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Тур: 2. Стадион: .
Пакш
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
17' Гол
Харасти Жолт
24' Желтая карточка
Вечеи Балинт
42' Желтая карточка
Густаву Луиш
44' Желтая карточка
Kristof Papp
2:0
61' Гол
Barna Toth
73' Желтая карточка
Роберж Валентин
3:0
74' Гол
Отвош Бенс
74' Желтая карточка
Аломерович Златан
90' Желтая карточка
Akos Kinyik
90'+8

Ход матча

17'
Харасти Жолт
1:0
24'
Вечеи Балинт
 
41'
Barna Toth
Хахн Янош
 
42'
 
Густаву Луиш
44'
Kristof Papp
 
57'
 
Clarismario Rodrigus
Дьюрчо Адам
61'
Barna Toth
2:0
66'
 
Enzo Cabrera2
Фран Соль
67'
 
Роден Маркус
Густаву Луиш
73'
 
Роберж Валентин
74'
Отвош Бенс
(Вечеи Балинт)
3:0
74'
 
Аломерович Златан
75'
 
Экполо Годсвилл
Санчес Факундо
75'
 
Бруну Гама
Димерс Марк
81'
Мезей Саболч
Харасти Жолт
 
81'
Балог Балаж
Вечеи Балинт
 
90'
Kevin Horvath
Barna Toth
 
90'
Бёде Даниэль
Kristof Papp
 
90'
Akos Kinyik
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 105
Пакш 17.1% (18)
X 23.8% (25)
АЕК Ларнака 59% (62)
Все прогнозы
1
Саппанош
Петер
12
Ваш
Габор
2
Akos
Kinyik
23
Отвош
Бенс
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
5
Вечеи
Балинт
22
Виндеккер
Йожеф
30
Сабо
Янош
10
Харасти
Жолт
9
Хахн
Янош
1
Аломерович
Златан
28
Санчес
Факундо
15
Миличевич
Хрвое
27
Роберж
Валентин
14
Гарсия
Анхель
6
Суарес
Хайме
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
10
Димерс
Марк
77
Дьюрчо
Адам
9
Фран
Соль
Пакш
3-5-2
АЕК Ларнака
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 1 1
Barna Toth 1 1
Отвош Бенс 1 1
Вечеи Балинт 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Kristof Papp 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Аломерович Златан 1 0
Густаву Луиш 1 0

Результаты матчей

Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пакш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1
Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1
Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2

Результаты матчей

Пакш
АЕК Ларнака

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пакш
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Г О О О О Л - Barna Toth бьет в цель!
    • 57'
      Дьюрчо Адам уходит с поля. Clarismario Rodrigus выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Kristof Papp получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Луис Густаву получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Хахн Янош уходит с поля. Barna Toth выходит вместо него
    • 24'
      Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Харасти Жолт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fehervari uti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Пакш 17.1% (18)
    X 23.8% (25)
    АЕК Ларнака 59% (62)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пакш 3:0 АЕК Ларнака онлайн

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    Прогнозы на матч Пакш 3:0 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Пакш
    17.1% (18)
    Ничья
    23.8% (25)
    АЕК Ларнака
    59% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (50)
    Меньше
    50.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.55% (74)
    Нет
    27.45% (28)
    Популярный счёт
    1:2 АЕК Ларнака
    30.5% (32)
    1:1 Ничья
    22.9% (24)
    0:1 АЕК Ларнака
    17.1% (18)
    2:1 Пакш
    11.4% (12)
    1:0 Пакш
    5.7% (6)
    1:3 АЕК Ларнака
    3.8% (4)
    0:2 АЕК Ларнака
    3.8% (4)
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