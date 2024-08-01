Ergyn Ahmeti не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Bertram Kvist навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Греве Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Брондбю

84' Тактическая замена. Хусейни Мухамед уходит с поля и его заменяет Ergyn Ahmeti

84' Бленди Бафтиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Брондбю

81' Матч возобновлен

80' Йебоа Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ной Нарти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Diar Vokrri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Arbnor Ramadani совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Arbnor Ramadani пробует нанести удар издали, но Томас Миккельсен держит все под контролем

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Г О О О О Л - Миккельсен Томас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Elvir Gashijan и попал в перекладину!

65' КФ Лапи идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тактическая замена. Фредерик Алвес Ибсен уходит с поля и его заменяет Лауритсен Расмус

65' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Clement Bischoff

65' Радошевич Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Блякчори Илир . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Diar Vokrri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' 'Г О О О О О Л - Омойджуфано Охи из команды Брондбю забил правой с пенальти! Vokli Laroshi решил остаться по центру ворот.'

59' Рефери не любит споров - именно за это Красники Илир сейчас получил желтую

59' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' КФ Лапи совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Elvir Gashijan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Блякчори Илир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Г О О О О Л - Йебоа Эммануэль забивает с правой ноги!

52' Oscar Schwartau создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Lulzim Peci выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' КФ Лапи совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Adem Maliqi получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Adem Maliqi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

46' Каппис Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.