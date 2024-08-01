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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
4:0
Конец матча
Стьярнан
0'
1:0
29' Гол
Оямаа Хенрик
2:0
46' Гол
Саарма Роби
3:0
57' Гол
Abdoulie Ceesay
77' Желтая карточка
Helgi Ingason
78' Желтая карточка
Mechini Gomis
82' Желтая карточка
Patrik Kristal
83' Желтая карточка
Кристьянсон Гудмундур
4:0
85' Гол
Лиландер Михаэл
90'+7

Ход матча

29'
Оямаа Хенрик
1:0
46'
Саарма Роби
(Abdoulie Ceesay)
2:0
57'
Abdoulie Ceesay
3:0
61'
 
Johann Arni Gunnarsson
Kjartan Mar Kjartansson
61'
 
Haukur Brink
Hilmar Halldorsson1
64'
 
Биргиссон Адольф
Торкелссон Роберт Фрости
64'
 
Лаксдаль Даниэль
Sindri Ingimarsson
67'
Mechini Gomis
Abdoulie Ceesay
 
74'
Oskar Hoim
Predrag Medic
 
74'
Dimitri Jepihhin
Саарма Роби
 
77'
 
Helgi Ingason
78'
Mechini Gomis
 
82'
Patrik Kristal
 
83'
 
Jon Barkarson
Валдимарссон Тораринн
83'
Юхкам Гердо
Daniel Luts
 
83'
 
Кристьянсон Гудмундур
85'
Лиландер Михаэл
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Пайде Линнамеесконд 33.6% (37)
X 50% (55)
Стьярнан 16.4% (18)
Все прогнозы
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
23
Milan
Delevic
27
Баранов
Никита
29
Салисте
Йозеф
16
Predrag
Medic
6
Patrik
Kristal
41
Daniel
Luts
14
Саарма
Роби
8
Оямаа
Хенрик
20
Abdoulie
Ceesay
13
Росенерн
Маттиас
5
Кристьянсон
Гудмундур
6
Sindri
Ingimarsson
15
Валдимарссон
Тораринн
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
32
Orvar
Orvarsson
7
Oervar
Eggertsson
35
Helgi
Ingason
10
Hilmar
Halldorsson1
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
22
Атласон
Эмиль
Пайде Линнамеесконд
4-2-3-1
Стьярнан
5-4-1

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdoulie Ceesay 2 0.5
Patrik Kristal 1 0.25
Оямаа Хенрик 1 0.25
Лиландер Михаэл 1 0.25
Predrag Medic 1 0.25
Саарма Роби 1 0.25
Oskar Hoim 1 0.25
Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 5 1.25
Hilmar Halldorsson1 1 0.25
Arni Snaer Olafsson 0 0
Торкелссон Роберт Фрости 0 0
Haukur Brink 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrik Kristal 2 0
Milan Delevic 2 0
Баранов Никита 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Predrag Medic 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Mechini Gomis 1 0
Oskar Hoim 1 0
Abdoulie Ceesay 1 0
Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Mar Kjartansson 2 0
Кристьянсон Гудмундур 1 0
Sindri Ingimarsson 1 0
Helgi Ingason 1 0
Haukur Brink 1 0

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стьярнан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Пайде Линнамеесконд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Пайде Линнамеесконд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стьярнан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 2:1
Стьярнан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акранес - Стьярнан 1:3 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Стьярнан - Филкир Рейкьявик 2:0 Линфилд - Стьярнан 3:2
Стьярнан - Линфилд 2:0 КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3 Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пайде Линнамеесконд
Стьярнан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Г О О О О Л - Abdoulie Ceesay бьет в цель!
    • 46'
      Abdoulie Ceesay сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Саарма Роби бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Оямаа Хенрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parnu Rannastaadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Пайде Линнамеесконд 33.6% (37)
    X 50% (55)
    Стьярнан 16.4% (18)
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    Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 4:0 Стьярнан

    Исход игры
    Пайде Линнамеесконд
    33.6% (37)
    Ничья
    50% (55)
    Стьярнан
    16.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (32)
    Меньше
    70.37% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (82)
    Нет
    24.07% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (50)
    2:1 Пайде Линнамеесконд
    20% (22)
    1:0 Пайде Линнамеесконд
    13.6% (15)
    1:2 Стьярнан
    7.3% (8)
    0:1 Стьярнан
    6.4% (7)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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