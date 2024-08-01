☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Викингур
0:3
Конец матча
Гент
0'
54' Желтая карточка
Йохансен Якуп
0:1
64' Гол
Митрович Стефан
0:2
69' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
0:3
77' Пенальти
Дин Макс
88' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
90'+4

Ход матча

46'
Бардарсон Олаф
Poul Kallsberg
 
54'
Йохансен Якуп
 
60'
Юстинуссен Финнур
Ватнхамар Сольви
 
60'
Эллингсгор Арон
Тури Давид Геза
 
60'
 
Дин Макс
Сонко Момоду
64'
0:1
Митрович Стефан
(Дин Макс)
69'
0:2
Фернандес-Пардо Матиас
(Хон Хён-Сок)
70'
 
Де Влигер Тибе
Хон Хён-Сок
70'
 
Фадига Ноа
Йокота Дайсуке
70'
 
Кандусс Исмаэль
Митрович Стефан
77'
 
Гамбор Хуго
Mathias Delorge
77'
0:3
Дин Макс
88'
 
Ватанабэ Цуёси

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 108
Викингур 2.8% (3)
X 8.3% (9)
Гент 88.9% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейнатред
А
Бардюр
3
Брунни
Сигнар
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
14
Йонхардссон
Инги
23
Poul
Kallsberg
30
Arni
Noa
Atlason
15
Тури
Давид
Геза
7
Йохансен
Якуп
10
Ватнхамар
Сольви
9
Нильсен
Йорген
1
Шмидт
Дэниел
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
3
Браун
Арчи
8
Геркенс
Питер
16
Mathias
Delorge
7
Хон
Хён-Сок
14
Йокота
Дайсуке
28
Фернандес-Пардо
Матиас
11
Сонко
Момоду
Викингур
4-4-2
Гент
4-2-1-3

История личных встреч

Викингур
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Poul Kallsberg 2 0.5
Юстинуссен Финнур 1 0.25
Нильсен Йорген 1 0.25
Ватнхамар Сольви 0 0
Свенссон Арнбьорн 0 0
Грегерсен Бергур 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хон Хён-Сок 2 1
Дин Макс 1 (1) 0.5
Кумс Свен 1 0.5
Митрович Стефан 1 0.5
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.5
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.5
Фадига Ноа 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 2 0
Эллингсгор Арон 2 0
Бардарсон Олаф 2 0
Йохансен Якуп 1 0
Тури Давид Геза 1 0
Йохан Петур Поульсен 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0

Результаты матчей

Викингур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Викингур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Гент - Викингур 4:1 Викингур - Лиепая 2:0 Лиепая - Викингур 1:1 Викингур - Торсхавн 2:0
Викингур - Стреймур 4:0 Викингур - Б-68 3:0 Скала - Викингур 0:4 Клаксвик - Викингур 0:2 Викингур - Вестур 5:1 Викингур - Рунавик 2:0 Клаксвик - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 1:3 Рунавик - Викингур 0:1 Викингур - Б-36 4:0 Викингур - Скала 2:1 Фуглафйордур - Викингур 1:8 Викингур - Б-68 2:0 Викингур - Торсхавн 2:1 Вестур - Викингур 0:2 Клаксвик - Викингур 1:2
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1
Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1

Результаты матчей

Викингур
Гент

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Викингур
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Викингур 2.8% (3)
    X 8.3% (9)
    Гент 88.9% (96)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Викингур 0:3 Гент

    Исход игры
    Викингур
    2.8% (3)
    Ничья
    8.3% (9)
    Гент
    88.9% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (74)
    Меньше
    30.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (80)
    Нет
    24.53% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    48.1% (52)
    0:2 Гент
    12% (13)
    1:3 Гент
    11.1% (12)
    0:1 Гент
    9.3% (10)
    1:1 Ничья
    7.4% (8)
    1:4 Гент
    2.8% (3)
    2:1 Викингур
    1.9% (2)
    0:3 Гент
    1.9% (2)
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