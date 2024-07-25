Тур: 2. Стадион: Васил Левски.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаПишчевич Неделько
23' Желтая карточкаГашевич Огнен
38' Желтая карточкаAndrija Bulatovic
1:0
44' ГолКарагерен Бирсент
90'+5
Ход матча
23'
44'
65'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
19
Фуртадо
Стив
7
Thalis
33
Аджич
Владан
18
Грбич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фуртадо СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ThalisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Божев АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рапнул ТомПолузащитник
-
21 Emil Tsenov
-
-
25 Jeka
-
-
61 Octavio I
-
-
Главный тренер: Valentin Iliev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Грбич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бойович ИванНападающий
-
-
-
24 Andrej Camaj
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Brnovic
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА-1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карагерен Бирсент
|1
|1
|Simeon Vasilev
|0
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Игор
|1
|0.33
|Гривич Драган
|1
|0.33
|Перишич Владимир
|1
|0.33
|Грбич Петар
|0
|0
|Брнович Милош
|0
|0
Карточки
ЦСКА-1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пишчевич Неделько
|1
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гашевич Огнен
|2
|0
|Иванович Игор
|1
|0
|Брнович Милош
|1
|0
|Andrija Bulatovic
|1
|0
|Andrej Camaj
|1
|0
|Lazar Savovic
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА-1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
ЦСКА-1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2
ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0 ЦСКА-1948 - Берое 0:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА-1948 1:4
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1
Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0
Результаты матчей
ЦСКА-1948
Будучность Подгорица
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЦСКА-1948
Будучность Подгорица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч ЦСКА-1948 1:0 Будучность Подгорица
Исход игры
ЦСКА-1948
73.8% (79)
Ничья
17.8% (19)
Будучность Подгорица
8.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (46)
Меньше
55.77% (58)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА-1948
35.5% (38)
1:0 ЦСКА-1948
30.8% (33)
1:1 Ничья
17.8% (19)
1:2 Будучность Подгорица
5.6% (6)
2:0 ЦСКА-1948
4.7% (5)
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