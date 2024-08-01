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Тур: 2. Стадион: .
АЕК Ларнака
0:2
Второй тайм: 49'
Пакш
0'
0:1
19' Гол
Виндеккер Йожеф
19' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
35' Желтая карточка
Гарсия Анхель
37' Желтая карточка
Осват Оттила
0:2
42' Гол
Kristof Papp

Ход матча

19'
0:1
Виндеккер Йожеф
19'
Enzo Cabrera2
 
35'
Гарсия Анхель
 
37'
 
Осват Оттила
42'
0:2
Kristof Papp
(Осват Оттила)
46'
Миличевич Хрвое
Санчес Факундо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 111
АЕК Ларнака 81.1% (90)
X 12.6% (14)
Пакш 6.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Пакш
3.39
5.90
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
28
Санчес
Факундо
22
Экполо
Годсвилл
27
Роберж
Валентин
14
Гарсия
Анхель
8
Роден
Маркус
6
Суарес
Хайме
11
Фараж
Имад
10
Димерс
Марк
16
Бруну
Гама
19
Enzo
Cabrera2
1
Саппанош
Петер
23
Отвош
Бенс
12
Ваш
Габор
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
30
Сабо
Янош
22
Виндеккер
Йожеф
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
29
Barna
Toth
10
Харасти
Жолт
АЕК Ларнака
4-2-3-1
Пакш
5-3-2

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пакш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 1 0.5
Виндеккер Йожеф 1 0.5
Kristof Papp 1 0.5
Barna Toth 1 0.5
Отвош Бенс 1 0.5
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Аломерович Златан 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Kristof Papp 1 0
Осват Оттила 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пакш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Пакш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пакш

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Санчес Факундо уходит с поля. Миличевич Хрвое выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Осват Оттила сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Kristof Papp бьет в цель!
  • 37'
    Осват Оттила получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Гарсия Анхель получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
АЕК Ларнака 81.1% (90)
X 12.6% (14)
Пакш 6.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Пакш
3.39
5.90
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4.70
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Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:2 Пакш онлайн

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Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:2 Пакш

Исход игры
АЕК Ларнака
81.1% (90)
Ничья
12.6% (14)
Пакш
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
2:1 АЕК Ларнака
36.9% (41)
2:0 АЕК Ларнака
22.5% (25)
1:0 АЕК Ларнака
16.2% (18)
1:1 Ничья
12.6% (14)
1:2 Пакш
4.5% (5)
3:0 АЕК Ларнака
1.8% (2)
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