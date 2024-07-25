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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Зриньски
0:1
Конец матча
Браво
0'
0:1
16' Гол
Matic Ivansek
82' Желтая карточка
Тучич Милан
85' Желтая карточка
Beno Selan
90' Желтая карточка
Орбанич Матия
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Matic Ivansek
63'
Посавец Иван
Мулахусейнович Нардин
 
63'
Абдураими Бешарт
Малекинусич Матия
 
67'
 
Beno Selan
Штравс Лан
76'
Мемия Керим
Тичинович Марио
 
76'
Рамич Тарик
Савич Игор
 
78'
 
Lan Hribar
Станкович Якослав
82'
 
Тучич Милан
83'
Саблиц Франко
Киш Томислав
 
85'
 
Beno Selan
89'
 
Tais Sabotic
Пекар Мартин
90'
 
Орбанич Матия

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 109
Зриньски 88.1% (96)
X 9.2% (10)
Браво 2.8% (3)
Все прогнозы
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
4
Баришич
Хрвое
44
Шунич
Тони
91
Тичинович
Марио
20
Иванчич
Антонио
10
Киш
Томислав
21
Савич
Игор
25
Чуже
Марио
11
Мулахусейнович
Нардин
17
Малекинусич
Матия
31
Орбанич
Матия
5
Спанринг
Марк
50
Якшич
Неманья
3
Родригеш
Мигель
24
Gasper
Jovan
17
Matic
Ivansek
8
Gasper
Trdin
21
Штравс
Лан
30
Станкович
Якослав
10
Пекар
Мартин
33
Тучич
Милан
Зриньски
4-3-3
Браво
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браво
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поплатник Матей 1 0.33
Якшич Неманья 1 0.33
Matic Ivansek 1 0.33
Tais Sabotic 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тучич Милан 2 0
Штравс Лан 2 0
Спанринг Марк 2 0
Якшич Неманья 1 0
Орбанич Матия 1 0
Beno Selan 1 0
Luka Dakic 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Браво
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браво
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3
Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Зриньски - Хайдук 1:1
Браво
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Целе - Браво 2:1 Коннас Куэй - Браво 0:2 Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0
Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0

Результаты матчей

Зриньски
Браво

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Браво

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Г О О О О Л - Matic Ivansek бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Зриньски 88.1% (96)
    X 9.2% (10)
    Браво 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зриньски 0:1 Браво онлайн

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    Прогнозы на матч Зриньски 0:1 Браво

    Исход игры
    Зриньски
    88.1% (96)
    Ничья
    9.2% (10)
    Браво
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.66% (51)
    Меньше
    52.34% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    56.07% (60)
    Нет
    43.93% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Зриньски
    38.5% (42)
    1:0 Зриньски
    24.8% (27)
    2:0 Зриньски
    17.4% (19)
    1:1 Ничья
    9.2% (10)
    3:1 Зриньски
    2.8% (3)
    1:2 Браво
    2.8% (3)
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