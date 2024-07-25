Тур: 2. Стадион: Далга Арена.
0'
26' Желтая карточкаРеджич Дамир
1:0
29' ГолУтциг Рафаэль
2:0
31' ГолМартинс Джуниор
3:0
51' ГолВолков Давит
4:0
53' ГолВолков Давит
Ход матча
26'
29'
1:0
31'
51'
3:0
53'
4:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
90
Волков
Давит
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
23
Реджич
Дамир
- Основной состав
-
97 Силва ТьягоВратарь
-
32 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
-
4 Руан IIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Волков ДавитНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Назиров АнарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Mate Tuboly
-
-
13 _Bosze L.
-
Главный тренер: Муньос
Бомбардиры внутри турнира
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Давит
|2
|2
|Утциг Рафаэль
|1
|1
|Мартинс Джуниор
|1
|1
|Алиев Гисмат
|0
|0
|Нуриев Джейхун
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджич Дамир
|1
|0
Результаты последних матчей
Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1
Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3 Нефтчи - Зиря 1:0
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зиря 4:0 ДАК
Исход игры
Зиря
56.5% (65)
Ничья
33.9% (39)
ДАК
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (32)
2:1 Зиря
23.5% (27)
1:0 Зиря
23.5% (27)
2:0 Зиря
5.2% (6)
1:2 ДАК
3.5% (4)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 ДАК
2.6% (3)
0:2 ДАК
1.7% (2)
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