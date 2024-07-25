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Тур: 2. Стадион: .
Иберия 1999
2:0
Конец матча
Партизани
0'
7' Желтая карточка
Ррапай Аринальдо
19' Желтая карточка
Бинцука Кокси
27' Желтая карточка
Gizo Mamageishvili
1:0
31' Пенальти
Ноникашвили Шота
34' Желтая карточка
Кохреидзе Георгий
36' Желтая карточка
Гуйе Магетте
44' Желтая карточка
Битычи Алтын
47' Вторая желтая карточка
Ррапай Аринальдо
48' Желтая карточка
Кара Теди
2:0
57' Гол
Cheikne Sylla
69' Желтая карточка
Ноникашвили Шота
90'+10

Ход матча

7'
 
Ррапай Аринальдо
19'
 
Бинцука Кокси
27'
Gizo Mamageishvili
 
31'
Ноникашвили Шота
1:0
34'
Кохреидзе Георгий
 
36'
 
Гуйе Магетте
44'
 
Битычи Алтын
46'
 
Янева Анди
Битычи Алтын
47'
 
Ррапай Аринальдо
48'
 
Кара Теди
57'
Cheikne Sylla
(Джинджолава Джемали-Георгий)
2:0
62'
 
Redon Ismaili
Бинцука Кокси
69'
Ноникашвили Шота
 
71'
 
Пилото Родриго
Кара Теди
71'
 
Таипи Гьелбрим
Мехмети Аднард
79'
Saba Mamatsashvili
Кохреидзе Георгий
 
85'
Saba Geguchadze
Табатадзе Юри
 
85'
Сихарулидзе Ираклий
Cheikne Sylla
 
88'
 
Кеко Альберс
Бухелай Пауло
90'
Nikoloz Dadiani
Ноникашвили Шота
 
90'
Джаве Флорисс
Gizo Mamageishvili
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 108
Иберия 1999 17.6% (19)
X 42.6% (46)
Партизани 39.8% (43)
Все прогнозы
31
Макаридзе
Георгий
2
Капанадзе
Цотне
24
Агьяква
Дерек
4
Giorgi
Jgerenaia
16
Джинджолава
Джемали-Георгий
8
Кардава
Бакар
5
Ноникашвили
Шота
11
Gizo
Mamageishvili
22
Табатадзе
Юри
9
Cheikne
Sylla
10
Кохреидзе
Георгий
60
Кирко
Пано
26
Бухелай
Пауло
34
Сембен
Салиу
5
Битычи
Алтын
44
Хадрой
Энди
33
Згуро
Вангьел
7
Мехмети
Аднард
14
Гуйе
Магетте
99
Ррапай
Аринальдо
24
Бинцука
Кокси
22
Кара
Теди
Иберия 1999
4-3-3
Партизани
3-4-1-2

История личных встреч

Иберия 1999
Партизани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Иберия 1999
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cheikne Sylla 1 1
Ноникашвили Шота 1 (1) 1
Джинджолава Джемали-Георгий 0 0
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муратай Валентино 1 0.33
Кара Теди 1 0.33
Кеко Альберс 1 0.33
Хадрой Энди 0 0

Карточки

Иберия 1999
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кохреидзе Георгий 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Gizo Mamageishvili 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ррапай Аринальдо 1 1
Гуйе Магетте 2 0
Зека Агим 1 0
Кара Теди 1 0
Мехмети Аднард 1 0
Мба Кристиан 1 0
Бинцука Кокси 1 0
Битычи Алтын 1 0

Результаты матчей

Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Иберия 1999
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иберия 1999
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3
Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Телави 1:0 Иберия 1999 - Гареджи Сагареджо 5:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3
Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Марсашлокк - Партизани 1:2 Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0
Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0

Результаты матчей

Иберия 1999
Партизани

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Иберия 1999
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ррапай Аринальдо получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Битычи Алтын уходит с поля. Andi Janjeva выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mikheil Meskhi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Иберия 1999 17.6% (19)
    X 42.6% (46)
    Партизани 39.8% (43)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Иберия 1999 2:0 Партизани

    Исход игры
    Иберия 1999
    17.6% (19)
    Ничья
    42.6% (46)
    Партизани
    39.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.98% (35)
    Меньше
    66.02% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    75.73% (78)
    Нет
    24.27% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (43)
    1:2 Партизани
    17.6% (19)
    0:1 Партизани
    13.9% (15)
    2:1 Иберия 1999
    9.3% (10)
    1:0 Иберия 1999
    5.6% (6)
    1:3 Партизани
    2.8% (3)
    0:2 Партизани
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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