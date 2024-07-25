Тур: 2. Стадион: Сентенари Стэдиум.
0:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаОливейра Нелсон
44' Желтая карточкаФернандиньо
57' Желтая карточкаСилва Жота
0:1
78' ГолСилва Жота
90' Желтая карточкаДзаммит-Лонарделли Карло
90'+6
Ход матча
38'
44'
57'
78'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 8
-
1 Угловые 16
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
17
Спитери
Оуэн
14
Варела
Бруну
52
Alberto
Baio
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Спитери ОуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 ФернандиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
79 Guy Yameogo
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
52 Alberto BaioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Бика ЖозеНападающий
- Нападающий
-
91 Jose Ribeiro
-
-
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
Бомбардиры внутри турнира
Флориана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiaguinho Santos
|1
|0.33
|Велла Данстэн
|1
|0.33
|Греч Джейк
|1
|0.33
|Нвоко Кирьян
|1
|0.33
|Рейд Кемар
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|1
|1
|Jesus Ramirez
|0
|0
Карточки
Флориана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|2
|0
|Велла Данстэн
|1
|0
|Нвоко Кирьян
|1
|0
|Фернандиньо VIII
|1
|0
|Гарсия Алехандро III
|1
|0
|Рейд Кемар
|1
|0
|Thiaguinho Santos
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флориана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1
Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Результаты матчей
Флориана
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Флориана
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Флориана 0:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Флориана
1.9% (2)
Ничья
1.9% (2)
Витория Гимарайнш
96.2% (102)
Тотал 2.5
Больше
56.31% (58)
Меньше
43.69% (45)
Обе команды забьют
Да
45.63% (47)
Нет
54.37% (56)
Популярный счёт
0:2 Витория Гимарайнш
33% (35)
1:2 Витория Гимарайнш
31.1% (33)
0:3 Витория Гимарайнш
10.4% (11)
1:3 Витория Гимарайнш
7.5% (8)
0:1 Витория Гимарайнш
7.5% (8)
2:1 Флориана
1.9% (2)
1:4 Витория Гимарайнш
1.9% (2)
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