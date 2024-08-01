☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Ботев Пловдив
0:4
Второй тайм: 90+'
Панатинаикос
0'
0:1
6' Гол
Еремеефф Александер
19' Желтая карточка
Дьябате Сирики
33' Желтая карточка
Christian Nwachukwu
0:2
34' Гол в свои ворота
Уджа Энтони
40' Желтая карточка
Едвай Тин
0:3
45' Гол
Джуричич Филип
47' Желтая карточка
Конт Антуан
0:4
50' Гол
Еремеефф Александер
64' Желтая карточка
Секулич Мартин

Ход матча

6'
0:1
Еремеефф Александер
(Младенович Филип)
19'
Дьябате Сирики
 
33'
Christian Nwachukwu
 
34'
0:2
Уджа Энтони
40'
 
Едвай Тин
44'
Секулич Мартин
Уджа Энтони
 
45'
0:3
Джуричич Филип
(Мансини Даниэль)
46'
Акере Самуэль
Дьябате Сирики
 
46'
 
Максимович Неманья
Едвай Тин
47'
Конт Антуан
 
50'
0:4
Еремеефф Александер
(Котсирас Яннис)
59'
Andrey Yordanov
Балояннис Константинос
 
61'
 
Тете
Мансини Даниэль
64'
Секулич Мартин
 
64'
Карабелев Янис
Andrey Yordanov
 
73'
 
Лимниос Димитрис
Джуричич Филип
73'
 
Зека Карлос
Гнезда-Черин Адам
79'
 
Шпорар Андраж
Еремеефф Александер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 111
Ботев Пловдив 5.4% (6)
X 26.1% (29)
Панатинаикос 68.5% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботев Пловдив
Ничья
Панатинаикос
94.00
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5.80
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3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернат
Ханс
Кристиан
19
Конт
Антуан
5
Тамм
Йоонас
27
Дьябате
Сирики
38
Балояннис
Константинос
15
Это'О
Джеймс
20
Перера
Антонио
17
Минков
Николай
10
Попов
Ивелин
40
Christian
Nwachukwu
11
Уджа
Энтони
69
Дронговски
Бартломей
27
Котсирас
Яннис
15
Ингасон
Сверрир
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
55
Виллиан
Арао
16
Гнезда-Черин
Адам
17
Мансини
Даниэль
11
Бакасетас
Тасос
31
Джуричич
Филип
29
Еремеефф
Александер
Ботев Пловдив
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Ботев Пловдив
Панатинаикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботев Пловдив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 2 0.5
Christian Nwachukwu 1 0.25
Илиев Никола 1 0.25
Alen Korosec 1 0.25
Попов Ивелин 0 0
Перера Антонио 0 0
Секулич Мартин 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 3 1.5
Джуричич Филип 1 0.5
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.5
Шенквельд Барт 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Это'О Джеймс 2 0
Минков Николай 2 0
Christian Nwachukwu 2 0
Попов Ивелин 1 0
Конт Антуан 1 0
Перера Антонио 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Секулич Мартин 1 0
Дьябате Сирики 1 0
Alen Korosec 1 0
Укаки Эхидже 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Едвай Тин 1 0
Мансини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Ботев Пловдив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0
Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2

Результаты матчей

Ботев Пловдив
Панатинаикос

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботев Пловдив
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Эльфсборг Байду Майкл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Мансини Даниэль сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 111
    Ботев Пловдив 5.4% (6)
    X 26.1% (29)
    Панатинаикос 68.5% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ботев Пловдив
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    Панатинаикос
    94.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ботев Пловдив 0:4 Панатинаикос

    Исход игры
    Ботев Пловдив
    5.4% (6)
    Ничья
    26.1% (29)
    Панатинаикос
    68.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Панатинаикос
    43.2% (48)
    1:1 Ничья
    23.4% (26)
    0:1 Панатинаикос
    12.6% (14)
    0:2 Панатинаикос
    8.1% (9)
    1:3 Панатинаикос
    2.7% (3)
    2:0 Ботев Пловдив
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    2:1 Ботев Пловдив
    1.8% (2)
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    Ботев Пловдив
    Панатинаикос
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