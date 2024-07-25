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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Омония Никосия
3:1
Конец матча
Торпедо Кутаиси
0'
13' Желтая карточка
Мчедлишвили Георгий
31' Желтая карточка
Кулибали Сену
33' Желтая карточка
Нинкович Никола
1:0
41' Гол
Кулибали Сену
43' Желтая карточка
Гигаури Мераб
52' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
56' Желтая карточка
Хаммас Амин
1:1
75' Гол
Янсане Момо
75' Желтая карточка
Фабиано Фрейтас
2:1
78' Гол
Кулибали Сену
78' Желтая карточка
Янсане Момо
3:1
84' Гол
Эвандро Коста
87' Желтая карточка
Йонсен Бьорн
90' Желтая карточка
Сандохадзе Ника
90'+5

Ход матча

13'
 
Мчедлишвили Георгий
31'
Кулибали Сену
 
33'
 
Нинкович Никола
41'
Кулибали Сену
1:0
43'
 
Гигаури Мераб
46'
 
Янсане Момо
Жуниор Элитон
46'
 
Warley Leandro
Мчедлишвили Георгий
52'
Харалампус Харалампос
 
56'
Хаммас Амин
 
68'
Эвандро Коста
Харалампус Харалампос
 
68'
Какулис Андроникос
Стемпиньски Мариуш
 
73'
 
Tsotne Patsatsia
Гигаури Мераб
73'
 
Бидзинашвили Ираклий
Монтейру Педру
75'
1:1
Янсане Момо
75'
Фабиано Фрейтас
 
78'
Кулибали Сену
2:1
78'
 
Янсане Момо
84'
Эвандро Коста
3:1
87'
 
Йонсен Бьорн
89'
Saidou Alioum
Симич Велько
 
89'
Дионку Альфа
Масурас Яннис
 
90'
 
Шергелашвили Лаша
Нинкович Никола
90'
 
Сандохадзе Ника

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 106
Омония Никосия 77.4% (82)
X 17% (18)
Торпедо Кутаиси 5.7% (6)
Все прогнозы
40
Фабиано
Фрейтас
17
Масурас
Яннис
5
Кулибали
Сену
30
Панайоту
Николас
24
Хаммас
Амин
76
Харалампус
Харалампос
20
Марич
Матео
80
Эракович
Новица
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
31
Кляич
Филип
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
3
Монтейру
Педру
12
Сахо
Мамаду
22
Мчедлишвили
Георгий
7
Гигаури
Мераб
20
Жуниор
Элитон
10
Нинкович
Никола
9
Йонсен
Бьорн
14
Перес
Фелипе
Омония Никосия
4-3-3
Торпедо Кутаиси
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Сену 2 2
Эвандро Коста 1 1
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 1 0.33
Янсане Момо 1 0.33
Мчедлишвили Георгий 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Фрейтас 1 0
Хаммас Амин 1 0
Кулибали Сену 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигаури Мераб 2 0
Ауро Альваро 2 0
Нинкович Никола 1 0
Сандохадзе Ника 1 0
Йонсен Бьорн 1 0
Монтейру Педру 1 0
Мчедлишвили Георгий 1 0
Янсане Момо 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0
Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тирана - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3
Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Торпедо Кутаиси

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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    Прогнозы 106
    Омония Никосия 77.4% (82)
    X 17% (18)
    Торпедо Кутаиси 5.7% (6)
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    Прогнозы на матч Омония Никосия 3:1 Торпедо Кутаиси

    Исход игры
    Омония Никосия
    77.4% (82)
    Ничья
    17% (18)
    Торпедо Кутаиси
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.66% (46)
    Меньше
    55.34% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    59.22% (61)
    Нет
    40.78% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Омония Никосия
    34% (36)
    1:0 Омония Никосия
    29.2% (31)
    1:1 Ничья
    14.2% (15)
    2:0 Омония Никосия
    8.5% (9)
    1:2 Торпедо Кутаиси
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:1 Торпедо Кутаиси
    1.9% (2)
    3:1 Омония Никосия
    1.9% (2)
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