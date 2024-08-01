☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ла-Фиорита
0:4
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
13' Гол
Пёнтек Кшиштоф
0:2
31' Гол
Шахинер Омер Али
34' Желтая карточка
Чикарелли Даниэль
0:3
35' Гол
Гюрелер Хамза
53' Желтая карточка
Ба Уссейну
0:4
90' Гол
Пёнтек Кшиштоф
90'+4

Ход матча

13'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
(Давидсон)
31'
0:2
Шахинер Омер Али
(Давидсон)
34'
Чикарелли Даниэль
 
35'
0:3
Гюрелер Хамза
(Пёнтек Кшиштоф)
53'
 
Ба Уссейну
62'
Гуэрри Антонио
Luca Di Modugno
 
63'
Семераро Умберто
Фелипе Жоао
 
66'
 
Фигейредо Жоау
Пелкас Димитрис
66'
 
Гюрлер Сердар
Давидсон
72'
 
Кени Филипп
Шахинер Омер Али
74'
Дзафферани Томмазо
Токкачели Алекс
 
79'
Лаго Рамиро
Эмилиано Ольсесе
 
79'
Портаччо Лука
Каселла Франческо
 
83'
 
Алексич Даниел
Эргюн Онур
83'
 
Лима Лукас
Тюрюдж Дениз
90'
0:4
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 108
Ла-Фиорита 3.7% (4)
X 2.8% (3)
Истанбул Башакшехир 93.5% (101)
Все прогнозы
1
Заволи
Маттео
3
Luca
Di
Modugno
6
Санти
Филиппо
5
Маццотти
Марко
18
Фелипе
Жоао
II
20
Чикарелли
Даниэль
11
Семприни
Якопо
30
Токкачели
Алекс
34
Греко
Никола
17
Каселла
Франческо
9
Эмилиано
Ольсесе
98
Дилмен
Дениз
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
27
Ба
Уссейну
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
11
Давидсон
Ла-Фиорита
3-5-2
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греко Никола 1 0.25
Семприни Якопо 1 0.25
Чикарелли Даниэль 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 3 1.5
Фигейредо Жоау 2 1
Давидсон 1 0.5
Шахинер Омер Али 1 0.5
Кеман Оливье 1 0.5
Озджан Беркай 1 0.5
Гюрелер Хамза 1 0.5
Пелкас Димитрис 0 0
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0

Карточки

Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэрри Антонио 2 0
Фелипе Жоао II 1 0
Сципиони Стефано 1 0
Греко Никола 1 0
Маццотти Марко 1 0
Токкачели Алекс 1 0
Никола Маззотти 1 0
Чикарелли Даниэль 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 1 0
Джало Матшу 1 0

Результаты матчей

Ла-Фиорита
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ла-Фиорита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Ла-Фиорита
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

11
1
8 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
100%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Ислочь Минск - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Ислочь Минск 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0
Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0

Результаты матчей

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ла-Фиорита
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 108
    Ла-Фиорита 3.7% (4)
    X 2.8% (3)
    Истанбул Башакшехир 93.5% (101)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ла-Фиорита 0:4 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Ла-Фиорита
    3.7% (4)
    Ничья
    2.8% (3)
    Истанбул Башакшехир
    93.5% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.21% (67)
    Меньше
    36.79% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (40)
    Нет
    62.26% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Истанбул Башакшехир
    26.9% (29)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    21.3% (23)
    0:3 Истанбул Башакшехир
    19.4% (21)
    1:3 Истанбул Башакшехир
    5.6% (6)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    4.6% (5)
    0:4 Истанбул Башакшехир
    4.6% (5)
    1:4 Истанбул Башакшехир
    3.7% (4)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
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