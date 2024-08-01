☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пафос
3:0
Итог доп. времени
Жальгирис
0'
1:0
21' Гол
Танкович Муамер
37' Красная карточка
Захари Йоанн
67' Желтая карточка
Моуташи Жорис
2:0
101' Гол
Силва Андерсон
105' Желтая карточка
Кендыш Юрий
3:0
118' Гол
Драгомир Влад

Ход матча

21'
Танкович Муамер
(Жайро)
1:0
37'
 
Захари Йоанн
40'
 
Miroslav Mazur
Петкович Никола
63'
Силва Андерсон
Жажа Коэльо
 
63'
Пеладжио Педро
Наме Мустафа
 
67'
 
Моуташи Жорис
71'
Валакари Онни
Родригеш Педру
 
90'
 
Ходжич Армин
Антал Ливиу
96'
 
Фофана Адама
Голубицкас Паулюс
96'
Пилеас Костас
Matias Melluso
 
101'
Силва Андерсон
2:0
105'
 
Кендыш Юрий
113'
 
Martynas Setkus
Карасима Юкиёси
113'
 
Михайлович Неманья
Матулявичюс Гедрюс
114'
Элиа Мариос
Жайро
 
118'
Драгомир Влад
(Элиа Мариос)
3:0

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 112
Пафос 55.4% (62)
X 24.1% (27)
Жальгирис 20.5% (23)
Все прогнозы
1
Ивушич
Ивица
23
Люккассен
Деррик
25
Наме
Мустафа
5
Гольдар
Давид
3
Matias
Melluso
7
Бруно
V
88
Родригеш
Педру
30
Драгомир
Влад
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
11
Жажа
Коэльо
96
Тордой
Арпад
26
Захари
Йоанн
45
Моуташи
Жорис
77
Кендыш
Юрий
7
Бопесу
Жоэль
8
Карасима
Юкиёси
22
Вербицкас
Овидиус
17
Матулявичюс
Гедрюс
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
11
Петкович
Никола
II
Пафос
4-4-2
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Пафос
Жальгирис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 1 0.5
Драгомир Влад 1 0.5
Силва Андерсон 1 0.5
Элиа Мариос 0 0
Жайро 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антал Ливиу 2 0.5
Фофана Адама 2 0.5
Кендыш Юрий 1 0.25
Бопесу Жоэль 0 0
Моуташи Жорис 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеладжио Педро 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захари Йоанн 0 1
Фофана Адама 1 0
Ходжич Армин 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Тордой Арпад 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Моуташи Жорис 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жальгирис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0
Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Жальгирис
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Пафос 2:1 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0

Результаты матчей

Пафос
Жальгирис

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пафос
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Петкович Никола II уходит с поля. Miroslav Mazur выходит вместо него
    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - Захари Йоанн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 21'
      Жайро сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Пафос 55.4% (62)
    X 24.1% (27)
    Жальгирис 20.5% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пафос 3:0 Жальгирис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Пафос 3:0 Жальгирис

    Исход игры
    Пафос
    55.4% (62)
    Ничья
    24.1% (27)
    Жальгирис
    20.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.78% (39)
    Меньше
    64.22% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    1:0 Пафос
    21.4% (24)
    2:1 Пафос
    19.6% (22)
    2:0 Пафос
    10.7% (12)
    1:2 Жальгирис
    10.7% (12)
    0:1 Жальгирис
    5.4% (6)
    3:1 Пафос
    2.7% (3)
    0:2 Жальгирис
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный