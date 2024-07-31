☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Хеккен
6:1
Конец матча
Дюделанж
0'
0:1
4' Гол
Боич Филип
1:1
16' Гол в свои ворота
Деккер Винсент
19' Желтая карточка
Деккер Винсент
2:1
27' Гол
Jeremy Agbonifo
31' Желтая карточка
Jeremy Agbonifo
39' Вторая желтая карточка
Деккер Винсент
3:1
45' Гол
Хрстич Срджан
4:1
48' Гол
Хрстич Срджан
5:1
53' Гол
Северин Ниуль
6:1
57' Гол
Хаммар Юхан
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Боич Филип
16'
Деккер Винсент
1:1
19'
 
Деккер Винсент
27'
Jeremy Agbonifo
(Дабо Понтус)
2:1
31'
Jeremy Agbonifo
 
39'
 
Деккер Винсент
45'
Хрстич Срджан
(Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль)
3:1
46'
 
Кирш Мехди
Бенхедим Билал
46'
 
Yannick Schaus
Guilain Zrankeon
46'
 
Oege-Sietse van Lingen
Энгларо Иван
46'
Линдберг Юлиус
Ромео Аман
 
46'
Северин Ниуль
Инусса Зейдан
 
48'
Хрстич Срджан
4:1
53'
Северин Ниуль
5:1
57'
Хаммар Юхан
(Jeremy Agbonifo)
6:1
61'
Янссон Сигге
Дабо Понтус
 
63'
 
Tim Flick
Хаджи Самир
69'
 
Монтейро Диого
Боич Филип
76'
Лаюни Амор
Jeremy Agbonifo
 
76'
Юссеф Али
Хрстич Срджан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 8 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 115
Хеккен 81.7% (94)
X 12.2% (14)
Дюделанж 6.1% (7)
Все прогнозы
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
16
Дабо
Понтус
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
19
Хрстич
Срджан
29
Инусса
Зейдан
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
24
Кирш
Мехди
33
Штумпф
Крис
18
Miguel
Goncalves
6
Фрере
Бруно
4
Энгларо
Иван
19
Бенхедим
Билал
23
Хаджи
Самир
8
Боич
Филип
Хеккен
4-3-3
Дюделанж
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хеккен
Дюделанж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:6

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
6

Среднее время на гол

0
15

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
6

Среднее время на гол

45
15

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 3 1.5
Jeremy Agbonifo 2 1
Лаюни Амор 2 1
Юссеф Али 2 1
Инусса Зейдан 1 0.5
Северин Ниуль 1 0.5
Хаммар Юхан 1 0.5
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Лундквист Адам 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаджи Самир 4 (3) 1
Боич Филип 2 0.5
Штумпф Крис 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Винсент 2 1
Кирш Мехди 2 0
Guilain Zrankeon 2 0
Луиси Антонио 1 0
Хаджи Самир 1 0
Штумпф Крис 1 0
Ibrahima Bah 1 0
Yannick Schaus 1 0
Энгларо Иван 1 0
Sinan Altun 1 0
Tim Flick 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
2
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1
Дюделанж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дюделанж - Хеккен 2:6 Дюделанж - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3
Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0

Результаты матчей

Хеккен
Дюделанж

Точный счет

6:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:6
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

6
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Хеккен 81.7% (94)
    X 12.2% (14)
    Дюделанж 6.1% (7)
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    Прогнозы на матч Хеккен 6:1 Дюделанж

    Исход игры
    Хеккен
    81.7% (94)
    Ничья
    12.2% (14)
    Дюделанж
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Хеккен
    25.2% (29)
    2:1 Хеккен
    13% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    3:0 Хеккен
    11.3% (13)
    3:1 Хеккен
    10.4% (12)
    1:0 Хеккен
    7.8% (9)
    4:1 Хеккен
    7% (8)
    1:2 Дюделанж
    3.5% (4)
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