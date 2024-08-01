Тур: 2. Стадион: Альфамега.
0'
1:0
21' ГолТанкович Муамер
37' Красная карточкаЗахари Йоанн
67' Желтая карточкаМоуташи Жорис
2:0
101' ГолСилва Андерсон
105' Желтая карточкаКендыш Юрий
3:0
118' ГолДрагомир Влад
Ход матча
21'
1:0
37'
67'
101'
2:0
105'
114'
118'
3:0
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
10
Жайро
11
Жажа
Коэльо
96
Тордой
Арпад
26
Захари
Йоанн
77
Кендыш
Юрий
80
Антал
Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Наме МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
83 Theodoulou
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
-
96 Тордой АрпадВратарь
-
26 Захари ЙоаннЗащитник
- Защитник
-
77 Кендыш ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ходжич АрминНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Пафос
Жальгирис
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танкович Муамер
|1
|0.5
|Драгомир Влад
|1
|0.5
|Силва Андерсон
|1
|0.5
|Элиа Мариос
|0
|0
|Жайро
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антал Ливиу
|2
|0.5
|Фофана Адама
|2
|0.5
|Кендыш Юрий
|1
|0.25
|Бопесу Жоэль
|0
|0
|Моуташи Жорис
|0
|0
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захари Йоанн
|0
|1
|Фофана Адама
|1
|0
|Ходжич Армин
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Тордой Арпад
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Моуташи Жорис
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жальгирис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0
Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Жальгирис
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Жальгирис - Пафос 2:1 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0
Результаты матчей
Пафос
Жальгирис
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пафос
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Пафос 3:0 Жальгирис
Исход игры
Пафос
55.4% (62)
Ничья
24.1% (27)
Жальгирис
20.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.78% (39)
Меньше
64.22% (70)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Пафос
21.4% (24)
2:1 Пафос
19.6% (22)
2:0 Пафос
10.7% (12)
1:2 Жальгирис
10.7% (12)
0:1 Жальгирис
5.4% (6)
3:1 Пафос
2.7% (3)
0:2 Жальгирис
1.8% (2)
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