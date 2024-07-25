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Тур: 2. Стадион: .
Зиря
4:0
Второй тайм: 89'
ДАК
0'
26' Желтая карточка
Реджич Дамир
1:0
29' Гол
Утциг Рафаэль
2:0
31' Гол
Мартинс Джуниор
3:0
51' Гол
Волков Давит
4:0
53' Гол
Волков Давит

Ход матча

15'
 
Каша Филип
Mark Csinger
26'
 
Реджич Дамир
29'
Утциг Рафаэль
1:0
31'
Мартинс Джуниор
(Нуриев Джейхун)
2:0
51'
Волков Давит
(Алиев Гисмат)
3:0
53'
Волков Давит
4:0
54'
 
Байо Махмуду
Димун Милан
54'
 
Бернат Ян
Рамадан Аммар
54'
 
Япи Ромарик
Мендес Алехандро
59'
Ахмедзаде Рустам
Мартинс Джуниор
 
59'
Гаджиев Гаджиага
Зебли Дезире Пьер
 
66'
 
Алмаши Ладислав
Труса Матей
79'
Исаев Магсад
Утциг Рафаэль
 
79'
Кулиев Эльдар
Нуриев Джейхун
 
86'
Байрамов Фуад
Ибрагим Джибрилла
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 115
Зиря 56.5% (65)
X 33.9% (39)
ДАК 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зиря
Ничья
ДАК
3.00
3.15
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61.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
3
Муцинзи
Анге
4
Руан
III
18
Мартинс
Джуниор
15
Зебли
Дезире
Пьер
29
Нуриев
Джейхун
8
Ибрахимли
Исмаил
70
Ибрагим
Джибрилла
90
Волков
Давит
23
Утциг
Рафаэль
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
10
Рамадан
Аммар
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
17
Андзуана
Иоан
46
Труса
Матей
23
Реджич
Дамир
Зиря
4-3-3
ДАК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 2 2
Утциг Рафаэль 1 1
Мартинс Джуниор 1 1
Алиев Гисмат 0 0
Нуриев Джейхун 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджич Дамир 1 0

Результаты последних матчей

Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1
Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3 Нефтчи - Зиря 1:0
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Нуриев Джейхун сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 115
    Зиря 56.5% (65)
    X 33.9% (39)
    ДАК 9.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зиря
    Ничья
    ДАК
    3.00
    3.15
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    61.00
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    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зиря 4:0 ДАК

    Исход игры
    Зиря
    56.5% (65)
    Ничья
    33.9% (39)
    ДАК
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.11% (35)
    Меньше
    67.89% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (32)
    2:1 Зиря
    23.5% (27)
    1:0 Зиря
    23.5% (27)
    2:0 Зиря
    5.2% (6)
    1:2 ДАК
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 ДАК
    2.6% (3)
    0:2 ДАК
    1.7% (2)
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