Тур: 2. Стадион: АЕК Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолХарасти Жолт
19' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
35' Желтая карточкаГарсия Анхель
37' Желтая карточкаОсват Оттила
0:2
42' ГолKristof Papp
73' Желтая карточкаВаш Габор
90'+4
Ход матча
19'
0:1
19'
35'
37'
42'
0:2
73'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Фараж
Имад
10
Димерс
Марк
16
Бруну
Гама
23
Отвош
Бенс
12
Ваш
Габор
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
30
Сабо
Янош
21
Kristof
Papp
29
Barna
Toth
10
Харасти
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
-
12 Ваш ГаборЗащитник
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
-
11 Осват ОттилаЗащитник
-
30 Сабо ЯношЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
-
29 Barna TothНападающий
-
10 Харасти ЖолтНападающий
- Запасные игроки
-
77 Геве ЖолтЗащитник
- Полузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
15 Зимони ДавидНападающий
-
27 Сабо БалинтНападающий
-
-
-
14 Erik Silye
-
17 Bence Kocsis
-
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
История личных встреч
АЕК Ларнака
Пакш
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харасти Жолт
|2
|1
|Kristof Papp
|1
|0.5
|Barna Toth
|1
|0.5
|Отвош Бенс
|1
|0.5
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Осват Оттила
|0
|0
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Enzo Cabrera2
|1
|0
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Kristof Papp
|1
|0
|Осват Оттила
|1
|0
|Ваш Габор
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пакш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2
Пакш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Пакш
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Пакш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч АЕК Ларнака 0:2 Пакш
Исход игры
АЕК Ларнака
81.1% (90)
Ничья
12.6% (14)
Пакш
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
2:1 АЕК Ларнака
36.9% (41)
2:0 АЕК Ларнака
22.5% (25)
1:0 АЕК Ларнака
16.2% (18)
1:1 Ничья
12.6% (14)
1:2 Пакш
4.5% (5)
3:0 АЕК Ларнака
1.8% (2)
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