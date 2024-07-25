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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Стьярнан
2:1
Конец матча
Пайде Линнамеесконд
0'
22' Желтая карточка
Баранов Никита
1:0
24' Гол
Атласон Эмиль
45' Желтая карточка
Abdoulie Ceesay
1:1
55' Гол
Patrik Kristal
62' Желтая карточка
Kjartan Mar Kjartansson
70' Желтая карточка
Predrag Medic
2:1
73' Гол
Атласон Эмиль
80' Желтая карточка
Haukur Brink
90'+5

Ход матча

14'
Haukur Brink
Oli Omarsson
 
22'
 
Баранов Никита
24'
Атласон Эмиль
1:0
25'
 
Dimitri Jepihhin
Лутс Сиим
45'
 
Abdoulie Ceesay
55'
1:1
Patrik Kristal
55'
 
Daniel Luts
Abdoulie Ceesay
62'
Kjartan Mar Kjartansson
 
70'
 
Predrag Medic
71'
Hilmar Halldorsson1
Oervar Eggertsson
 
71'
Гюдлёйгссон Бальдюр-Логи
Helgi Ingason
 
72'
Johann Arni Gunnarsson
Kjartan Mar Kjartansson
 
73'
Атласон Эмиль
(Arni Snaer Olafsson)
2:1
75'
 
Oskar Hoim
Predrag Medic
75'
 
Агйепонг Томас
Саарма Роби
80'
Haukur Brink
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 109
Стьярнан 77.1% (84)
X 20.2% (22)
Пайде Линнамеесконд 2.8% (3)
Все прогнозы
13
Росенерн
Маттиас
2
Айгиссон
Хейдар
5
Кристьянсон
Гудмундур
6
Sindri
Ingimarsson
4
Oli
Omarsson
32
Orvar
Orvarsson
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
35
Helgi
Ingason
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
7
Oervar
Eggertsson
22
Атласон
Эмиль
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
27
Баранов
Никита
29
Салисте
Йозеф
6
Patrik
Kristal
23
Milan
Delevic
16
Predrag
Medic
8
Оямаа
Хенрик
19
Лутс
Сиим
20
Abdoulie
Ceesay
14
Саарма
Роби
Стьярнан
5-4-1
Пайде Линнамеесконд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 5 1.67
Hilmar Halldorsson1 1 0.33
Arni Snaer Olafsson 0 0
Торкелссон Роберт Фрости 0 0
Haukur Brink 0 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Kristal 1 0.33
Predrag Medic 1 0.33
Oskar Hoim 1 0.33
Abdoulie Ceesay 1 0.33

Карточки

Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Mar Kjartansson 2 0
Sindri Ingimarsson 1 0
Haukur Brink 1 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milan Delevic 2 0
Баранов Никита 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Predrag Medic 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Oskar Hoim 1 0
Patrik Kristal 1 0
Abdoulie Ceesay 1 0

Результаты матчей

Стьярнан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Стьярнан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Стьярнан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стьярнан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стьярнан - Филкир Рейкьявик 2:0 Линфилд - Стьярнан 3:2 Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2
Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 3:1

Результаты матчей

Стьярнан
Пайде Линнамеесконд

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стьярнан
Пайде Линнамеесконд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Abdoulie Ceesay получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Лутс Сиим уходит с поля. Dimitri Jepihhin выходит вместо него
    • 24'
      Г О О О О Л - Атласон Эмиль бьет в цель!
    • 22'
      Баранов Никита получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Oli Omarsson уходит с поля. Haukur Brink выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stjoernuvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Стьярнан 77.1% (84)
    X 20.2% (22)
    Пайде Линнамеесконд 2.8% (3)
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    Прогнозы на матч Стьярнан 2:1 Пайде Линнамеесконд

    Исход игры
    Стьярнан
    77.1% (84)
    Ничья
    20.2% (22)
    Пайде Линнамеесконд
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.76% (47)
    Меньше
    55.24% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Стьярнан
    35.8% (39)
    1:0 Стьярнан
    22.9% (25)
    1:1 Ничья
    13.8% (15)
    2:0 Стьярнан
    11% (12)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    3:1 Стьярнан
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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