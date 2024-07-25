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Тур: 2. Стадион: .
Флориана
0:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
38' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
44' Желтая карточка
Фернандиньо
57' Желтая карточка
Силва Жота
0:1
78' Гол
Силва Жота
90' Желтая карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло
90'+6

Ход матча

38'
 
Оливейра Нелсон
44'
Фернандиньо
 
57'
 
Силва Жота
63'
 
Гарсия Самуэль
Сантуш Нуну
63'
 
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
63'
 
Cesar Andrade Lima Kaio
Мангаш Рикарду
78'
0:1
Силва Жота
(Jesus Ramirez)
80'
Дзаммит-Лонарделли Карло
Thiaguinho Santos
 
80'
Весельи Маттиа
Велла Данстэн
 
85'
Guy Yameogo
Гарсия Алехандро
 
88'
Anthony Obonogwu
Греч Джейк
 
90'
 
Феррейра Зе
Силва Жота
90'
 
Марко Круз
Силва Тьягу
90'
Дзаммит-Лонарделли Карло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 16
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 106
Флориана 1.9% (2)
X 1.9% (2)
Витория Гимарайнш 96.2% (102)
Все прогнозы
45
Мафумби
Кристоффер
4
Эль-Хасни
Уалид
17
Спитери
Оуэн
55
Куро
Александрос
77
Гарсия
Алехандро
III
70
Фернандиньо
VIII
12
Велла
Данстэн
8
Греч
Джейк
20
Гарсия
Матиас
11
Thiaguinho
Santos
9
Рейд
Кемар
14
Варела
Бруну
52
Alberto
Baio
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Силва
Жота
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
Флориана
5-3-2
Витория Гимарайнш
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 0.33
Велла Данстэн 1 0.33
Греч Джейк 1 0.33
Нвоко Кирьян 1 0.33
Рейд Кемар 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 1 1
Jesus Ramirez 0 0

Карточки

Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло 2 0
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Фернандиньо VIII 1 0
Гарсия Алехандро III 1 0
Рейд Кемар 1 0
Thiaguinho Santos 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флориана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1
Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1
Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2

Результаты матчей

Флориана
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флориана
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Флориана 1.9% (2)
    X 1.9% (2)
    Витория Гимарайнш 96.2% (102)
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    Прогнозы на матч Флориана 0:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Флориана
    1.9% (2)
    Ничья
    1.9% (2)
    Витория Гимарайнш
    96.2% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.31% (58)
    Меньше
    43.69% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    45.63% (47)
    Нет
    54.37% (56)
    Популярный счёт
    0:2 Витория Гимарайнш
    33% (35)
    1:2 Витория Гимарайнш
    31.1% (33)
    0:3 Витория Гимарайнш
    10.4% (11)
    1:3 Витория Гимарайнш
    7.5% (8)
    0:1 Витория Гимарайнш
    7.5% (8)
    2:1 Флориана
    1.9% (2)
    1:4 Витория Гимарайнш
    1.9% (2)
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