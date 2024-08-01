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Тур: 2. Стадион: .
Ла-Фиорита
0:3
Второй тайм: 60'
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
13' Гол
Пёнтек Кшиштоф
0:2
31' Гол
Шахинер Омер Али
34' Желтая карточка
Чикарелли Даниэль
0:3
35' Гол
Гюрелер Хамза
53' Желтая карточка
Ба Уссейну

Ход матча

13'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
(Давидсон)
31'
0:2
Шахинер Омер Али
(Давидсон)
34'
Чикарелли Даниэль
 
35'
0:3
Гюрелер Хамза
(Пёнтек Кшиштоф)
53'
 
Ба Уссейну

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 108
Ла-Фиорита 3.7% (4)
X 2.8% (3)
Истанбул Башакшехир 93.5% (101)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ла-Фиорита
Ничья
Истанбул Башакшехир
65.00
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30.00
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1.06
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Все Коэффициенты
1
Заволи
Маттео
3
Luca
Di
Modugno
6
Санти
Филиппо
5
Маццотти
Марко
18
Фелипе
Жоао
II
20
Чикарелли
Даниэль
11
Семприни
Якопо
30
Токкачели
Алекс
34
Греко
Никола
17
Каселла
Франческо
9
Эмилиано
Ольсесе
98
Дилмен
Дениз
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
27
Ба
Уссейну
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
11
Давидсон
Ла-Фиорита
3-5-2
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греко Никола 1 0.25
Семприни Якопо 1 0.25
Чикарелли Даниэль 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 2 1
Фигейредо Жоау 2 1
Давидсон 1 0.5
Шахинер Омер Али 1 0.5
Кеман Оливье 1 0.5
Озджан Беркай 1 0.5
Гюрелер Хамза 1 0.5
Пелкас Димитрис 0 0
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0

Карточки

Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэрри Антонио 2 0
Фелипе Жоао II 1 0
Сципиони Стефано 1 0
Греко Никола 1 0
Маццотти Марко 1 0
Токкачели Алекс 1 0
Никола Маззотти 1 0
Чикарелли Даниэль 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 1 0

Результаты матчей

Ла-Фиорита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ла-Фиорита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Ла-Фиорита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0
Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0

Результаты матчей

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
6:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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Прогнозы 108
Ла-Фиорита 3.7% (4)
X 2.8% (3)
Истанбул Башакшехир 93.5% (101)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ла-Фиорита
Ничья
Истанбул Башакшехир
65.00
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Прогнозы на матч Ла-Фиорита 0:3 Истанбул Башакшехир

Исход игры
Ла-Фиорита
3.7% (4)
Ничья
2.8% (3)
Истанбул Башакшехир
93.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
63.21% (67)
Меньше
36.79% (39)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
0:2 Истанбул Башакшехир
26.9% (29)
1:2 Истанбул Башакшехир
21.3% (23)
0:3 Истанбул Башакшехир
19.4% (21)
1:3 Истанбул Башакшехир
5.6% (6)
0:1 Истанбул Башакшехир
4.6% (5)
0:4 Истанбул Башакшехир
4.6% (5)
1:4 Истанбул Башакшехир
3.7% (4)
1:1 Ничья
2.8% (3)
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Истанбул Башакшехир
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