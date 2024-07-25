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Тур: 2. Стадион: .
Валюр Рейкьявик
0:0
Конец матча
Сент-Миррен
0'
65' Желтая карточка
Олусанья Тойоси
74' Желтая карточка
Юханнссон Арон
78' Желтая карточка
О'Хара Марк
80' Желтая карточка
Идову Роланд
81' Красная карточка
Юханнссон Арон
90'+4

Ход матча

16'
 
Адениран Деннис
Бойд-Манс Колан
57'
 
Идову Роланд
Смит Ойсин
62'
Севарссон Биркир
Гуннарссон Хердюр-Инги
 
65'
 
Олусанья Тойоси
68'
 
James Scott3
Олусанья Тойоси
68'
 
Аюнга Джона
Мандрон Микаэл
73'
Lukas Logi Heimisson
Харальдссон Триггви
 
73'
Юханнссон Арон
Сигурдссон Кристинн
 
74'
Юханнссон Арон
 
78'
 
О'Хара Марк
80'
 
Идову Роланд
81'
Юханнссон Арон
 
84'
Gisli Unnarsson
Педерсен Патрик
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 109
Валюр Рейкьявик 58.7% (64)
X 24.8% (27)
Сент-Миррен 16.5% (18)
Все прогнозы
1
Шрам
Фредерик
3
Гуннарссон
Хердюр-Инги
21
Jakob
Franz
Palsson
4
Хельгасон
Элфар
Фрейр
11
Ларуссон
Сигирдюр-Эгиль
23
Сигурдссон
Гильфи
6
Антонссон
Бьярни
10
Сигурдссон
Кристинн
12
Харальдссон
Триггви
9
Педерсен
Патрик
8
Йоунссон
Йоунатан
1
Балкомб
Эллери
22
Фрейзер
Маркус
13
Гогич
Александрос
5
Richard
Taylor
42
Бвомоно
Элвис
8
Смит
Ойсин
15
Бойд-Манс
Колан
6
О'Хара
Марк
21
Браун
Джеден
20
Олусанья
Тойоси
9
Мандрон
Микаэл
Валюр Рейкьявик
4-3-3
Сент-Миррен
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Валюр Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Триггвасон Гудмундюр-Андри 2 0.67
Сигурдссон Кристинн 1 0.33
Педерсен Патрик 1 0.33
Харальдссон Триггви 1 0.33
Lukas Logi Heimisson 1 0.33
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 0 0
Сент-Миррен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Валюр Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханнссон Арон 1 1
Сигурдссон Кристинн 2 0
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 1 0
Сент-Миррен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Хара Марк 1 0
Олусанья Тойоси 1 0
Идову Роланд 1 0

Результаты матчей

Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Влазния Шкодер - Валюр Рейкьявик 0:4 Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2 Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2
Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2 Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0
Сент-Миррен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2
Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0 Ливингстон - Сент-Миррен 1:0 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Сент-Миррен - Данди 2:0

Результаты матчей

Валюр Рейкьявик
Сент-Миррен

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Валюр Рейкьявик
Сент-Миррен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Кайлан Бойд-Манс уходит с поля. Адениран Деннис выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hlidarendi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Валюр Рейкьявик 58.7% (64)
    X 24.8% (27)
    Сент-Миррен 16.5% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Валюр Рейкьявик 0:0 Сент-Миррен онлайн

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    Прогнозы на матч Валюр Рейкьявик 0:0 Сент-Миррен

    Исход игры
    Валюр Рейкьявик
    58.7% (64)
    Ничья
    24.8% (27)
    Сент-Миррен
    16.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (50)
    Меньше
    52.38% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    70.48% (74)
    Нет
    29.52% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Валюр Рейкьявик
    27.5% (30)
    1:1 Ничья
    22.9% (25)
    1:0 Валюр Рейкьявик
    16.5% (18)
    1:2 Сент-Миррен
    11% (12)
    2:0 Валюр Рейкьявик
    7.3% (8)
    0:1 Сент-Миррен
    3.7% (4)
    3:2 Валюр Рейкьявик
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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