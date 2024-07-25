Тур: 2. Стадион: Йос Носбаум.
0'
0:1
6' ГолИнусса Зейдан
0:2
21' ГолЛаюни Амор
22' Желтая карточкаШтумпф Крис
31' Желтая карточкаРюгор Миккель
1:2
32' ПенальтиХаджи Самир
34' Желтая карточкаЭнгларо Иван
1:3
35' ГолЮссеф Али
43' Желтая карточкаЛундквист Адам
2:3
44' ПенальтиХаджи Самир
2:4
45' ГолЛаюни Амор
2:5
60' ГолЮссеф Али
Ход матча
6'
0:1
21'
0:2
22'
31'
32'
1:2
34'
35'
1:3
43'
44'
2:3
45'
2:4
60'
2:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
33
Штумпф
Крис
14
Ibrahima
Bah
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ibrahima BahПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кирш МехдиПолузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Tim Flick
-
-
-
80 Sinan Altun
-
Главный тренер: Marco Martino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Самир
|4 (3)
|1.33
|Боич Филип
|1
|0.33
|Штумпф Крис
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|2
|2
|Юссеф Али
|1
|1
|Инусса Зейдан
|1
|1
|Лундквист Адам
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луиси Антонио
|1
|0
|Кирш Мехди
|1
|0
|Хаджи Самир
|1
|0
|Штумпф Крис
|1
|0
|Ibrahima Bah
|1
|0
|Yannick Schaus
|1
|0
|Энгларо Иван
|1
|0
|Guilain Zrankeon
|1
|0
|Sinan Altun
|1
|0
|Tim Flick
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
Результаты матчей
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дюделанж - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2
Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2
Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Результаты матчей
Дюделанж
Хеккен
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дюделанж
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Дюделанж 2:5 Хеккен
Исход игры
Дюделанж
33.3% (36)
Ничья
19.4% (21)
Хеккен
47.2% (51)
Тотал 2.5
Больше
63.11% (65)
Меньше
36.89% (38)
Обе команды забьют
Да
76.7% (79)
Нет
23.3% (24)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
26.9% (29)
2:1 Дюделанж
22.2% (24)
1:1 Ничья
14.8% (16)
1:0 Дюделанж
6.5% (7)
0:2 Хеккен
6.5% (7)
0:1 Хеккен
5.6% (6)
1:3 Хеккен
3.7% (4)
2:2 Ничья
3.7% (4)
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