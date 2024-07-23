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Тур: 2. Стадион: .
Ноа Ереван
 
Позже
Слима Уондерерс
Прогнозы 42
Ноа Ереван 81% (34)
X 11.9% (5)
Слима Уондерерс 7.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
Слима Уондерерс
1.93
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3.65
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4.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милькович Александар 1 0.5
Гонсало Грегори 1 0.5
Сантос Пабло 1 0.5
Виргиль Пинсон 1 0.5
Элдер Феррейра 0 0
Слима Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 1 0
Сантос Пабло 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Слима Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1
Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1
Слима Уондерерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Наксар - Слима Уондерерс 0:3 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Слима Уондерерс - Сиренс 3:0
Гудья Юнайтед - Слима Уондерерс 0:6 Слима Уондерерс - Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Хибернианс 0:0 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Слима Уондерерс - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Гзира Юнайтед - Слима Уондерерс 0:2 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Слима Уондерерс - Моста 0:0 Валлетта - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Биркиркара 0:0 Сиренс - Слима Уондерерс 0:1 Слима Уондерерс - Гудья Юнайтед 2:0 Нашшар Лайонз - Слима Уондерерс 1:4 Слима Уондерерс - Бальцан 1:0

Результаты матчей

Ноа Ереван
Слима Уондерерс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
Слима Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - Слима Уондерерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 42
    Ноа Ереван 81% (34)
    X 11.9% (5)
    Слима Уондерерс 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    Слима Уондерерс
    1.93
    Реклама, pari.ru
    3.65
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    4.00
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    Прогнозы на матч Ноа Ереван - Слима Уондерерс

    Исход игры
    Ноа Ереван
    81.8% (36)
    Ничья
    11.4% (5)
    Слима Уондерерс
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ноа Ереван
    29.5% (13)
    1:0 Ноа Ереван
    25% (11)
    2:0 Ноа Ереван
    15.9% (7)
    0:1 Слима Уондерерс
    4.5% (2)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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