☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Университатя Крайова
3:2
Конец матча
Марибор
0'
22' Желтая карточка
Кольич Элвир
30' Желтая карточка
Иличич Йосип
1:0
52' Гол
Митрицэ Александру
1:1
68' Гол
Иличич Йосип
69' Желтая карточка
Бурле Редван
2:1
72' Гол
Сьерра Грего
78' Желтая карточка
Митрицэ Александру
2:2
82' Гол
Якупович Арнел
89' Желтая карточка
Зайков Джоко
3:2
90' Гол
Кольич Элвир
90'+8

Ход матча

22'
Кольич Элвир
 
30'
 
Иличич Йосип
46'
Иван Андрей
Парадела Луис
 
52'
Митрицэ Александру
1:0
61'
 
Бурле Редван
Баришич Макс
68'
1:1
Иличич Йосип
(Репас Ян)
69'
 
Бурле Редван
72'
Баярам Штефан
Меквабишвили Анзор
 
72'
Хури Льес
Крецу Александру
 
72'
Сьерра Грего
2:1
75'
 
Якупович Арнел
Бозик Марко
78'
Митрицэ Александру
 
82'
2:2
Якупович Арнел
89'
Зайков Джоко
 
89'
Нчамаа Базилио
Влэдою Штефан
 
89'
Мора Карлос
Митрицэ Александру
 
90'
 
Лорбер Марсель
Иличич Йосип
90'
Кольич Элвир
(Мора Карлос)
3:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 106
Университатя Крайова 48.1% (51)
X 30.2% (32)
Марибор 21.7% (23)
Все прогнозы
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Takuto
Oshima
7
Парадела
Луис
5
Меквабишвили
Анзор
28
Митрицэ
Александру
19
Кольич
Элвир
1
Юг
Ажбей
5
Сирвис
Пиюс
50
Lan
Vidmar
6
Мбондо
Брэдли
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
8
Бозик
Марко
13
Etienne
Beugre
Университатя Крайова
4-2-3-1
Марибор
4-2-3-1

История личных встреч

Университатя Крайова
Марибор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 1 0.5
Кольич Элвир 1 0.5
Сьерра Грего 1 0.5
Мора Карлос 0 0
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якупович Арнел 2 1
Репас Ян 1 0.5
Иличич Йосип 1 0.5
Милец Мартин 0 0
Репас Жига 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальдонадо Дениль 0 1
Зайков Джоко 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Кольич Элвир 1 0
Парадела Луис 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иличич Йосип 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Бурле Редван 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1
Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Марибор

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Кольич Элвир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Университатя Крайова 48.1% (51)
    X 30.2% (32)
    Марибор 21.7% (23)
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    Прогнозы на матч Университатя Крайова 3:2 Марибор

    Исход игры
    Университатя Крайова
    48.1% (51)
    Ничья
    30.2% (32)
    Марибор
    21.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (42)
    Меньше
    59.62% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (74)
    Нет
    28.85% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (32)
    2:1 Университатя Крайова
    22.6% (24)
    1:0 Университатя Крайова
    19.8% (21)
    1:2 Марибор
    12.3% (13)
    2:0 Университатя Крайова
    3.8% (4)
    0:1 Марибор
    3.8% (4)
    3:1 Университатя Крайова
    1.9% (2)
    1:3 Марибор
    1.9% (2)
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