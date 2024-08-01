☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Oliver Reitala
КФ Лапи
2:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
42' Гол
Elvir Gashijan
45' Желтая карточка
Elvir Gashijan
1:1
53' Гол
Йебоа Эммануэль
59' Желтая карточка
Красники Илир
1:2
61' Пенальти
Омойджуфано Охи
2:2
66' Гол в свои ворота
Миккельсен Томас
75' Желтая карточка
Arbnor Ramadani
90'+6

Ход матча

42'
Elvir Gashijan
(Блякчори Илир)
1:0
45'
Elvir Gashijan
 
53'
1:1
Йебоа Эммануэль
(Oscar Schwartau)
59'
Красники Илир
 
61'
1:2
Омойджуфано Охи
65'
 
Хеггхейм Хенрик
Ванлерберге Йорди
65'
 
Лауритсен Расмус
Алвес Фредерик
65'
 
Clement Bischoff
Себулонсен Себастьян
66'
Миккельсен Томас
2:2
67'
Бютючи Арбер
Блякчори Илир
 
67'
Янузи Ахмед
Ardit Tahiri
 
67'
Arbnor Ramadani
Lulzim Peci
 
67'
Вальмир Велиу
Adem Maliqi
 
75'
Arbnor Ramadani
 
78'
 
Noah Nartey
Радошевич Йосип
84'
Ergyn Ahmeti
Хусейни Мухамед
 
88'
 
Bertram Kvist
Каппис Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 297 Количество передач 440
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 116
КФ Лапи 2.6% (3)
X 4.3% (5)
Брондбю 93.1% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Vokli
Laroshi
6
Diar
Vokrri
22
Хусейни
Мухамед
16
Красники
Илир
18
Блякчори
Илир
7
Намани
Хамди
20
Lulzim
Peci
77
Elvir
Gashijan
11
Бафтиу
Бленд
14
Adem
Maliqi
99
Ardit
Tahiri
16
Миккельсен
Томас
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
18
Шиембе
Кевин
2
Себулонсен
Себастьян
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
99
Йебоа
Эммануэль
9
Омойджуфано
Охи
41
Oscar
Schwartau
КФ Лапи
4-2-3-1
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

КФ Лапи
Брондбю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvir Gashijan 1 0.5
Блякчори Илир 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 2 (1) 1
Квистгарден Матиас 1 0.5
Oscar Schwartau 1 0.5
Йебоа Эммануэль 1 0.5
Судзуки Юито 1 0.5
Бундгаард Филип 1 0.5
Noah Nartey 1 0.5
Себулонсен Себастьян 0 0
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Clement Bischoff 0 0

Карточки

КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусейни Мухамед 1 0
Бютючи Арбер 1 0
Benjamin Emini 1 0
Красники Илир 1 0
Arbnor Ramadani 1 0
Elvir Gashijan 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Греве Матиас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КФ Лапи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - КФ Лапи 6:0 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0
Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1

