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Тур: 2. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
1:0
Первый тайм: 36'
Стьярнан
0'
1:0
30' Гол
Patrik Kristal

Ход матча

30'
Patrik Kristal
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 110
Пайде Линнамеесконд 33.6% (37)
X 50% (55)
Стьярнан 16.4% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Стьярнан
2.80
Реклама, pari.ru
4.36
5.43
Все Коэффициенты
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
23
Milan
Delevic
27
Баранов
Никита
29
Салисте
Йозеф
16
Predrag
Medic
6
Patrik
Kristal
41
Daniel
Luts
14
Саарма
Роби
8
Оямаа
Хенрик
20
Abdoulie
Ceesay
13
Росенерн
Маттиас
5
Кристьянсон
Гудмундур
6
Sindri
Ingimarsson
15
Валдимарссон
Тораринн
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
32
Orvar
Orvarsson
7
Oervar
Eggertsson
35
Helgi
Ingason
10
Hilmar
Halldorsson1
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
22
Атласон
Эмиль
Пайде Линнамеесконд
4-2-3-1
Стьярнан
5-4-1

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Kristal 2 0.5
Predrag Medic 1 0.25
Oskar Hoim 1 0.25
Abdoulie Ceesay 1 0.25
Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 5 1.25
Hilmar Halldorsson1 1 0.25
Arni Snaer Olafsson 0 0
Торкелссон Роберт Фрости 0 0
Haukur Brink 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milan Delevic 2 0
Баранов Никита 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Predrag Medic 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Oskar Hoim 1 0
Patrik Kristal 1 0
Abdoulie Ceesay 1 0
Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Mar Kjartansson 2 0
Sindri Ingimarsson 1 0
Haukur Brink 1 0

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1
Стьярнан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акранес - Стьярнан 1:3 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Стьярнан - Филкир Рейкьявик 2:0 Линфилд - Стьярнан 3:2
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Г О О О О Л - Patrik Kristal бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parnu Rannastaadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Пайде Линнамеесконд 33.6% (37)
X 50% (55)
Стьярнан 16.4% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Стьярнан
2.80
Реклама, pari.ru
4.36
5.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пайде Линнамеесконд 1:0 Стьярнан онлайн

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Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:0 Стьярнан

Исход игры
Пайде Линнамеесконд
33.6% (37)
Ничья
50% (55)
Стьярнан
16.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
2:1 Пайде Линнамеесконд
20% (22)
1:0 Пайде Линнамеесконд
13.6% (15)
1:2 Стьярнан
7.3% (8)
0:1 Стьярнан
6.4% (7)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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Стьярнан
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