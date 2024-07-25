Тур: 2. Стадион: Planet Group Arena.
0'
0:1
13' ГолНильсен Йорген
1:1
25' ГолХон Хён-Сок
26' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
26' Желтая карточкаГрегерсен Атли
35' Желтая карточкаЙохан Петур Поульсен
39' Желтая карточкаБардарсон Олаф
49' Желтая карточкаТури Давид Геза
2:1
59' ГолКумс Свен
3:1
68' ПенальтиДе Сар Жюльен
84' Желтая карточкаФортуна Нуриу
4:1
88' ГолХон Хён-Сок
90'+5
Ход матча
13'
25'
1:1
26'
26'
39'
49'
59'
2:1
68'
3:1
84'
88'
4:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
14 Удары в створ 1
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хон Хён-Сок
|2
|2
|Кумс Свен
|1
|1
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|1
|Фадига Ноа
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Poul Kallsberg
|2
|0.67
|Юстинуссен Финнур
|1
|0.33
|Нильсен Йорген
|1
|0.33
|Ватнхамар Сольви
|0
|0
|Свенссон Арнбьорн
|0
|0
|Грегерсен Бергур
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|2
|0
|Эллингсгор Арон
|2
|0
|Бардарсон Олаф
|2
|0
|Тури Давид Геза
|1
|0
|Йохан Петур Поульсен
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1
Викингур
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0 Викингур - Стреймур 4:0
Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 8:0
Результаты матчей
Гент
Викингур
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гент
Викингур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 4:1 Викингур
Исход игры
Гент
94.3% (100)
Ничья
2.8% (3)
Викингур
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (57)
Меньше
44.12% (45)
Обе команды забьют
Да
35.29% (36)
Нет
64.71% (66)
Популярный счёт
2:0 Гент
34% (36)
3:0 Гент
17.9% (19)
2:1 Гент
17% (18)
3:1 Гент
10.4% (11)
1:0 Гент
6.6% (7)
1:1 Ничья
1.9% (2)
4:0 Гент
1.9% (2)
4:1 Гент
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!