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Тур: 2. Стадион: .
Раднички 1923
0:0
Первый тайм: 19'
Морнар
0'
6' Желтая карточка
Сали Уаджди

Ход матча

6'
Сали Уаджди
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 102
Раднички 1923 87.3% (89)
X 9.8% (10)
Морнар 2.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Раднички 1923
Ничья
Морнар
1.45
Реклама, fon.bet
9.70
9.93
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Все Коэффициенты
81
Luka
Lijeskic
8
Чосич
Мехмед
5
Шербечич
Бесим
14
Симович
Слободан
50
Tomislav
Dadic
77
Сали
Уаджди
27
Milos
Ristic
70
Milan
Aleksic
7
Matija
Gluscevic
55
Видосавлевич
Милутин
10
Kilian
Bevis
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
16
Митрович
Филип
15
Баошич
Йован
33
Balsa
Vukotic
23
Дублевич
Балса
4
Andrija
Kaluderovic2
8
Джюришич
Марко
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
20
Вусурович
Милан
Раднички 1923
4-3-3
Морнар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Раднички 1923
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джюришич Марко 1 0.33
Зорич Дарко 1 0.33
Вусурович Милан 1 0.33

Карточки

Раднички 1923
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сали Уаджди 1 0
Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дублевич Балса 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Зорич Дарко 1 0
Вусурович Милан 1 0
Джюришич Марко 1 0
Попович Стефан 1 0

Результаты матчей

Раднички 1923
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Раднички 1923
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Раднички 1923
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Раднички 1923
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Железничар Панчево 2:3 Раднички 1923 - Младост 4:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 Раднички 1923 - Слога Добой 4:2
Раднички Ниш - Раднички 1923 0:3 Партизан - Раднички 1923 2:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Раднички 1923 - Младост Лучани 3:2 Напредак - Раднички 1923 1:4 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Раднички 1923 - Чукарички 4:3 Вождовац - Раднички 1923 1:2 Раднички 1923 - Нови Пазар 3:1 Раднички 1923 - Спартак Суботица 3:1 Младост Лучани - Раднички 1923 2:0 Раднички 1923 - Напредак 3:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички 1923 - Железничар Панчево 3:0
Морнар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2
Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2

Результаты матчей

Раднички 1923
Морнар

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Раднички 1923
Морнар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Сали Уаджди получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 102
Раднички 1923 87.3% (89)
X 9.8% (10)
Морнар 2.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Раднички 1923
Ничья
Морнар
1.45
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9.70
9.93
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Где смотреть матч Раднички 1923 0:0 Морнар онлайн

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Прогнозы на матч Раднички 1923 0:0 Морнар

Исход игры
Раднички 1923
87.7% (93)
Ничья
9.4% (10)
Морнар
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
53.92% (55)
Нет
46.08% (47)
Популярный счёт
2:1 Раднички 1923
36.8% (39)
2:0 Раднички 1923
23.6% (25)
1:0 Раднички 1923
20.8% (22)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:1 Раднички 1923
2.8% (3)
1:2 Морнар
2.8% (3)
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Раднички 1923
Морнар
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