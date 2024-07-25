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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Хунедоара
0:0
Конец матча
Риека
0'
16' Желтая карточка
Буш Сержиу
76' Желтая карточка
Viorel Lica
88' Желтая карточка
Хрездац Денис
90'+5

Ход матча

16'
Буш Сержиу
 
54'
Marius Lupu
Flavius Iacob
 
59'
 
Фрук Тони
Обрегон Хорхе
59'
 
Майсторович Анте
Раделич Степан
59'
 
Иванович Франьо
Селахи Линдон
76'
Viorel Lica
 
78'
 
Смолчич Иван
Кабрая Марьян
86'
 
Simun Butic
Пашалич Марко
88'
Хрездац Денис
 
89'
Antonio Bradu
Уббинк Корнелис
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 112
Хунедоара 5.4% (6)
X 16.1% (18)
Риека 78.6% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Stefan
Lefter
13
Flavius
Iacob
6
Viorel
Lica
30
Antonio
Manolache
98
Велисар
Михай
31
Уббинк
Корнелис
97
Хрездац
Денис
10
Някша
Александру
11
Роджер
VII
9
Буш
Сержиу
19
Daniel
Pirvulescu
13
Зломислич
Мартин
30
Богожевич
Бруно
5
Галешич
Нико
26
Раделич
Степан
32
Кабрая
Марьян
25
Ходжа
Велдин
18
Селахи
Линдон
16
Петрович
Деян
87
Пашалич
Марко
9
Обрегон
Хорхе
4
Янкович
Нико
Хунедоара
4-3-3
Риека
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Сержиу 1 0
Хрездац Денис 1 0
Viorel Lica 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хунедоара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хунедоара
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0
Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Арджеш 2:0
Риека
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1
Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1 Рудеш - Риека 0:3 Славен - Риека 0:1 Риека - Осиек 3:0

Результаты матчей

Хунедоара
Риека

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хунедоара
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 2 (1)
Эльфсборг Зенели Арбер 2
Висла Краков Родадо Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Akos Kinyik 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 2
Ботев Пловдив Это'О Джеймс 2
Эльфсборг Оума Тимоти 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Буш Сержиу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 112
    Хунедоара 5.4% (6)
    X 16.1% (18)
    Риека 78.6% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хунедоара 0:0 Риека

    Исход игры
    Хунедоара
    5.4% (6)
    Ничья
    16.1% (18)
    Риека
    78.6% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Риека
    38.4% (43)
    0:1 Риека
    22.3% (25)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    0:2 Риека
    11.6% (13)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:1 Хунедоара
    2.7% (3)
    1:3 Риека
    1.8% (2)
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