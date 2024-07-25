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Тур: 2. Стадион: .
Флориана
0:0
Первый тайм: 40'
Витория Гимарайнш
0'
38' Желтая карточка
Оливейра Нелсон

Ход матча

38'
 
Оливейра Нелсон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 105
Флориана 1.9% (2)
X 1.9% (2)
Витория Гимарайнш 96.2% (101)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Флориана
Ничья
Витория Гимарайнш
9.50
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6.80
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6.30
Все Коэффициенты
45
Мафумби
Кристоффер
4
Эль-Хасни
Уалид
17
Спитери
Оуэн
55
Куро
Александрос
77
Гарсия
Алехандро
III
70
Фернандиньо
VIII
12
Велла
Данстэн
8
Греч
Джейк
20
Гарсия
Матиас
11
Thiaguinho
Santos
9
Рейд
Кемар
14
Варела
Бруну
52
Alberto
Baio
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Силва
Жота
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
Флориана
5-3-2
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 0.33
Велла Данстэн 1 0.33
Греч Джейк 1 0.33
Нвоко Кирьян 1 0.33
Рейд Кемар 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Гарсия Алехандро III 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Рейд Кемар 1 0
Thiaguinho Santos 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Флориана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Флориана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флориана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1
Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2

Результаты матчей

Флориана
Витория Гимарайнш

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флориана
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Оливейра Нелсон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 105
Флориана 1.9% (2)
X 1.9% (2)
Витория Гимарайнш 96.2% (101)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Флориана
Ничья
Витория Гимарайнш
9.50
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6.80
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Где смотреть матч Флориана 0:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Флориана 0:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Флориана
1.9% (2)
Ничья
1.9% (2)
Витория Гимарайнш
96.2% (102)
Тотал 2.5
Больше
56.31% (58)
Меньше
43.69% (45)
Обе команды забьют
Да
45.63% (47)
Нет
54.37% (56)
Популярный счёт
0:2 Витория Гимарайнш
33% (35)
1:2 Витория Гимарайнш
31.1% (33)
0:3 Витория Гимарайнш
10.4% (11)
1:3 Витория Гимарайнш
7.5% (8)
0:1 Витория Гимарайнш
7.5% (8)
2:1 Флориана
1.9% (2)
1:4 Витория Гимарайнш
1.9% (2)
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