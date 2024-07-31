Тур: 2. Стадион: Бравида Арена.
0'
0:1
4' ГолБоич Филип
1:1
16' Гол в свои воротаДеккер Винсент
19' Желтая карточкаДеккер Винсент
2:1
27' ГолJeremy Agbonifo
31' Желтая карточкаJeremy Agbonifo
39' Вторая желтая карточкаДеккер Винсент
3:1
45' ГолХрстич Срджан
4:1
48' ГолХрстич Срджан
5:1
53' ГолСеверин Ниуль
6:1
57' ГолХаммар Юхан
90'+4
Ход матча
4'
0:1
16'
1:1
19'
27'
2:1
31'
39'
45'
48'
4:1
53'
5:1
57'
6:1
63'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
8 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
16
Дабо
Понтус
27
Ромео
Аман
24
Кирш
Мехди
33
Штумпф
Крис
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ibrahima BahПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Tim Flick
-
-
-
80 Sinan Altun
-
Главный тренер: Marco Martino
История личных встреч
Хеккен
Дюделанж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
6
Среднее время на гол
0
15
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
6
Среднее время на гол
45
15
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|3
|1.5
|Jeremy Agbonifo
|2
|1
|Лаюни Амор
|2
|1
|Юссеф Али
|2
|1
|Инусса Зейдан
|1
|0.5
|Северин Ниуль
|1
|0.5
|Хаммар Юхан
|1
|0.5
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаджи Самир
|4 (3)
|1
|Боич Филип
|2
|0.5
|Штумпф Крис
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деккер Винсент
|2
|1
|Кирш Мехди
|2
|0
|Guilain Zrankeon
|2
|0
|Луиси Антонио
|1
|0
|Хаджи Самир
|1
|0
|Штумпф Крис
|1
|0
|Ibrahima Bah
|1
|0
|Yannick Schaus
|1
|0
|Энгларо Иван
|1
|0
|Sinan Altun
|1
|0
|Tim Flick
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
2
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5
Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1
Дюделанж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дюделанж - Хеккен 2:6 Дюделанж - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Дюделанж 0:1 Вильц - Дюделанж 2:3
Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0 Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0
Результаты матчей
Хеккен
Дюделанж
Точный счет
6:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:6
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:6
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
6
2 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Дюделанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
Прогнозы на матч Хеккен 6:1 Дюделанж
Исход игры
Хеккен
81.7% (94)
Ничья
12.2% (14)
Дюделанж
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
2:0 Хеккен
25.2% (29)
2:1 Хеккен
13% (15)
1:1 Ничья
11.3% (13)
3:0 Хеккен
11.3% (13)
3:1 Хеккен
10.4% (12)
1:0 Хеккен
7.8% (9)
4:1 Хеккен
7% (8)
1:2 Дюделанж
3.5% (4)
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