Тур: 2. Стадион: Hlidarendi.
0:0
Конец матча
0'
65' Желтая карточкаОлусанья Тойоси
74' Желтая карточкаЮханнссон Арон
78' Желтая карточкаО'Хара Марк
80' Желтая карточкаИдову Роланд
81' Красная карточкаЮханнссон Арон
90'+4
Ход матча
65'
74'
78'
80'
81'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
21
Браун
Джеден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arnar Gretarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браун ДжеденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Идову РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Shay Kelly
-
14 James Scott3
-
26 Luke Kenny
-
-
33 Evan Mooney
-
-
Главный тренер: Робинсон Стив
Бомбардиры внутри турнира
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Триггвасон Гудмундюр-Андри
|2
|0.67
|Сигурдссон Кристинн
|1
|0.33
|Педерсен Патрик
|1
|0.33
|Харальдссон Триггви
|1
|0.33
|Lukas Logi Heimisson
|1
|0.33
|Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
|0
|0
Сент-Миррен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханнссон Арон
|1
|1
|Сигурдссон Кристинн
|2
|0
|Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
|1
|0
Сент-Миррен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Хара Марк
|1
|0
|Олусанья Тойоси
|1
|0
|Идову Роланд
|1
|0
Результаты матчей
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Влазния Шкодер - Валюр Рейкьявик 0:4 Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2
Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2 Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0
Сент-Миррен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2
Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0 Ливингстон - Сент-Миррен 1:0 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Сент-Миррен - Данди 2:0
Результаты матчей
Валюр Рейкьявик
Сент-Миррен
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Валюр Рейкьявик
Сент-Миррен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Валюр Рейкьявик 0:0 Сент-Миррен
Исход игры
Валюр Рейкьявик
58.7% (64)
Ничья
24.8% (27)
Сент-Миррен
16.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (50)
Меньше
52.38% (55)
Обе команды забьют
Да
70.48% (74)
Нет
29.52% (31)
Популярный счёт
2:1 Валюр Рейкьявик
27.5% (30)
1:1 Ничья
22.9% (25)
1:0 Валюр Рейкьявик
16.5% (18)
1:2 Сент-Миррен
11% (12)
2:0 Валюр Рейкьявик
7.3% (8)
0:1 Сент-Миррен
3.7% (4)
3:2 Валюр Рейкьявик
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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