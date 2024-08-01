Тур: 2. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0:3
Второй тайм: 60'
0'
0:1
13' ГолПёнтек Кшиштоф
0:2
31' ГолШахинер Омер Али
34' Желтая карточкаЧикарелли Даниэль
0:3
35' ГолГюрелер Хамза
53' Желтая карточкаБа Уссейну
Ход матча
13'
0:1
31'
0:2
35'
0:3
53'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 8
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
34
Греко
Никола
98
Дилмен
Дениз
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фелипе ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Греко НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лаго РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Манфредини
- Основной состав
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Бомбардиры внутри турнира
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Греко Никола
|1
|0.25
|Семприни Якопо
|1
|0.25
|Чикарелли Даниэль
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|1
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Давидсон
|1
|0.5
|Шахинер Омер Али
|1
|0.5
|Кеман Оливье
|1
|0.5
|Озджан Беркай
|1
|0.5
|Гюрелер Хамза
|1
|0.5
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
Карточки
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэрри Антонио
|2
|0
|Фелипе Жоао II
|1
|0
|Сципиони Стефано
|1
|0
|Греко Никола
|1
|0
|Маццотти Марко
|1
|0
|Токкачели Алекс
|1
|0
|Никола Маззотти
|1
|0
|Чикарелли Даниэль
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|1
|0
Результаты матчей
Ла-Фиорита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ла-Фиорита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Ла-Фиорита
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0
Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0
Результаты матчей
Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:1
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
6:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Ла-Фиорита 0:3 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Ла-Фиорита
3.7% (4)
Ничья
2.8% (3)
Истанбул Башакшехир
93.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
63.21% (67)
Меньше
36.79% (39)
Обе команды забьют
Да
37.74% (40)
Нет
62.26% (66)
Популярный счёт
0:2 Истанбул Башакшехир
26.9% (29)
1:2 Истанбул Башакшехир
21.3% (23)
0:3 Истанбул Башакшехир
19.4% (21)
1:3 Истанбул Башакшехир
5.6% (6)
0:1 Истанбул Башакшехир
4.6% (5)
0:4 Истанбул Башакшехир
4.6% (5)
1:4 Истанбул Башакшехир
3.7% (4)
1:1 Ничья
2.8% (3)
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