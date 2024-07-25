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Тур: 2. Стадион: .
Раднички 1923
1:0
Конец матча
Морнар
0'
6' Желтая карточка
Milan Aleksic
37' Желтая карточка
Ондон Крис
64' Желтая карточка
Симович Слободан
1:0
72' Гол
Milan Aleksic
81' Желтая карточка
Баошич Йован
83' Желтая карточка
Шербечич Бесим
90' Желтая карточка
Джюришич Марко
90'+6

Ход матча

6'
Milan Aleksic
 
37'
 
Ондон Крис
60'
Эвандро
Matija Gluscevic
 
60'
Ортис Дилан
Сали Уаджди
 
62'
 
Сератлич Эрмин
Balsa Vukotic
63'
 
Трифунович Велько
Дублевич Балса
64'
Симович Слободан
 
72'
Milan Aleksic
(Kilian Bevis)
1:0
73'
Bogdan Mircetic
Kilian Bevis
 
81'
 
Баошич Йован
83'
Шербечич Бесим
 
83'
 
Вукович Никола
Стеванович Синиша
84'
 
Цеткович Марко
Зорич Дарко
84'
Bojan Adzic
Чосич Мехмед
 
84'
Nikola Bukumira
Milan Aleksic
 
90'
 
Джюришич Марко
90'
 
Velimir Ljutica
Джюришич Марко

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 106
Раднички 1923 87.7% (93)
X 9.4% (10)
Морнар 2.8% (3)
Все прогнозы
81
Luka
Lijeskic
8
Чосич
Мехмед
5
Шербечич
Бесим
14
Симович
Слободан
50
Tomislav
Dadic
77
Сали
Уаджди
27
Milos
Ristic
70
Milan
Aleksic
7
Matija
Gluscevic
55
Видосавлевич
Милутин
10
Kilian
Bevis
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
16
Митрович
Филип
15
Баошич
Йован
33
Balsa
Vukotic
23
Дублевич
Балса
4
Andrija
Kaluderovic2
8
Джюришич
Марко
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
20
Вусурович
Милан
Раднички 1923
4-3-3
Морнар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Раднички 1923
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Aleksic 1 1
Kilian Bevis 0 0
Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джюришич Марко 1 0.33
Зорич Дарко 1 0.33
Вусурович Милан 1 0.33

Карточки

Раднички 1923
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симович Слободан 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Milan Aleksic 1 0
Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюришич Марко 2 0
Дублевич Балса 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Зорич Дарко 1 0
Вусурович Милан 1 0
Баошич Йован 1 0
Ондон Крис 1 0
Попович Стефан 1 0

Результаты матчей

Раднички 1923
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Раднички 1923
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Раднички 1923
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Раднички 1923
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Железничар Панчево 2:3 Раднички 1923 - Младост 4:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 Раднички 1923 - Слога Добой 4:2
Раднички Ниш - Раднички 1923 0:3 Партизан - Раднички 1923 2:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Раднички 1923 - Младост Лучани 3:2 Напредак - Раднички 1923 1:4 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Раднички 1923 - Чукарички 4:3 Вождовац - Раднички 1923 1:2 Раднички 1923 - Нови Пазар 3:1 Раднички 1923 - Спартак Суботица 3:1 Младост Лучани - Раднички 1923 2:0 Раднички 1923 - Напредак 3:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички 1923 - Железничар Панчево 3:0
Морнар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2
Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2

Результаты матчей

Раднички 1923
Морнар

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Раднички 1923
Морнар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Ондон Крис получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Milan Aleksic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Раднички 1923 87.7% (93)
    X 9.4% (10)
    Морнар 2.8% (3)
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    Где смотреть матч Раднички 1923 1:0 Морнар онлайн

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    Прогнозы на матч Раднички 1923 1:0 Морнар

    Исход игры
    Раднички 1923
    87.7% (93)
    Ничья
    9.4% (10)
    Морнар
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.08% (47)
    Меньше
    53.92% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.92% (55)
    Нет
    46.08% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Раднички 1923
    36.8% (39)
    2:0 Раднички 1923
    23.6% (25)
    1:0 Раднички 1923
    20.8% (22)
    1:1 Ничья
    7.5% (8)
    3:1 Раднички 1923
    2.8% (3)
    1:2 Морнар
    2.8% (3)
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    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
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