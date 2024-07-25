☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Гент
4:1
Конец матча
Викингур
0'
0:1
13' Гол
Нильсен Йорген
1:1
25' Гол
Хон Хён-Сок
26' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
26' Желтая карточка
Грегерсен Атли
35' Желтая карточка
Йохан Петур Поульсен
39' Желтая карточка
Бардарсон Олаф
49' Желтая карточка
Тури Давид Геза
2:1
59' Гол
Кумс Свен
3:1
68' Пенальти
Де Сар Жюльен
84' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
4:1
88' Гол
Хон Хён-Сок
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Нильсен Йорген
(Грегерсен Бергур)
25'
Хон Хён-Сок
(Фадига Ноа)
1:1
26'
Де Сар Жюльен
 
26'
 
Грегерсен Атли
35'
 
Йохан Петур Поульсен
39'
 
Бардарсон Олаф
49'
 
Тури Давид Геза
59'
Кумс Свен
(Хон Хён-Сок)
2:1
63'
Самуаз Матисс
Фадига Ноа
 
63'
Фернандес-Пардо Матиас
Сурдез Франк
 
65'
 
Юстинуссен Финнур
Нильсен Йорген
68'
Де Сар Жюльен
3:1
69'
Mathias Delorge
Кумс Свен
 
78'
 
Йонхардссон Инги
Poul Kallsberg
78'
 
Йохансен Якуп
Бардарсон Олаф
78'
 
Arni Noa Atlason
Эллингсгор Арон
84'
Фортуна Нуриу
 
86'
Сонко Момоду
Йокота Дайсуке
 
86'
Браун Арчи
Фортуна Нуриу
 
88'
Хон Хён-Сок
(Браун Арчи)
4:1
90'
 
Брунни Сигнар
Ольсен Ари

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 2
  • 14 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 106
Гент 94.3% (100)
X 2.8% (3)
Викингур 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
25
Фортуна
Нуриу
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
14
Йокота
Дайсуке
7
Хон
Хён-Сок
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
1
Рейнатред
А
Бардюр
22
Ольсен
Ари
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
8
Грегерсен
Бергур
10
Ватнхамар
Сольви
19
Эллингсгор
Арон
15
Тури
Давид
Геза
11
Бардарсон
Олаф
9
Нильсен
Йорген
23
Poul
Kallsberg
Гент
4-2-3-1
Викингур
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Хён-Сок 2 2
Кумс Свен 1 1
Де Сар Жюльен 1 (1) 1
Фадига Ноа 0 0
Браун Арчи 0 0
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Poul Kallsberg 2 0.67
Юстинуссен Финнур 1 0.33
Нильсен Йорген 1 0.33
Ватнхамар Сольви 0 0
Свенссон Арнбьорн 0 0
Грегерсен Бергур 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 2 0
Эллингсгор Арон 2 0
Бардарсон Олаф 2 0
Тури Давид Геза 1 0
Йохан Петур Поульсен 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0
Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0

Результаты матчей

Гент
Викингур

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гент
Викингур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Кумс Свен бьет в цель!
    • 49'
      Тури Давид Геза получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бардарсон Олаф получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Йохан Петур Поульсен получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Грегерсен Атли получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Фадига Ноа сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Хон Хён-Сок бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Planet Group Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Гент 94.3% (100)
    X 2.8% (3)
    Викингур 2.8% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 4:1 Викингур

    Исход игры
    Гент
    94.3% (100)
    Ничья
    2.8% (3)
    Викингур
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (57)
    Меньше
    44.12% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (36)
    Нет
    64.71% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Гент
    34% (36)
    3:0 Гент
    17.9% (19)
    2:1 Гент
    17% (18)
    3:1 Гент
    10.4% (11)
    1:0 Гент
    6.6% (7)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    4:0 Гент
    1.9% (2)
    4:1 Гент
    1.9% (2)
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