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Тур: 2. Стадион: .
АЕК Ларнака
0:2
Конец матча
Пакш
0'
0:1
19' Гол
Харасти Жолт
19' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
35' Желтая карточка
Гарсия Анхель
37' Желтая карточка
Осват Оттила
0:2
42' Гол
Kristof Papp
73' Желтая карточка
Ваш Габор
90'+4

Ход матча

19'
0:1
Харасти Жолт
19'
Enzo Cabrera2
 
35'
Гарсия Анхель
 
37'
 
Осват Оттила
42'
0:2
Kristof Papp
(Осват Оттила)
46'
Миличевич Хрвое
Санчес Факундо
 
59'
Наум Гиоргос
Роден Маркус
 
59'
Фран Соль
Enzo Cabrera2
 
59'
 
Сабо Балинт
Харасти Жолт
59'
 
Бёде Даниэль
Barna Toth
67'
Clarismario Rodrigus
Фараж Имад
 
73'
 
Ваш Габор
74'
 
Балог Балаж
Kristof Papp
77'
Деметриу Мариос
Бруну Гама
 
81'
 
Krisztian Kovacs
Осват Оттила
81'
 
Erik Silye
Виндеккер Йожеф

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 111
АЕК Ларнака 81.1% (90)
X 12.6% (14)
Пакш 6.3% (7)
Все прогнозы
1
Аломерович
Златан
28
Санчес
Факундо
22
Экполо
Годсвилл
27
Роберж
Валентин
14
Гарсия
Анхель
8
Роден
Маркус
6
Суарес
Хайме
11
Фараж
Имад
10
Димерс
Марк
16
Бруну
Гама
19
Enzo
Cabrera2
1
Саппанош
Петер
23
Отвош
Бенс
12
Ваш
Габор
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
30
Сабо
Янош
22
Виндеккер
Йожеф
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
29
Barna
Toth
10
Харасти
Жолт
АЕК Ларнака
4-2-3-1
Пакш
5-3-2

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пакш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 2 1
Kristof Papp 1 0.5
Barna Toth 1 0.5
Отвош Бенс 1 0.5
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Аломерович Златан 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Enzo Cabrera2 1 0
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Kristof Papp 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пакш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Пакш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пакш

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Осват Оттила сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Kristof Papp бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    АЕК Ларнака 81.1% (90)
    X 12.6% (14)
    Пакш 6.3% (7)
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    Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:2 Пакш онлайн

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    Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:2 Пакш

    Исход игры
    АЕК Ларнака
    81.1% (90)
    Ничья
    12.6% (14)
    Пакш
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    2:1 АЕК Ларнака
    36.9% (41)
    2:0 АЕК Ларнака
    22.5% (25)
    1:0 АЕК Ларнака
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    1:2 Пакш
    4.5% (5)
    3:0 АЕК Ларнака
    1.8% (2)
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