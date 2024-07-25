☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Дюделанж
2:5
Второй тайм: 63'
Хеккен
0'
0:1
6' Гол
Инусса Зейдан
0:2
21' Гол
Лаюни Амор
22' Желтая карточка
Штумпф Крис
31' Желтая карточка
Рюгор Миккель
1:2
32' Пенальти
Хаджи Самир
34' Желтая карточка
Энгларо Иван
1:3
35' Гол
Юссеф Али
43' Желтая карточка
Лундквист Адам
2:3
44' Пенальти
Хаджи Самир
2:4
45' Гол
Лаюни Амор
2:5
60' Гол
Юссеф Али

Ход матча

6'
0:1
Инусса Зейдан
(Ромео Аман)
21'
0:2
Лаюни Амор
22'
Штумпф Крис
 
31'
 
Рюгор Миккель
32'
Хаджи Самир
1:2
34'
Энгларо Иван
 
35'
1:3
Юссеф Али
43'
 
Лундквист Адам
44'
Хаджи Самир
2:3
45'
2:4
Лаюни Амор
(Лундквист Адам)
57'
Yannick Schaus
Энгларо Иван
 
57'
Бенхедим Билал
Ibrahima Bah
 
60'
2:5
Юссеф Али
(Инусса Зейдан)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 108
Дюделанж 33.3% (36)
X 19.4% (21)
Хеккен 47.2% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дюделанж
Ничья
Хеккен
63.00
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4.80
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4.65
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Все Коэффициенты
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
22
Guilain
Zrankeon
33
Штумпф
Крис
6
Фрере
Бруно
4
Энгларо
Иван
14
Ibrahima
Bah
8
Боич
Филип
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
26
Абрахамссон
Петер
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Дюделанж
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Самир 4 (3) 1.33
Боич Филип 1 0.33
Штумпф Крис 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 2
Юссеф Али 1 1
Инусса Зейдан 1 1
Лундквист Адам 0 0
Ромео Аман 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луиси Антонио 1 0
Кирш Мехди 1 0
Хаджи Самир 1 0
Штумпф Крис 1 0
Ibrahima Bah 1 0
Yannick Schaus 1 0
Энгларо Иван 1 0
Guilain Zrankeon 1 0
Sinan Altun 1 0
Tim Flick 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 1 0
Лундквист Адам 1 0

Результаты матчей

Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дюделанж - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2
Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2
Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Дюделанж
Хеккен

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дюделанж
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лундквист Адам сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 108
    Дюделанж 33.3% (36)
    X 19.4% (21)
    Хеккен 47.2% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дюделанж
    Ничья
    Хеккен
    63.00
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    4.80
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    Прогнозы на матч Дюделанж 2:5 Хеккен

    Исход игры
    Дюделанж
    33.3% (36)
    Ничья
    19.4% (21)
    Хеккен
    47.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.11% (65)
    Меньше
    36.89% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    76.7% (79)
    Нет
    23.3% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Хеккен
    26.9% (29)
    2:1 Дюделанж
    22.2% (24)
    1:1 Ничья
    14.8% (16)
    1:0 Дюделанж
    6.5% (7)
    0:2 Хеккен
    6.5% (7)
    0:1 Хеккен
    5.6% (6)
    1:3 Хеккен
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
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