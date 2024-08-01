Тур: 2. Стадион: Parnu Rannastaadion.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
99
Жаржу
Эбрима
41
Daniel
Luts
14
Саарма
Роби
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Daniel LutsПолузащитник
-
14 Саарма РобиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
- Нападающий
-
25 Мухамед ГуйеНападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
-
28 Oskar Hoim
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
37 Haukur Brink
-
Главный тренер: Йокулл Элисабетарсон
История личных встреч
Пайде Линнамеесконд
Стьярнан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Kristal
|2
|0.5
|Predrag Medic
|1
|0.25
|Oskar Hoim
|1
|0.25
|Abdoulie Ceesay
|1
|0.25
Стьярнан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атласон Эмиль
|5
|1.25
|Hilmar Halldorsson1
|1
|0.25
|Arni Snaer Olafsson
|0
|0
|Торкелссон Роберт Фрости
|0
|0
|Haukur Brink
|0
|0
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milan Delevic
|2
|0
|Баранов Никита
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Predrag Medic
|1
|0
|Жаржу Эбрима
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
|Patrik Kristal
|1
|0
|Abdoulie Ceesay
|1
|0
Стьярнан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kjartan Mar Kjartansson
|2
|0
|Sindri Ingimarsson
|1
|0
|Haukur Brink
|1
|0
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1
Стьярнан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акранес - Стьярнан 1:3 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Стьярнан - Филкир Рейкьявик 2:0 Линфилд - Стьярнан 3:2
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
Стьярнан
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пайде Линнамеесконд
Стьярнан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:0 Стьярнан
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
33.6% (37)
Ничья
50% (55)
Стьярнан
16.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
2:1 Пайде Линнамеесконд
20% (22)
1:0 Пайде Линнамеесконд
13.6% (15)
1:2 Стьярнан
7.3% (8)
0:1 Стьярнан
6.4% (7)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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