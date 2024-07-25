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Тур: 2. Стадион: .
Марибор
2:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
31' Красная карточка
Мальдонадо Дениль
42' Желтая карточка
Парадела Луис
52' Желтая карточка
Сирвис Пиюс
1:0
57' Гол
Репас Ян
2:0
88' Гол
Якупович Арнел
90'+6

Ход матча

31'
 
Мальдонадо Дениль
36'
 
Juraj Badelj
Мора Карлос
42'
 
Парадела Луис
46'
 
Takuto Oshima
Парадела Луис
52'
Сирвис Пиюс
 
57'
Репас Ян
(Репас Жига)
1:0
59'
Якупович Арнел
Баришич Макс
 
59'
 
Кольич Элвир
Иван Андрей
73'
Karol Borys
Бозик Марко
 
74'
Мбондо Брэдли
Шоштарич-Карич Свен
 
82'
Сикошек Грегор
Сирвис Пиюс
 
83'
 
Баярам Штефан
Крецу Александру
83'
 
Кэпэцынэ Михай
Влэдою Штефан
88'
Якупович Арнел
(Милец Мартин)
2:0

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 108
Марибор 70.4% (76)
X 23.1% (25)
Университатя Крайова 6.5% (7)
Все прогнозы
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
25
Шоштарич-Карич
Свен
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
17
Мора
Карлос
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
9
Иван
Андрей
Марибор
4-2-3-1
Университатя Крайова
4-2-3-1

История личных встреч

Марибор
Университатя Крайова

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Репас Ян 1 1
Якупович Арнел 1 1
Милец Мартин 0 0
Репас Жига 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирвис Пиюс 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальдонадо Дениль 0 1
Парадела Луис 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1
Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0 Марибор - Копер 3:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1
Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1

Результаты матчей

Марибор
Университатя Крайова

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Парадела Луис получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Мора Карлос уходит с поля. Juraj Badelj выходит вместо него
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Мальдонадо Дениль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Марибор 70.4% (76)
    X 23.1% (25)
    Университатя Крайова 6.5% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марибор 2:0 Университатя Крайова онлайн

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    Прогнозы на матч Марибор 2:0 Университатя Крайова

    Исход игры
    Марибор
    70.4% (76)
    Ничья
    23.1% (25)
    Университатя Крайова
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.48% (53)
    Меньше
    49.52% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    72.38% (76)
    Нет
    27.62% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Марибор
    36.1% (39)
    1:1 Ничья
    21.3% (23)
    1:0 Марибор
    15.7% (17)
    2:0 Марибор
    10.2% (11)
    1:2 Университатя Крайова
    5.6% (6)
    3:1 Марибор
    4.6% (5)
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