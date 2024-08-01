Тур: 2. Стадион: Hristo Botev, Plovdiv.
0:4
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
6' ГолЕремеефф Александер
19' Желтая карточкаДьябате Сирики
33' Желтая карточкаChristian Nwachukwu
0:2
34' Гол в свои воротаУджа Энтони
40' Желтая карточкаЕдвай Тин
0:3
45' ГолДжуричич Филип
47' Желтая карточкаКонт Антуан
0:4
50' ГолЕремеефф Александер
64' Желтая карточкаСекулич Мартин
Ход матча
6'
19'
34'
0:2
40'
45'
47'
50'
61'
64'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
19
Конт
Антуан
15
Это'О
Джеймс
10
Попов
Ивелин
11
Уджа
Энтони
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Конт АнтуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Илиев НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Мараш АлексаНападающий
-
-
42 Ivaylo Videv
-
88 Alen Korosec
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Лило КлидманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Алонсо Диего
История личных встреч
Ботев Пловдив
Панатинаикос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ботев Пловдив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|2
|0.5
|Christian Nwachukwu
|1
|0.25
|Илиев Никола
|1
|0.25
|Alen Korosec
|1
|0.25
|Попов Ивелин
|0
|0
|Перера Антонио
|0
|0
|Секулич Мартин
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|3
|1.5
|Джуричич Филип
|1
|0.5
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.5
|Шенквельд Барт
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Ботев Пловдив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Это'О Джеймс
|2
|0
|Минков Николай
|2
|0
|Christian Nwachukwu
|2
|0
|Попов Ивелин
|1
|0
|Конт Антуан
|1
|0
|Перера Антонио
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
|Секулич Мартин
|1
|0
|Дьябате Сирики
|1
|0
|Alen Korosec
|1
|0
|Укаки Эхидже
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Едвай Тин
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ботев Пловдив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Ботев Пловдив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботев Пловдив
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:2 Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Враца - Ботев Пловдив 1:3 Марибор - Ботев Пловдив 2:2
Ботев Пловдив - Марибор 2:1 Ботев Пловдив - Левски Крумовград 2:0 Ботев-2 - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Черно Море 5:2 Ботев Пловдив - Берое 1:0 Ботев Пловдив - Арда Карджали 0:1 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Славия София - Ботев Пловдив 3:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Арда Карджали - Ботев Пловдив 2:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив - Славия София 0:1 Локомотив София - Ботев Пловдив 0:4 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:1 Ботев Пловдив - Ботев Враца 2:0
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Ботев Пловдив 2:1 Панатинаикос - Маккаби Нетания 1:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0
Пафос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2
Результаты матчей
Ботев Пловдив
Панатинаикос
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ботев Пловдив
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|2 (2)
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ботев Пловдив 0:4 Панатинаикос
Исход игры
Ботев Пловдив
5.4% (6)
Ничья
26.1% (29)
Панатинаикос
68.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:2 Панатинаикос
43.2% (48)
1:1 Ничья
23.4% (26)
0:1 Панатинаикос
12.6% (14)
0:2 Панатинаикос
8.1% (9)
1:3 Панатинаикос
2.7% (3)
2:0 Ботев Пловдив
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:1 Ботев Пловдив
1.8% (2)
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