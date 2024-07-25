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Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА-1948
1:0
Перерыв
Будучность Подгорица
0'
14' Желтая карточка
Пишчевич Неделько
23' Желтая карточка
Грбич Петар
38' Желтая карточка
Andrija Bulatovic
1:0
44' Гол
Карагерен Бирсент

Ход матча

14'
Пишчевич Неделько
 
23'
 
Грбич Петар
38'
 
Andrija Bulatovic
44'
Карагерен Бирсент
(Кирилов Радослав)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 106
ЦСКА-1948 73.6% (78)
X 17.9% (19)
Будучность Подгорица 8.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА-1948
Ничья
Будучность Подгорица
2.20
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3.80
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
22
Reyan
Daskalov
14
Teodor
Ivanov
15
Simeon
Vasilev
28
Пишчевич
Неделько
39
Умарбаев
Парвизджон
9
Карагерен
Бирсент
7
Thalis
10
Кирилов
Радослав
40
Илиевски
Марио
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
33
Аджич
Владан
15
Гашевич
Огнен
30
Andrija
Bulatovic
14
Брнович
Милош
10
Вукотич
Милан
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
ЦСКА-1948
4-2-3-1
Будучность Подгорица
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 0.33
Гривич Драган 1 0.33
Перишич Владимир 1 0.33
Грбич Петар 0 0
Брнович Милош 0 0

Карточки

ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пишчевич Неделько 1 0
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грбич Петар 1 0
Иванович Игор 1 0
Гашевич Огнен 1 0
Брнович Милош 1 0
Andrija Bulatovic 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2
ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0 ЦСКА-1948 - Берое 0:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА-1948 1:4
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1
Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
Будучность Подгорица

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЦСКА-1948
Будучность Подгорица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кирилов Радослав сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Карагерен Бирсент бьет в цель!
  • 38'
    Andrija Bulatovic получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Грбич Петар получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Пишчевич Неделько получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 106
ЦСКА-1948 73.6% (78)
X 17.9% (19)
Будучность Подгорица 8.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА-1948
Ничья
Будучность Подгорица
2.20
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Прогнозы на матч ЦСКА-1948 1:0 Будучность Подгорица

Исход игры
ЦСКА-1948
73.8% (79)
Ничья
17.8% (19)
Будучность Подгорица
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (46)
Меньше
55.77% (58)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА-1948
35.5% (38)
1:0 ЦСКА-1948
30.8% (33)
1:1 Ничья
17.8% (19)
1:2 Будучность Подгорица
5.6% (6)
2:0 ЦСКА-1948
4.7% (5)
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