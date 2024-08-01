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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Рапид Вена
5:0
Второй тайм: 69'
Висла Краков
0'
1:0
6' Гол
Бургшталлер Гвидо
2:0
24' Гол
Бельо Дион Дрене
3:0
30' Гол
Бургшталлер Гвидо
4:0
35' Гол
Бургшталлер Гвидо
4:0
41' Не забитый пенальти
Mamadou Sangare
5:0
45' Гол
Ро Яо Серж-Филипп
56' Желтая карточка
Янссон Исак

Ход матча

6'
Бургшталлер Гвидо
1:0
24'
Бельо Дион Дрене
(Зайдль Маттиас)
2:0
30'
Бургшталлер Гвидо
(Освальд Мориц)
3:0
35'
Бургшталлер Гвидо
(Янссон Исак)
4:0
41'
Mamadou Sangare
4:0
45'
Ро Яо Серж-Филипп
(Янссон Исак)
5:0
46'
 
Patryk Gogol
Зволински Лукаш
46'
 
Киакос Яннис
Ярох Бартош
46'
Бишоф Ной
Бельо Дион Дрене
 
46'
Кайгин Деннис
Mamadou Sangare
 
46'
 
Mariusz Kutwa
Olivier Sukiennicki
56'
Янссон Исак
 
61'
Ланг Кристоф
Янссон Исак
 
61'
Dominic Vincze
Зайдль Маттиас
 
66'
 
Piotr Starzynski
Баэна Анхель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
Рапид Вена 98.2% (112)
X 0.9% (1)
Висла Краков 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Висла Краков
1.35
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6.14
8.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
20
Хофманн
Максимилиан
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Янссон
Исак
7
Бельо
Дион
Дрене
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
7
Сапала
Игор
8
Marc
Carbo
77
Баэна
Анхель
9
Родадо
Анхель
19
Olivier
Sukiennicki
99
Зволински
Лукаш
Рапид Вена
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Висла Краков

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 1.5
Янссон Исак 1 0.5
Зайдль Маттиас 1 0.5
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.5
Бельо Дион Дрене 1 0.5
Освальд Мориц 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родадо Анхель 2 0.5
Сапала Игор 1 0.25
Киакос Яннис 1 0.25
Ярох Бартош 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болла Бендегуз 0 1
Гргич Лукас 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урига Алан 1 0
Ярох Бартош 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Висла Краков
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2
Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0
Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Висла Краков

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Висла Краков

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • 46'
    Ярох Бартош уходит с поля. Яннис Киакос выходит вместо него
  • 46'
    Зволински Лукаш уходит с поля. Patryk Gogol выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Янссон Исак сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Ро Яо Серж-Филипп бьет в цель!
  • 41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мамаду Сангар пробил пенальти, но не смог забить!
  • 35'
    Янссон Исак сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 114
    Рапид Вена 98.2% (112)
    X 0.9% (1)
    Висла Краков 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Вена
    Ничья
    Висла Краков
    1.35
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    6.14
    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 5:0 Висла Краков

    Исход игры
    Рапид Вена
    98.2% (112)
    Ничья
    0.9% (1)
    Висла Краков
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    50% (57)
    2:0 Рапид Вена
    24.6% (28)
    1:0 Рапид Вена
    8.8% (10)
    3:1 Рапид Вена
    5.3% (6)
    3:0 Рапид Вена
    2.6% (3)
    4:2 Рапид Вена
    1.8% (2)
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    Рапид Вена
    Висла Краков
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