Тур: 2. Стадион: Далга Арена.
Результаты последних матчей
Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1
Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3 Нефтчи - Зиря 1:0
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Зиря - ДАК
Исход игры
Зиря
69.8% (30)
Ничья
23.3% (10)
ДАК
7% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Зиря
30.2% (13)
1:0 Зиря
27.9% (12)
1:1 Ничья
18.6% (8)
2:0 Зиря
7% (3)
1:2 ДАК
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!