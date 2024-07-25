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Тур: 2. Стадион: .
Омония Никосия
1:0
Второй тайм: 50'
Торпедо Кутаиси
0'
13' Желтая карточка
Мчедлишвили Георгий
31' Желтая карточка
Кулибали Сену
33' Желтая карточка
Нинкович Никола
1:0
41' Гол
Кулибали Сену
43' Желтая карточка
Гигаури Мераб

Ход матча

13'
 
Мчедлишвили Георгий
31'
Кулибали Сену
 
33'
 
Нинкович Никола
41'
Кулибали Сену
1:0
43'
 
Гигаури Мераб
46'
 
Янсане Момо
Жуниор Элитон
46'
 
Warley Leandro
Мчедлишвили Георгий

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 106
Омония Никосия 77.4% (82)
X 17% (18)
Торпедо Кутаиси 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.63
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8.00
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8.43
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
40
Фабиано
Фрейтас
17
Масурас
Яннис
5
Кулибали
Сену
30
Панайоту
Николас
24
Хаммас
Амин
76
Харалампус
Харалампос
20
Марич
Матео
80
Эракович
Новица
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
31
Кляич
Филип
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
3
Монтейру
Педру
12
Сахо
Мамаду
22
Мчедлишвили
Георгий
7
Гигаури
Мераб
20
Жуниор
Элитон
10
Нинкович
Никола
9
Йонсен
Бьорн
14
Перес
Фелипе
Омония Никосия
4-3-3
Торпедо Кутаиси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Сену 1 1
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 1 0.33
Мчедлишвили Георгий 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сену 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигаури Мераб 2 0
Ауро Альваро 2 0
Нинкович Никола 1 0
Монтейру Педру 1 0
Мчедлишвили Георгий 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0
Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тирана - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3
Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Торпедо Кутаиси

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Ноа Ереван Виргиль Пинсон 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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Прогнозы 106
Омония Никосия 77.4% (82)
X 17% (18)
Торпедо Кутаиси 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.63
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8.00
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Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Торпедо Кутаиси

Исход игры
Омония Никосия
77.4% (82)
Ничья
17% (18)
Торпедо Кутаиси
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.66% (46)
Меньше
55.34% (57)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Омония Никосия
34% (36)
1:0 Омония Никосия
29.2% (31)
1:1 Ничья
14.2% (15)
2:0 Омония Никосия
8.5% (9)
1:2 Торпедо Кутаиси
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Торпедо Кутаиси
1.9% (2)
3:1 Омония Никосия
1.9% (2)
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Торпедо Кутаиси
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