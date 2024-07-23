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Тур: 2. Стадион: .
Зиря
 
Позже
ДАК
Прогнозы 40
Зиря 67.5% (27)
X 25% (10)
ДАК 7.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зиря
Ничья
ДАК
3.15
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3.35
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2.85
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Результаты последних матчей

Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1
Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3 Нефтчи - Зиря 1:0
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зиря - ДАК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 40
    Зиря 67.5% (27)
    X 25% (10)
    ДАК 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зиря
    Ничья
    ДАК
    3.15
    Реклама, zenit.win
    3.35
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    2.85
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    Прогнозы на матч Зиря - ДАК

    Исход игры
    Зиря
    69.8% (30)
    Ничья
    23.3% (10)
    ДАК
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (16)
    Меньше
    60.98% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Зиря
    30.2% (13)
    1:0 Зиря
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    2:0 Зиря
    7% (3)
    1:2 ДАК
    4.7% (2)
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