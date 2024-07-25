Тур: 2. Стадион: Planet Group Arena.
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Poul Kallsberg
|2
|0.67
|Юстинуссен Финнур
|1
|0.33
|Нильсен Йорген
|1
|0.33
|Ватнхамар Сольви
|0
|0
|Свенссон Арнбьорн
|0
|0
|Грегерсен Бергур
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллингсгор Арон
|2
|0
|Грегерсен Атли
|1
|0
|Бардарсон Олаф
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0
Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0
Результаты матчей
Гент
Викингур
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гент
Викингур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 0:1 Викингур
Исход игры
Гент
94.3% (99)
Ничья
2.9% (3)
Викингур
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (56)
Меньше
44.55% (45)
Обе команды забьют
Да
34.65% (35)
Нет
65.35% (66)
Популярный счёт
2:0 Гент
34.3% (36)
3:0 Гент
18.1% (19)
2:1 Гент
16.2% (17)
3:1 Гент
10.5% (11)
1:0 Гент
6.7% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
4:0 Гент
1.9% (2)
4:1 Гент
1.9% (2)
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