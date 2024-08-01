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Тур: 2. Стадион: .
Пафос
1:0
Второй тайм: 51'
Жальгирис
0'
1:0
21' Гол
Танкович Муамер
37' Красная карточка
Захари Йоанн

Ход матча

21'
Танкович Муамер
(Жайро)
1:0
37'
 
Захари Йоанн
40'
 
Miroslav Mazur
Петкович Никола

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Пафос 55.4% (62)
X 24.1% (27)
Жальгирис 20.5% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Жальгирис
1.55
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5.30
75.00
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Все Коэффициенты
1
Ивушич
Ивица
23
Люккассен
Деррик
25
Наме
Мустафа
5
Гольдар
Давид
3
Matias
Melluso
7
Бруно
V
88
Родригеш
Педру
30
Драгомир
Влад
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
11
Жажа
Коэльо
96
Тордой
Арпад
26
Захари
Йоанн
45
Моуташи
Жорис
77
Кендыш
Юрий
7
Бопесу
Жоэль
8
Карасима
Юкиёси
22
Вербицкас
Овидиус
17
Матулявичюс
Гедрюс
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
11
Петкович
Никола
II
Пафос
4-4-2
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Пафос
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 1 0.5
Жайро 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антал Ливиу 2 0.5
Фофана Адама 2 0.5
Кендыш Юрий 1 0.25
Бопесу Жоэль 0 0
Моуташи Жорис 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеладжио Педро 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захари Йоанн 0 1
Фофана Адама 1 0
Ходжич Армин 1 0
Тордой Арпад 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Ларссон Джейк 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0
Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Жальгирис
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Пафос 2:1 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0

Результаты матчей

Пафос
Жальгирис

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пафос
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Петкович Никола II уходит с поля. Miroslav Mazur выходит вместо него
  • 37'
    УДАЛЕНИЕ! - Захари Йоанн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 21'
    Жайро сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Пафос 55.4% (62)
X 24.1% (27)
Жальгирис 20.5% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Жальгирис
1.55
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5.30
75.00
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Где смотреть матч Пафос 1:0 Жальгирис онлайн

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Прогнозы на матч Пафос 1:0 Жальгирис

Исход игры
Пафос
55.4% (62)
Ничья
24.1% (27)
Жальгирис
20.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Пафос
21.4% (24)
2:1 Пафос
19.6% (22)
2:0 Пафос
10.7% (12)
1:2 Жальгирис
10.7% (12)
0:1 Жальгирис
5.4% (6)
3:1 Пафос
2.7% (3)
0:2 Жальгирис
1.8% (2)
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