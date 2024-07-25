Тур: 2. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
3:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
5'
1:0
13'
2:0
29'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
20
Кеман
Оливье
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
23
Пецци
Энрико
34
Греко
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Кеман ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
-
34 Дилек ЯсинЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пецци ЭнрикоЗащитник
- Защитник
-
34 Греко НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Фелипе ЖоаоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Манфредини
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|1
|1
|Озджан Беркай
|1
|1
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семприни Якопо
|1
|0.33
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэрри Антонио
|2
|0
|Фелипе Жоао II
|1
|0
|Сципиони Стефано
|1
|0
|Маццотти Марко
|1
|0
|Токкачели Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1
Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 Ла-Фиорита
Исход игры
Истанбул Башакшехир
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Ла-Фиорита
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (72)
Меньше
31.43% (33)
Обе команды забьют
Да
20% (21)
Нет
80% (84)
Популярный счёт
2:0 Истанбул Башакшехир
23.6% (26)
3:0 Истанбул Башакшехир
21.8% (24)
4:0 Истанбул Башакшехир
12.7% (14)
2:1 Истанбул Башакшехир
10.9% (12)
5:0 Истанбул Башакшехир
8.2% (9)
3:1 Истанбул Башакшехир
6.4% (7)
1:0 Истанбул Башакшехир
5.5% (6)
6:0 Истанбул Башакшехир
2.7% (3)
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