Результаты матчей

КФ Лапи
Брондбю

Точный счет

6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КФ Лапи
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: КФ Лапи: 40%, Брондбю: 60%.
  • 96'
    Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Elvir Gashijan ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 95'
    Контроль мяча: КФ Лапи: 40%, Брондбю: 60%.
  • 95'
    Ergyn Ahmeti не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Elvir Gashijan создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Команда Брондбю довольна результатом к этому моменту.
  • 94'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 94'
    КФ Лапи пытается что-то создать.
  • 94'
    КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    КФ Лапи пытается что-то создать.
  • 93'
    Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 92'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Бленди Бафтиу из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Омойджуфано Охи
    • 90'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 39%, Брондбю: 61%.
    • 90'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Лауритсен Расмус задерживает мяч рукой
    • 89'
      Elvir Gashijan из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 36%, Брондбю: 64%.
    • 52'
      Омойджуфано Охи наказан за толчок Хусейни Мухамед
    • 52'
      Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Красники Илир успешно блокирует удар.
    • 51'
      Йебоа Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 37%, Брондбю: 63%.
    • 50'
      Красники Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Намани Хамди из команды КФ Лапи заходит слишком далеко, он валит Омойджуфано Охи.
    • 48'
      Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Каппис Кристиан из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 48'
      Блякчори Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 46'
      Elvir Gashijan тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 46'
      Elvir Gashijan из команды КФ Лапи заходит слишком далеко, он валит Oscar Schwartau.
    • 46'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Ardit Tahiri из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Миккельсен Томас
    • 45'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 38%, Брондбю: 62%.
    • 45'
      Vokli Laroshi из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Красники Илир из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Йебоа Эммануэль
    • 43'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 42'
      Блякчори Илир сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Elvir Gashijan из команды КФ Лапи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 42'
      Блякчори Илир создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Vokli Laroshi взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 41'
      Ardit Tahiri пробует нанести удар издали, но Томас Миккельсен держит все под контролем
    • 41'
      Ardit Tahiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Каппис Кристиан из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Lulzim Peci
    • 40'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 38%, Брондбю: 62%.
    • 39'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 39'
      Омойджуфано Охи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Хусейни Мухамед возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хусейни Мухамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 38'
      Хусейни Мухамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хусейни Мухамед успешно блокирует удар.
    • 37'
      Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Каппис Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Lulzim Peci из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Красники Илир из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
    • 35'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 38%, Брондбю: 62%.
    • 35'
      Намани Хамди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Красники Илир из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Sebastian Sebulonsen
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Elvir Gashijan из команды КФ Лапи поставил подножку. Пострадал Шиембе Кевин
    • 33'
      Хусейни Мухамед успешно блокирует удар.
    • 33'
      Oscar Schwartau нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Elvir Gashijan должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Миккельсен Томас делает важнейший сейв!
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Elvir Gashijan. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Красники Илир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 48%, Брондбю: 52%.
    • 30'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 29'
      Vokli Laroshi из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 29'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 26'
      Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Йебоа Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Хусейни Мухамед из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Каппис Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Vokli Laroshi из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 25'
      Vokli Laroshi из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Каппис Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Adem Maliqi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Oscar Schwartau. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Брондбю начинает контратаку
    • 23'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 22'
      Elvir Gashijan нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 22'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Elvir Gashijan нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Ванлерберге Йорди успешно блокирует удар.
    • 21'
      Adem Maliqi нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Каппис Кристиан из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Elvir Gashijan
    • 20'
      Йебоа Эммануэль наказан за толчок Блякчори Илир
    • 20'
      Блякчори Илир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 49%, Брондбю: 51%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 19'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Назначен штрафной. Пострадал Oscar Schwartau, его свалил Красники Илир.
    • 19'
      Брондбю начинает контратаку
    • 19'
      Oscar Schwartau выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Бленди Бафтиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 17'
      О, нет. Из многообещающей позиции Омойджуфано Охи из команды Брондбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 17'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Бленди Бафтиу из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Хусейни Мухамед успешно блокирует удар.
    • 16'
      Омойджуфано Охи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Греве Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 51%, Брондбю: 49%.
    • 15'
      Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.
    • 15'
      Ardit Tahiri нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Греве Матиас из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Бленди Бафтиу пострадал.
    • 14'
      Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ardit Tahiri ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Oscar Schwartau из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Хусейни Мухамед
    • 12'
      Удар от ворот произведет КФ Лапи
    • 12'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 11'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Diar Vokrri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Бленди Бафтиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 65%, Брондбю: 35%.
    • 10'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 8'
      Vokli Laroshi взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Блякчори Илир возвращается на поле.
    • 8'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Ох, нехорошо это выглядит. Блякчори Илир получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 8'
      Блякчори Илир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Красники Илир из команды КФ Лапи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 6'
      Миккельсен Томас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 6'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: КФ Лапи: 82%, Брондбю: 18%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 4'
      Lulzim Peci не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Ванлерберге Йорди из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Diar Vokrri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      КФ Лапи пытается что-то создать.
    • 3'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      КФ Лапи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    КФ Лапи 2.6% (3)
    X 4.3% (5)
    Брондбю 93.1% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч КФ Лапи 2:2 Брондбю онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КФ Лапи 2:2 Брондбю

    Исход игры
    КФ Лапи
    2.6% (3)
    Ничья
    4.3% (5)
    Брондбю
    93.1% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    48.18% (53)
    Нет
    51.82% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Брондбю
    29.3% (34)
    0:2 Брондбю
    24.1% (28)
    1:3 Брондбю
    10.3% (12)
    0:3 Брондбю
    10.3% (12)
    0:1 Брондбю
    9.5% (11)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    0:4 Брондбю
    3.4% (4)
    1:0 КФ Лапи
    1.7% (2)
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