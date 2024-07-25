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Тур: 2. Стадион: .
Гент
0:1
Первый тайм: 20'
Викингур
0'
0:1
13' Гол
Нильсен Йорген

Ход матча

13'
0:1
Нильсен Йорген
(Грегерсен Бергур)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 104
Гент 95.2% (99)
X 2.9% (3)
Викингур 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Викингур
1.16
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9.42
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9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
25
Фортуна
Нуриу
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
14
Йокота
Дайсуке
7
Хон
Хён-Сок
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
1
Рейнатред
А
Бардюр
22
Ольсен
Ари
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
8
Грегерсен
Бергур
10
Ватнхамар
Сольви
19
Эллингсгор
Арон
15
Тури
Давид
Геза
11
Бардарсон
Олаф
9
Нильсен
Йорген
23
Poul
Kallsberg
Гент
4-2-3-1
Викингур
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Poul Kallsberg 2 0.67
Юстинуссен Финнур 1 0.33
Нильсен Йорген 1 0.33
Ватнхамар Сольви 0 0
Свенссон Арнбьорн 0 0
Грегерсен Бергур 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллингсгор Арон 2 0
Грегерсен Атли 1 0
Бардарсон Олаф 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0
Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0

Результаты матчей

Гент
Викингур

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гент
Викингур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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Прогнозы 104
Гент 95.2% (99)
X 2.9% (3)
Викингур 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Викингур
1.16
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9.42
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9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гент 0:1 Викингур онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент 0:1 Викингур

Исход игры
Гент
94.3% (99)
Ничья
2.9% (3)
Викингур
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (56)
Меньше
44.55% (45)
Обе команды забьют
Да
34.65% (35)
Нет
65.35% (66)
Популярный счёт
2:0 Гент
34.3% (36)
3:0 Гент
18.1% (19)
2:1 Гент
16.2% (17)
3:1 Гент
10.5% (11)
1:0 Гент
6.7% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
4:0 Гент
1.9% (2)
4:1 Гент
1.9% (2)
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