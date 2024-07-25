Тур: 2. Стадион: Стьёрнувёллюр.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБаранов Никита
1:0
24' ГолАтласон Эмиль
45' Желтая карточкаAbdoulie Ceesay
1:1
55' ГолPatrik Kristal
62' Желтая карточкаKjartan Mar Kjartansson
70' Желтая карточкаPredrag Medic
2:1
73' ГолАтласон Эмиль
80' Желтая карточкаHaukur Brink
90'+5
Ход матча
22'
24'
1:0
45'
55'
1:1
70'
73'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
99
Жаржу
Эбрима
19
Лутс
Сиим
14
Саарма
Роби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Haukur Brink
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йокулл Элисабетарсон
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лутс СиимНападающий
- Нападающий
-
14 Саарма РобиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
-
25 Мухамед ГуйеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Oskar Hoim
-
41 Daniel Luts
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
Бомбардиры внутри турнира
Стьярнан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атласон Эмиль
|5
|1.67
|Hilmar Halldorsson1
|1
|0.33
|Arni Snaer Olafsson
|0
|0
|Торкелссон Роберт Фрости
|0
|0
|Haukur Brink
|0
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Kristal
|1
|0.33
|Predrag Medic
|1
|0.33
|Oskar Hoim
|1
|0.33
|Abdoulie Ceesay
|1
|0.33
Карточки
Стьярнан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kjartan Mar Kjartansson
|2
|0
|Sindri Ingimarsson
|1
|0
|Haukur Brink
|1
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milan Delevic
|2
|0
|Баранов Никита
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Predrag Medic
|1
|0
|Жаржу Эбрима
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
|Patrik Kristal
|1
|0
|Abdoulie Ceesay
|1
|0
Результаты матчей
Стьярнан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Стьярнан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Стьярнан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стьярнан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стьярнан - Филкир Рейкьявик 2:0 Линфилд - Стьярнан 3:2 Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2
Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 3:1
Результаты матчей
Стьярнан
Пайде Линнамеесконд
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Стьярнан
Пайде Линнамеесконд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Стьярнан 2:1 Пайде Линнамеесконд
Исход игры
Стьярнан
77.1% (84)
Ничья
20.2% (22)
Пайде Линнамеесконд
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Стьярнан
35.8% (39)
1:0 Стьярнан
22.9% (25)
1:1 Ничья
13.8% (15)
2:0 Стьярнан
11% (12)
0:0 Ничья
4.6% (5)
3:1 Стьярнан
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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