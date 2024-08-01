Тур: 2. Стадион: Джупумира.
0'
54' Желтая карточкаЙохансен Якуп
0:1
64' ГолМитрович Стефан
0:2
69' ГолФернандес-Пардо Матиас
0:3
77' ПенальтиДин Макс
88' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
90'+4
Ход матча
54'
60'
64'
0:1
69'
77'
0:3
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
11
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ольсен АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Rani Hansen
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Викингур
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Poul Kallsberg
|2
|0.5
|Юстинуссен Финнур
|1
|0.25
|Нильсен Йорген
|1
|0.25
|Ватнхамар Сольви
|0
|0
|Свенссон Арнбьорн
|0
|0
|Грегерсен Бергур
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хон Хён-Сок
|2
|1
|Дин Макс
|1 (1)
|0.5
|Кумс Свен
|1
|0.5
|Митрович Стефан
|1
|0.5
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.5
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.5
|Фадига Ноа
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|2
|0
|Эллингсгор Арон
|2
|0
|Бардарсон Олаф
|2
|0
|Йохансен Якуп
|1
|0
|Тури Давид Геза
|1
|0
|Йохан Петур Поульсен
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
Результаты матчей
Викингур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Викингур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Гент - Викингур 4:1 Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0
Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1
Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1
Результаты матчей
Викингур
Гент
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Викингур
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Викингур 0:3 Гент
Исход игры
Викингур
2.8% (3)
Ничья
8.3% (9)
Гент
88.9% (96)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:2 Гент
48.1% (52)
0:2 Гент
12% (13)
1:3 Гент
11.1% (12)
0:1 Гент
9.3% (10)
1:1 Ничья
7.4% (8)
1:4 Гент
2.8% (3)
2:1 Викингур
1.9% (2)
0:3 Гент
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!