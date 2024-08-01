Тур: 2. Стадион: Альянц.
6:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолБургшталлер Гвидо
2:0
24' ГолБельо Дион Дрене
3:0
30' ГолБургшталлер Гвидо
4:0
35' ГолБургшталлер Гвидо
4:0
41' Не забитый пенальтиMamadou Sangare
5:0
45' ГолРо Яо Серж-Филипп
56' Желтая карточкаЯнссон Исак
6:0
79' ГолЛанг Кристоф
6:1
80' ГолРодадо Анхель
90'+1
Ход матча
6'
24'
30'
35'
4:0
41'
4:0
45'
5:0
56'
79'
6:0
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
22
Янссон
Исак
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
77
Баэна
Анхель
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
-
-
-
21 Patryk Gogol
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Рапид Вена
Висла Краков
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3
|1.5
|Янссон Исак
|1
|0.5
|Зайдль Маттиас
|1
|0.5
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.5
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.5
|Ланг Кристоф
|1
|0.5
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родадо Анхель
|3
|0.75
|Сапала Игор
|1
|0.25
|Киакос Яннис
|1
|0.25
|Ярох Бартош
|0
|0
|Olivier Sukiennicki
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болла Бендегуз
|0
|1
|Гргич Лукас
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урига Алан
|1
|0
|Ярох Бартош
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Висла Краков
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Висла Краков
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2
Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Висла Краков - Полония Варшава 0:0 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 КФ Лапи - Висла Краков 1:2 Висла Краков - КФ Лапи 2:0
Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Висла Краков
Точный счет
6:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Висла Краков
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рапид Вена 6:1 Висла Краков
Исход игры
Рапид Вена
98.2% (112)
Ничья
0.9% (1)
Висла Краков
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
50% (57)
2:0 Рапид Вена
24.6% (28)
1:0 Рапид Вена
8.8% (10)
3:1 Рапид Вена
5.3% (6)
3:0 Рапид Вена
2.6% (3)
4:2 Рапид Вена
1.8% (2)
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