
    1:3 Осиек
    4.4% (5)
    0:3 Осиек
    3.5% (4)
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