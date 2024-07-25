☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
6:1
Конец матча
Ла-Фиорита
0'
1:0
5' Гол
Озджан Беркай
2:0
13' Гол
Давидсон
3:0
29' Гол
Фигейредо Жоау
4:0
43' Гол
Кеман Оливье
5:0
49' Гол
Фигейредо Жоау
56' Желтая карточка
Никола Маззотти
5:1
58' Гол
Греко Никола
6:1
71' Гол
Пёнтек Кшиштоф
73' Желтая карточка
Джало Матшу
74' Желтая карточка
Греко Никола
90'+5

Ход матча

5'
Озджан Беркай
1:0
13'
Давидсон
(Шенгезер Мухаммед)
2:0
29'
Фигейредо Жоау
(Дуарте Леонардо)
3:0
43'
Кеман Оливье
(Пелкас Димитрис)
4:0
46'
 
Эмилиано Ольсесе
Luca Di Modugno
46'
Гюрелер Хамза
Опоку Джером
 
49'
Фигейредо Жоау
(Пелкас Димитрис)
5:0
56'
 
Никола Маззотти
58'
5:1
Греко Никола
(Чикарелли Даниэль)
61'
Гюрлер Сердар
Давидсон
 
61'
Джало Матшу
Пелкас Димитрис
 
61'
Пёнтек Кшиштоф
Фигейредо Жоау
 
65'
 
Токкачели Алекс
Чикарелли Даниэль
70'
 
Фелипе Жоао
Каселла Франческо
71'
Пёнтек Кшиштоф
(Гюрлер Сердар)
6:1
73'
Джало Матшу
 
74'
 
Греко Никола
76'
Алексич Даниел
Озджан Беркай
 
81'
 
Семераро Умберто
Семприни Якопо
81'
 
Портаччо Лука
Гуэрри Антонио

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 110
Истанбул Башакшехир 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Ла-Фиорита 0% (0)
Все прогнозы
16
Шенгезер
Мухаммед
20
Кеман
Оливье
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
11
Давидсон
27
Виван
Джанлука
5
Маццотти
Марко
23
Пецци
Энрико
87
Сципиони
Стефано
34
Греко
Никола
14
Никола
Маззотти
20
Чикарелли
Даниэль
2
Гуэрри
Антонио
3
Luca
Di
Modugno
17
Каселла
Франческо
11
Семприни
Якопо
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Ла-Фиорита
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 2 2
Кеман Оливье 1 1
Пёнтек Кшиштоф 1 1
Давидсон 1 1
Озджан Беркай 1 1
Пелкас Димитрис 0 0
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0
Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греко Никола 1 0.33
Семприни Якопо 1 0.33
Чикарелли Даниэль 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 1 0
Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэрри Антонио 2 0
Фелипе Жоао II 1 0
Сципиони Стефано 1 0
Греко Никола 1 0
Маццотти Марко 1 0
Токкачели Алекс 1 0
Никола Маззотти 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ла-Фиорита
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1
Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1
Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Ла-Фиорита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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    Прогнозы 110
    Истанбул Башакшехир 98.2% (108)
    X 1.8% (2)
    Ла-Фиорита 0% (0)
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 6:1 Ла-Фиорита

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    98.2% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Ла-Фиорита
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (72)
    Меньше
    31.43% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (21)
    Нет
    80% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Истанбул Башакшехир
    23.6% (26)
    3:0 Истанбул Башакшехир
    21.8% (24)
    4:0 Истанбул Башакшехир
    12.7% (14)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    10.9% (12)
    5:0 Истанбул Башакшехир
    8.2% (9)
    3:1 Истанбул Башакшехир
    6.4% (7)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    5.5% (6)
    6:0 Истанбул Башакшехир
    2.7% (3)
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