☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Дюделанж
2:6
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
6' Гол
Инусса Зейдан
0:2
21' Гол
Лаюни Амор
22' Желтая карточка
Штумпф Крис
31' Желтая карточка
Рюгор Миккель
1:2
32' Пенальти
Хаджи Самир
34' Желтая карточка
Энгларо Иван
1:3
35' Гол
Юссеф Али
43' Желтая карточка
Лундквист Адам
2:3
44' Пенальти
Хаджи Самир
2:4
45' Гол
Лаюни Амор
2:5
60' Гол
Юссеф Али
71' Желтая карточка
Guilain Zrankeon
78' Желтая карточка
Деккер Винсент
79' Желтая карточка
Кирш Мехди
2:6
88' Гол
Хрстич Срджан
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Инусса Зейдан
(Ромео Аман)
21'
0:2
Лаюни Амор
22'
Штумпф Крис
 
31'
 
Рюгор Миккель
32'
Хаджи Самир
1:2
34'
Энгларо Иван
 
35'
1:3
Юссеф Али
43'
 
Лундквист Адам
44'
Хаджи Самир
2:3
45'
2:4
Лаюни Амор
(Лундквист Адам)
57'
Yannick Schaus
Энгларо Иван
 
57'
Бенхедим Билал
Ibrahima Bah
 
60'
2:5
Юссеф Али
(Инусса Зейдан)
65'
 
Jeremy Agbonifo
Лаюни Амор
65'
 
Дабо Понтус
Рюгор Миккель
71'
Guilain Zrankeon
 
74'
Эспозито Энцо
Деспрез Дидье
 
78'
Деккер Винсент
 
79'
Кирш Мехди
 
81'
 
Северин Ниуль
Инусса Зейдан
81'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
81'
 
Хаммар Юхан
Лоде Мариус
84'
Evan Rotundo
Боич Филип
 
84'
Луиси Антонио
Хаджи Самир
 
88'
2:6
Хрстич Срджан
(Северин Ниуль)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 108
Дюделанж 33.3% (36)
X 19.4% (21)
Хеккен 47.2% (51)
Все прогнозы
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
22
Guilain
Zrankeon
33
Штумпф
Крис
6
Фрере
Бруно
4
Энгларо
Иван
14
Ibrahima
Bah
8
Боич
Филип
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
26
Абрахамссон
Петер
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Дюделанж
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Самир 4 (3) 1.33
Боич Филип 1 0.33
Штумпф Крис 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 2
Юссеф Али 2 2
Инусса Зейдан 1 1
Хрстич Срджан 1 1
Лундквист Адам 0 0
Ромео Аман 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирш Мехди 2 0
Guilain Zrankeon 2 0
Луиси Антонио 1 0
Хаджи Самир 1 0
Штумпф Крис 1 0
Ibrahima Bah 1 0
Деккер Винсент 1 0
Yannick Schaus 1 0
Энгларо Иван 1 0
Sinan Altun 1 0
Tim Flick 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 1 0
Лундквист Адам 1 0

Результаты матчей

Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дюделанж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дюделанж - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2
Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1
Хеккен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2
Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Дюделанж
Хеккен

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
2:6
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дюделанж
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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    Прогнозы 108
    Дюделанж 33.3% (36)
    X 19.4% (21)
    Хеккен 47.2% (51)
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    Прогнозы на матч Дюделанж 2:6 Хеккен

    Исход игры
    Дюделанж
    33.3% (36)
    Ничья
    19.4% (21)
    Хеккен
    47.2% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.11% (65)
    Меньше
    36.89% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    76.7% (79)
    Нет
    23.3% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Хеккен
    26.9% (29)
    2:1 Дюделанж
    22.2% (24)
    1:1 Ничья
    14.8% (16)
    1:0 Дюделанж
    6.5% (7)
    0:2 Хеккен
    6.5% (7)
    0:1 Хеккен
    5.6% (6)
    1:3 Хеккен
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
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