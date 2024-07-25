Тур: 2. Стадион: Джи Эс Пи.
1:0
Второй тайм: 50'
0'
13' Желтая карточкаМчедлишвили Георгий
31' Желтая карточкаКулибали Сену
33' Желтая карточкаНинкович Никола
1:0
41' ГолКулибали Сену
43' Желтая карточкаГигаури Мераб
Ход матча
31'
33'
41'
1:0
43'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
31
Кляич
Филип
12
Сахо
Мамаду
14
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
79 Tahsin Ozler
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янсане МомоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Сену
|1
|1
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|1
|0.33
|Мчедлишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сену
|1
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигаури Мераб
|2
|0
|Ауро Альваро
|2
|0
|Нинкович Никола
|1
|0
|Монтейру Педру
|1
|0
|Мчедлишвили Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0
Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тирана - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3
Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Торпедо Кутаиси
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Торпедо Кутаиси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Ноа Ереван
|Виргиль Пинсон
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Торпедо Кутаиси
Исход игры
Омония Никосия
77.4% (82)
Ничья
17% (18)
Торпедо Кутаиси
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.66% (46)
Меньше
55.34% (57)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Омония Никосия
34% (36)
1:0 Омония Никосия
29.2% (31)
1:1 Ничья
14.2% (15)
2:0 Омония Никосия
8.5% (9)
1:2 Торпедо Кутаиси
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Торпедо Кутаиси
1.9% (2)
3:1 Омония Никосия
1.9% (2)
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