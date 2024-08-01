Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко.
3:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКольич Элвир
30' Желтая карточкаИличич Йосип
1:0
52' ГолМитрицэ Александру
1:1
68' ГолИличич Йосип
69' Желтая карточкаБурле Редван
2:1
72' ГолСьерра Грего
78' Желтая карточкаМитрицэ Александру
2:2
82' ГолЯкупович Арнел
89' Желтая карточкаЗайков Джоко
3:2
90' ГолКольич Элвир
90'+8
Ход матча
22'
30'
52'
68'
1:1
69'
72'
2:1
82'
2:2
89'
90'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
12 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
26
Зайков
Джоко
25
Сьерра
Грего
19
Кольич
Элвир
1
Юг
Ажбей
50
Lan
Vidmar
22
Милец
Мартин
20
Репас
Жига
15
Репас
Ян
10
Баришич
Макс
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
17 Мора Карлос
-
27 David Barbu
-
31 Stefan Bana
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
- Защитник
-
50 Lan VidmarЗащитник
- Защитник
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Репас ЖигаПолузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
10 Баришич МаксПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Придгар СамоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бурле РедванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Niko Grlic
-
21 Karol Borys
-
-
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Университатя Крайова
Марибор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|1
|0.5
|Кольич Элвир
|1
|0.5
|Сьерра Грего
|1
|0.5
|Мора Карлос
|0
|0
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якупович Арнел
|2
|1
|Репас Ян
|1
|0.5
|Иличич Йосип
|1
|0.5
|Милец Мартин
|0
|0
|Репас Жига
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальдонадо Дениль
|0
|1
|Зайков Джоко
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Парадела Луис
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иличич Йосип
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Бурле Редван
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2
Марибор
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Марибор - Домжале 4:1 Марибор - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Марибор 2:1
Марибор - ЦСКА-1948 2:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Марибор - Эгнатия 2:2 Марибор - Будучность 3:0 Марибор - Спартак Трнава 2:1 НК Ормож - Марибор 0:14 Копер - Марибор 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Марибор - Целе 3:1 Домжале - Марибор 1:1 Марибор - Рогашка 3:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Браво - Марибор 1:1 Марибор - Мура 5:0 Алюминий - Марибор 0:2 Марибор - Радомлье 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Марибор
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Университатя Крайова 3:2 Марибор
Исход игры
Университатя Крайова
48.1% (51)
Ничья
30.2% (32)
Марибор
21.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (42)
Меньше
59.62% (62)
Обе команды забьют
Да
71.15% (74)
Нет
28.85% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (32)
2:1 Университатя Крайова
22.6% (24)
1:0 Университатя Крайова
19.8% (21)
1:2 Марибор
12.3% (13)
2:0 Университатя Крайова
3.8% (4)
0:1 Марибор
3.8% (4)
3:1 Университатя Крайова
1.9% (2)
1:3 Марибор
1.9% (2)
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