Тур: 2. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium. Главный судья: Oliver Reitala
0'
1:0
42' ГолElvir Gashijan
45' Желтая карточкаElvir Gashijan
1:1
53' ГолЙебоа Эммануэль
59' Желтая карточкаКрасники Илир
1:2
61' ПенальтиОмойджуфано Охи
2:2
66' Гол в свои воротаМиккельсен Томас
75' Желтая карточкаArbnor Ramadani
90'+6
Ход матча
42'
1:0
45'
53'
59'
61'
1:2
66'
2:2
75'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
297 Количество передач 440
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Lulzim
Peci
11
Бафтиу
Бленд
14
Adem
Maliqi
99
Ardit
Tahiri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Lulzim PeciПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бафтиу БлендПолузащитник
-
14 Adem MaliqiПолузащитник
-
99 Ardit TahiriНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бютючи АрберЗащитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
-
-
-
15 Landrit Rama
-
17 Ergyn Ahmeti
-
-
-
-
Главный тренер: Tahir Batatina
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
35 Noah Nartey
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
КФ Лапи
Брондбю
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvir Gashijan
|1
|0.5
|Блякчори Илир
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|1
|Квистгарден Матиас
|1
|0.5
|Oscar Schwartau
|1
|0.5
|Йебоа Эммануэль
|1
|0.5
|Судзуки Юито
|1
|0.5
|Бундгаард Филип
|1
|0.5
|Noah Nartey
|1
|0.5
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Clement Bischoff
|0
|0
Карточки
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусейни Мухамед
|1
|0
|Бютючи Арбер
|1
|0
|Benjamin Emini
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Arbnor Ramadani
|1
|0
|Elvir Gashijan
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Греве Матиас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
КФ Лапи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КФ Лапи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брондбю - КФ Лапи 6:0 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0
Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1
Результаты матчей
КФ Лапи
Брондбю
Точный счет
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
КФ Лапи
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КФ Лапи 2:2 Брондбю
Исход игры
КФ Лапи
2.6% (3)
Ничья
4.3% (5)
Брондбю
93.1% (108)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
1:2 Брондбю
29.3% (34)
0:2 Брондбю
24.1% (28)
1:3 Брондбю
10.3% (12)
0:3 Брондбю
10.3% (12)
0:1 Брондбю
9.5% (11)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:4 Брондбю
3.4% (4)
1:0 КФ Лапи
1.7% (2)
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