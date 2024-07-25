Тур: 2. Стадион: Fehervari uti Stadion.
3:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолХарасти Жолт
24' Желтая карточкаВечеи Балинт
42' Желтая карточкаГуставу Луиш
44' Желтая карточкаKristof Papp
2:0
61' ГолBarna Toth
73' Желтая карточкаРоберж Валентин
3:0
74' ГолОтвош Бенс
74' Желтая карточкаАломерович Златан
90' Желтая карточкаAkos Kinyik
90'+8
Ход матча
17'
1:0
24'
41'
42'
44'
61'
2:0
73'
74'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
12
Ваш
Габор
23
Отвош
Бенс
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
30
Сабо
Янош
10
Харасти
Жолт
11
Фараж
Имад
10
Димерс
Марк
77
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ваш ГаборЗащитник
- Защитник
-
23 Отвош БенсЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сабо ЯношПолузащитник
-
10 Харасти ЖолтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Геве ЖолтЗащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
29 Barna Toth
-
-
-
17 Bence Kocsis
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Бомбардиры внутри турнира
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харасти Жолт
|1
|1
|Barna Toth
|1
|1
|Отвош Бенс
|1
|1
|Вечеи Балинт
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Kristof Papp
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
Результаты матчей
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пакш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1
Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1
Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Результаты матчей
Пакш
АЕК Ларнака
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пакш
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Пакш 3:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Пакш
17.1% (18)
Ничья
23.8% (25)
АЕК Ларнака
59% (62)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
72.55% (74)
Нет
27.45% (28)
Популярный счёт
1:2 АЕК Ларнака
30.5% (32)
1:1 Ничья
22.9% (24)
0:1 АЕК Ларнака
17.1% (18)
2:1 Пакш
11.4% (12)
1:0 Пакш
5.7% (6)
1:3 АЕК Ларнака
3.8% (4)
0:2 АЕК Ларнака
3.8% (4)
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