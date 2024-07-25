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Тур: 2. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
3:0
Первый тайм: 35'
Ла-Фиорита
0'
1:0
5' Гол
Озджан Беркай
2:0
13' Гол
Давидсон
3:0
29' Гол
Фигейредо Жоау

Ход матча

5'
Озджан Беркай
1:0
13'
Давидсон
(Шенгезер Мухаммед)
2:0
29'
Фигейредо Жоау
(Дуарте Леонардо)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 110
Истанбул Башакшехир 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Ла-Фиорита 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Ла-Фиорита
18.00
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65.00
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91.00
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
20
Кеман
Оливье
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
11
Давидсон
27
Виван
Джанлука
5
Маццотти
Марко
23
Пецци
Энрико
87
Сципиони
Стефано
34
Греко
Никола
14
Никола
Маззотти
20
Чикарелли
Даниэль
2
Гуэрри
Антонио
3
Luca
Di
Modugno
17
Каселла
Франческо
11
Семприни
Якопо
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Ла-Фиорита
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 1 1
Озджан Беркай 1 1
Шенгезер Мухаммед 0 0
Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семприни Якопо 1 0.33

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэрри Антонио 2 0
Фелипе Жоао II 1 0
Сципиони Стефано 1 0
Маццотти Марко 1 0
Токкачели Алекс 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1
Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 110
Истанбул Башакшехир 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Ла-Фиорита 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Ла-Фиорита
18.00
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Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 Ла-Фиорита

Исход игры
Истанбул Башакшехир
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Ла-Фиорита
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (72)
Меньше
31.43% (33)
Обе команды забьют
Да
20% (21)
Нет
80% (84)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
23.6% (26)
3:0 Истанбул Башакшехир
21.8% (24)
4:0 Истанбул Башакшехир
12.7% (14)
2:1 Истанбул Башакшехир
10.9% (12)
5:0 Истанбул Башакшехир
8.2% (9)
3:1 Истанбул Башакшехир
6.4% (7)
1:0 Истанбул Башакшехир
5.5% (6)
6:0 Истанбул Башакшехир
2.7% (3)
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Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита
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