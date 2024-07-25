Тур: 2. Стадион: ХСК Зриньски Мостар.
0'
0:1
16' ГолMatic Ivansek
82' Желтая карточкаТучич Милан
85' Желтая карточкаBeno Selan
90' Желтая карточкаОрбанич Матия
90'+5
Ход матча
16'
0:1
67'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
44
Шунич
Тони
10
Киш
Томислав
21
Савич
Игор
25
Чуже
Марио
24
Gasper
Jovan
21
Штравс
Лан
10
Пекар
Мартин
33
Тучич
Милан
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Магдич МаринЗащитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 David Camber
-
Главный тренер: Марио Иванкович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Gasper JovanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Штравс ЛанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пекар МартинНападающий
-
33 Тучич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ликар УрошВратарь
- Нападающий
-
20 Beno Selan
-
23 Kevin Benkic
-
25 Tais Sabotic
-
26 Vid Hojc
-
-
66 Lan Hribar
-
29 Leo Jusic
-
Главный тренер: Ales Arnol
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Браво
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поплатник Матей
|1
|0.33
|Якшич Неманья
|1
|0.33
|Matic Ivansek
|1
|0.33
|Tais Sabotic
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Браво
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тучич Милан
|2
|0
|Штравс Лан
|2
|0
|Спанринг Марк
|2
|0
|Якшич Неманья
|1
|0
|Орбанич Матия
|1
|0
|Beno Selan
|1
|0
|Luka Dakic
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браво
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Браво
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Зриньски
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браво
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1 Зриньски - Локомотива Загреб 1:3
Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Зриньски - Хайдук 1:1
Браво
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Целе - Браво 2:1 Коннас Куэй - Браво 0:2 Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0
Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0
Результаты матчей
Зриньски
Браво
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Браво
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Зриньски 0:1 Браво
Исход игры
Зриньски
88.1% (96)
Ничья
9.2% (10)
Браво
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
56.07% (60)
Нет
43.93% (47)
Популярный счёт
2:1 Зриньски
38.5% (42)
1:0 Зриньски
24.8% (27)
2:0 Зриньски
17.4% (19)
1:1 Ничья
9.2% (10)
3:1 Зриньски
2.8% (3)
1:2 Браво
2.8% (3)
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