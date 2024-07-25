☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ЦСКА-1948
1:0
Конец матча
Будучность Подгорица
0'
14' Желтая карточка
Пишчевич Неделько
23' Желтая карточка
Гашевич Огнен
38' Желтая карточка
Andrija Bulatovic
1:0
44' Гол
Карагерен Бирсент
90'+5

Ход матча

14'
Пишчевич Неделько
 
23'
 
Гашевич Огнен
38'
 
Andrija Bulatovic
44'
Карагерен Бирсент
(Simeon Vasilev)
1:0
46'
 
Перишич Владимир
Вукотич Милан
65'
 
Бойович Иван
Грбич Петар
65'
Emil Tsenov
Thalis
 
77'
Cassiano Bouzon
Карагерен Бирсент
 
77'
Octavio I
Умарбаев Парвизджон
 
77'
 
Stefan Djukanovic
Ivan Bulatovic
87'
Jeka
Илиевски Марио
 
87'
 
Andrej Kostic
Иванович Игор

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 107
ЦСКА-1948 73.8% (79)
X 17.8% (19)
Будучность Подгорица 8.4% (9)
Все прогнозы
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
22
Reyan
Daskalov
14
Teodor
Ivanov
15
Simeon
Vasilev
28
Пишчевич
Неделько
39
Умарбаев
Парвизджон
9
Карагерен
Бирсент
7
Thalis
10
Кирилов
Радослав
40
Илиевски
Марио
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
33
Аджич
Владан
15
Гашевич
Огнен
30
Andrija
Bulatovic
14
Брнович
Милош
10
Вукотич
Милан
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
ЦСКА-1948
4-2-3-1
Будучность Подгорица
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карагерен Бирсент 1 1
Simeon Vasilev 0 0
Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 0.33
Гривич Драган 1 0.33
Перишич Владимир 1 0.33
Грбич Петар 0 0
Брнович Милош 0 0

Карточки

ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пишчевич Неделько 1 0
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашевич Огнен 2 0
Иванович Игор 1 0
Брнович Милош 1 0
Andrija Bulatovic 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
ЦСКА-1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2
ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0 ЦСКА-1948 - Берое 0:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА-1948 1:4
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Петровац - Будучность Подгорица 3:1
Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 3:0

Результаты матчей

ЦСКА-1948
Будучность Подгорица

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЦСКА-1948
Будучность Подгорица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • 65'
    Thalis уходит с поля. Emil Tsenov выходит вместо него
  • 46'
    Вукотич Милан уходит с поля. Перишич Владимир выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Simeon Vasilev сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Карагерен Бирсент бьет в цель!
  • 38'
    Andrija Bulatovic получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Гашевич Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    ЦСКА-1948 73.8% (79)
    X 17.8% (19)
    Будучность Подгорица 8.4% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЦСКА-1948 1:0 Будучность Подгорица онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ЦСКА-1948 1:0 Будучность Подгорица

    Исход игры
    ЦСКА-1948
    73.8% (79)
    Ничья
    17.8% (19)
    Будучность Подгорица
    8.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (46)
    Меньше
    55.77% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (65)
    Нет
    37.5% (39)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА-1948
    35.5% (38)
    1:0 ЦСКА-1948
    30.8% (33)
    1:1 Ничья
    17.8% (19)
    1:2 Будучность Подгорица
    5.6% (6)
    2:0 ЦСКА-1948
    4.7% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный