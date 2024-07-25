Тур: 2. Стадион: Дубочица.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаMilan Aleksic
37' Желтая карточкаОндон Крис
64' Желтая карточкаСимович Слободан
1:0
72' ГолMilan Aleksic
81' Желтая карточкаБаошич Йован
83' Желтая карточкаШербечич Бесим
90' Желтая карточкаДжюришич Марко
90'+6
Ход матча
37'
64'
72'
1:0
81'
83'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
77
Сали
Уаджди
27
Milos
Ristic
10
Kilian
Bevis
15
Баошич
Йован
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Сали УадждиПолузащитник
-
27 Milos RisticПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Kilian BevisНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
11 ЭвандроНападающий
-
-
-
-
-
-
23 Bojan Adzic
-
-
Главный тренер: Федья Дудич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баошич ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зорич ДаркоНападающий
-
55 Ондон КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Kotaro Kishi
-
-
94 Luka Perovic
-
Главный тренер: Simo Medigovic
Бомбардиры внутри турнира
Раднички 1923
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Aleksic
|1
|1
|Kilian Bevis
|0
|0
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джюришич Марко
|1
|0.33
|Зорич Дарко
|1
|0.33
|Вусурович Милан
|1
|0.33
Карточки
Раднички 1923
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симович Слободан
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Milan Aleksic
|1
|0
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюришич Марко
|2
|0
|Дублевич Балса
|2
|0
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Зорич Дарко
|1
|0
|Вусурович Милан
|1
|0
|Баошич Йован
|1
|0
|Ондон Крис
|1
|0
|Попович Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Раднички 1923
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Раднички 1923
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Раднички 1923
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Раднички 1923
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Железничар Панчево 2:3 Раднички 1923 - Младост 4:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 Раднички 1923 - Слога Добой 4:2
Раднички Ниш - Раднички 1923 0:3 Партизан - Раднички 1923 2:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Раднички 1923 - Младост Лучани 3:2 Напредак - Раднички 1923 1:4 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Раднички 1923 - Чукарички 4:3 Вождовац - Раднички 1923 1:2 Раднички 1923 - Нови Пазар 3:1 Раднички 1923 - Спартак Суботица 3:1 Младост Лучани - Раднички 1923 2:0 Раднички 1923 - Напредак 3:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0 Раднички 1923 - Железничар Панчево 3:0
Морнар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2
Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0 ОФК Младост Донья Горица - Морнар 1:2
Результаты матчей
Раднички 1923
Морнар
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Раднички 1923
Морнар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Раднички 1923 1:0 Морнар
Исход игры
Раднички 1923
87.7% (93)
Ничья
9.4% (10)
Морнар
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (47)
Меньше
53.92% (55)
Обе команды забьют
Да
53.92% (55)
Нет
46.08% (47)
Популярный счёт
2:1 Раднички 1923
36.8% (39)
2:0 Раднички 1923
23.6% (25)
1:0 Раднички 1923
20.8% (22)
1:1 Ничья
7.5% (8)
3:1 Раднички 1923
2.8% (3)
1:2 Морнар
2.8% (3)
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