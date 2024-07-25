Тур: 2. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи.
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРрапай Аринальдо
19' Желтая карточкаБинцука Кокси
27' Желтая карточкаGizo Mamageishvili
1:0
31' ПенальтиНоникашвили Шота
34' Желтая карточкаКохреидзе Георгий
36' Желтая карточкаГуйе Магетте
44' Желтая карточкаБитычи Алтын
47' Вторая желтая карточкаРрапай Аринальдо
48' Желтая карточкаКара Теди
2:0
57' ГолCheikne Sylla
69' Желтая карточкаНоникашвили Шота
90'+10
Ход матча
19'
31'
1:0
36'
44'
47'
48'
57'
69'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
60
Кирко
Пано
34
Сембен
Салиу
44
Хадрой
Энди
14
Гуйе
Магетте
22
Кара
Теди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коргалидзе Леван
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
- Защитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зека АгимПолузащитник
-
90 Мба КристианНападающий
- Нападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
-
28 Oresti Rifa
-
-
-
-
Главный тренер: Шехи Оргес
История личных встреч
Иберия 1999
Партизани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Иберия 1999
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cheikne Sylla
|1
|1
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|1
|Джинджолава Джемали-Георгий
|0
|0
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муратай Валентино
|1
|0.33
|Кара Теди
|1
|0.33
|Кеко Альберс
|1
|0.33
|Хадрой Энди
|0
|0
Карточки
Иберия 1999
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кохреидзе Георгий
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
|Gizo Mamageishvili
|1
|0
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ррапай Аринальдо
|1
|1
|Гуйе Магетте
|2
|0
|Зека Агим
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Мехмети Аднард
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
|Бинцука Кокси
|1
|0
|Битычи Алтын
|1
|0
Результаты матчей
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иберия 1999
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3
Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Телави 1:0 Иберия 1999 - Гареджи Сагареджо 5:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3
Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Марсашлокк - Партизани 1:2 Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0
Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0
Результаты матчей
Иберия 1999
Партизани
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Иберия 1999
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Иберия 1999 2:0 Партизани
Исход игры
Иберия 1999
17.6% (19)
Ничья
42.6% (46)
Партизани
39.8% (43)
Тотал 2.5
Больше
33.98% (35)
Меньше
66.02% (68)
Обе команды забьют
Да
75.73% (78)
Нет
24.27% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (43)
1:2 Партизани
17.6% (19)
0:1 Партизани
13.9% (15)
2:1 Иберия 1999
9.3% (10)
1:0 Иберия 1999
5.6% (6)
1:3 Партизани
2.8% (3)
0:2 Партизани
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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