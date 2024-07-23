Тур: 2. Стадион: Абовян Сити.
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Бомбардиры внутри турнира
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милькович Александар
|1
|0.5
|Гонсало Грегори
|1
|0.5
|Сантос Пабло
|1
|0.5
|Виргиль Пинсон
|1
|0.5
|Элдер Феррейра
|0
|0
Слима Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
Слима Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Ноа Ереван
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1
Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1
Слима Уондерерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Наксар - Слима Уондерерс 0:3 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Слима Уондерерс - Сиренс 3:0
Гудья Юнайтед - Слима Уондерерс 0:6 Слима Уондерерс - Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Хибернианс 0:0 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Слима Уондерерс - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Гзира Юнайтед - Слима Уондерерс 0:2 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Слима Уондерерс - Моста 0:0 Валлетта - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Биркиркара 0:0 Сиренс - Слима Уондерерс 0:1 Слима Уондерерс - Гудья Юнайтед 2:0 Нашшар Лайонз - Слима Уондерерс 1:4 Слима Уондерерс - Бальцан 1:0
Результаты матчей
Ноа Ереван
Слима Уондерерс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ноа Ереван
Слима Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Ноа Ереван - Слима Уондерерс
Исход игры
Ноа Ереван
81.8% (36)
Ничья
11.4% (5)
Слима Уондерерс
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (15)
Меньше
61.54% (24)
Обе команды забьют
Да
43.59% (17)
Нет
56.41% (22)
Популярный счёт
2:1 Ноа Ереван
29.5% (13)
1:0 Ноа Ереван
25% (11)
2:0 Ноа Ереван
15.9% (7)
0:1 Слима Уондерерс
4.5% (2)
0:0 Ничья
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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